Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30

Antonio Raimondo (22 de ani), principalul atacant al lui Frosinone, s-a accidentat în meciul cu Torino și a fost scos de pe teren în minutul 30.

Daniel Bîrligea (26 de ani) ar putea profita de problemele medicale ale italianului și să-i ia locul în echipa de start.

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În etapa precedentă din Serie A, când a intrat în ultimele 20 de minute, Daniel Bîrligea s-a dezlănțuit și a marcat două goluri în victoria categorică împotriva lui Lecce, scor 5-1. Atacantul român a fost inclus ulterior și în echipa etapei #9.

Șansă pentru Bîrligea: Antonio Raimondo s-a accidentat

Antonio Raimondo, titularul din ofensiva lui Frosinone, a început ca titular și partida cu Torino, din etapa #10 din Serie A. Italianul a fost însă nevoit să părăsească terenul în minutul 30.

Aflat în propria jumătate de teren, Raimondo a încercat să trimită o pasă lungă pentru a porni un contraatac, însă a fost călcat de marocanul Zakaria Aboukhlal pe glezna piciorului stâng.

Accidentarea suferită de Antonio Raimondo. Foto: X/@PietroCeleste01

Italianul a primit îngrijiri medicale pe teren și a încercat să continue să joace. Cu toate acestea, Raimondo s-a prăbușit din nou pe gazon, acuzând dureri puternice, și a fost înlocuit cu Daniel Bîrligea.

Încă nu se știe cât de gravă este accidentarea atacantului lui Frosinone. Raimondo va fi supus curând mai multor investigații medicale, conform calciomercato.com.

🚨🟡🔵 Big blow for Frosinone as Serie A top scorer Antonio Raimondo goes off injured! 🤕 The striker was forced off after just 30 minutes against Torino, receiving treatment on the pitch before being replaced by Bîrligea. ⏳ The extent of the injury remains unclear, leaving Frosinone waiting for news on their leading man. How costly would Raimondo’s absence be for Frosinone? 👀 — Burle Junior (@BurleJunior) November 1, 2026

De absența lui Raimondo ar putea profita Bîrligea, care a fost introdus pe teren pentru ultima oră de joc.

11 meciuri a jucat Antonio Raimondo în acest sezon pentru Frosinone. A marcat 9 goluri și a oferit o pasă decisivă

Atacantul român a fost aproape să înscrie din nou pentru Frosinone, în minutul 73.

Bîrligea a recuperat o minge degajată slab de portarul lui Torino, a sprintat aproximativ 20 de metri, însă a șutat direct în Perri.

Atacantul naționalei României a recuperat din nou mingea și a șutat din unghi închis, dar fără succes și de această dată.

FOTO. Golurile marcate de Bîrligea în meciul cu Lecce

Daniel Bîrligea a fost inclus de selecționerul Gică Hagi în lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din luna noiembrie, din Liga Națiunilor.

Frosinone a învins-o pe Torino cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Fares Ghedjemis, în minutul 48, și Giacomo Calo, în minutul 90+3.

În urma acestui rezultat, echipa lui Massimiliano Alvini se află pe locul 6 în Serie A, cu 20 de puncte acumulate după 10 etape.

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