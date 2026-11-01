Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30 +17 foto
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Șansă pentru Bîrligea Golgheterul lui Frosinone s-a accidentat! Cum s-a descurcat românul după ce l-a înlocuit în min. 30

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 18:18
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 18:18
  • Antonio Raimondo (22 de ani), principalul atacant al lui Frosinone, s-a accidentat în meciul cu Torino și a fost scos de pe teren în minutul 30.
  • Daniel Bîrligea (26 de ani) ar putea profita de problemele medicale ale italianului și să-i ia locul în echipa de start.
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În etapa precedentă din Serie A, când a intrat în ultimele 20 de minute, Daniel Bîrligea s-a dezlănțuit și a marcat două goluri în victoria categorică împotriva lui Lecce, scor 5-1. Atacantul român a fost inclus ulterior și în echipa etapei #9.

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Șansă pentru Bîrligea: Antonio Raimondo s-a accidentat

Antonio Raimondo, titularul din ofensiva lui Frosinone, a început ca titular și partida cu Torino, din etapa #10 din Serie A. Italianul a fost însă nevoit să părăsească terenul în minutul 30.

Aflat în propria jumătate de teren, Raimondo a încercat să trimită o pasă lungă pentru a porni un contraatac, însă a fost călcat de marocanul Zakaria Aboukhlal pe glezna piciorului stâng.

Accidentarea suferită de Antonio Raimondo. Foto: X/@PietroCeleste01 Accidentarea suferită de Antonio Raimondo. Foto: X/@PietroCeleste01
Accidentarea suferită de Antonio Raimondo. Foto: X/@PietroCeleste01

Italianul a primit îngrijiri medicale pe teren și a încercat să continue să joace. Cu toate acestea, Raimondo s-a prăbușit din nou pe gazon, acuzând dureri puternice, și a fost înlocuit cu Daniel Bîrligea.

Încă nu se știe cât de gravă este accidentarea atacantului lui Frosinone. Raimondo va fi supus curând mai multor investigații medicale, conform calciomercato.com.

De absența lui Raimondo ar putea profita Bîrligea, care a fost introdus pe teren pentru ultima oră de joc.

11 meciuri
a jucat Antonio Raimondo în acest sezon pentru Frosinone. A marcat 9 goluri și a oferit o pasă decisivă

Atacantul român a fost aproape să înscrie din nou pentru Frosinone, în minutul 73.

Bîrligea a recuperat o minge degajată slab de portarul lui Torino, a sprintat aproximativ 20 de metri, însă a șutat direct în Perri.

Atacantul naționalei României a recuperat din nou mingea și a șutat din unghi închis, dar fără succes și de această dată.

FOTO. Golurile marcate de Bîrligea în meciul cu Lecce

Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (11).jpg
Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (11).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (2).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (3).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (4).jpg Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg
+17 Foto
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Daniel Bîrligea a fost inclus de selecționerul Gică Hagi în lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din luna noiembrie, din Liga Națiunilor.

Frosinone a învins-o pe Torino cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Fares Ghedjemis, în minutul 48, și Giacomo Calo, în minutul 90+3.

În urma acestui rezultat, echipa lui Massimiliano Alvini se află pe locul 6 în Serie A, cu 20 de puncte acumulate după 10 etape.

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