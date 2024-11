Avertismentul lui Florinel Coman  Ce spune mijlocașul despre o posibilă revenire la FCSB + Mesaj pentru patron: „Va pleca în curând”

Florinel Coman (26 de ani) a dezmințit orice zvon despre o posibilă întoarcere la FCSB.

Jucătorul lui Al- Gharafa a vorbit și despre situația căpitanului „roș- albaștrilor”, Darius Olaru (26 de ani).

La finalul partidei cu Cipru, scor 4-1, Florinel Coman, marcatorul ultimului gol în acest meci al „tricolorilor” a discutat din nou despre subiectul FCSB.

Florinel Coman, despre zvonurile unei posibile reveniri în Liga 1: „Nu se pune problema”

Ajuns în această vară la Al- Gharafa, internaționalul român a transmis că se simte foarte bine în Qatar și nu se pune problema să se întoarcă la FCSB în viitorul apropiat.

„Nu există, eu nu am vorbit despre așa ceva, sunt bine, de abia am ajuns acolo, am 4-5 luni, așa că nu se pune problema.

Eu am dat totul la fiecare echipă la care am fost. Când nu am fost bine, m-am motivat să termin cum am început, adică foarte bine.

Cu Viitorul, am luat campionatul, cu Steaua (n.r. - FCSB), am luat campionatul. Am schimbat echipa, merg acolo să dau totul pentru ei. E clar că am un obiectiv. Am vorbit atunci cu dânsul, dar a fost o glumă, cum face dânsul, nimic mai mult. Nu pică bine nici pentru mine la club”, a declarat Florinel Coman citat de sport.ro

De asemenea, Coman a transmis că a rămas apropiat de FCSB și că se aștepta la parcusul bun al campioanei din Europa League.

„Mă uit pe net la Steaua (n.r. FCSB). A trecut foarte puțin timp de când am plecat, e clar că mă leagă ceva de ei și mă va lega toată viața. Mă așteptam la rezultatele bune din Europa League, am plecat de acolo din vestiar și știu cum se motivează înainte de fiecare meci din Europa.

Fiecare meci va fi greu pentru adversarele lor. Aici acasă e altceva cu atmosfera pe care o fac fanii, meci de meci cu stadionul plin. Eu cred că Steaua (n.r. FCSB) va avea un parcurs bun”.

Florinel Coman: „Îi doresc să plece lui Olaru”

Coman a vorbit și despre situația lui Darius Olaru și este convins că mijlocașul campioanei României va prinde un transfer cât de curând, în condițiile în care este unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1.

„Îi doresc să plece lui Olaru, dar nu depinde doar de el, e normal. Se descurcă foarte bine, îl văd determinat, am vorbit cu el, este puternic mental și cred că va putea face acest pas cât de curând. Pe Olaru l-aș vedea oriunde”.