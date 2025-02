Galatasaray-Adana Demirspor, meci din etapa #23 a campionatului Turciei, a fost suspendat după ce fotbaliștii echipei oaspete au părăsit terenul în minutul 33.

În acel moment, liderul Turciei conducea cu 1-0, gol Morata, dintr-un penalty acordat extrem de ușor de arbitrul Oğuzhan Çakir.

Cazul va fi judecat de Comisia de Disciplină a Federației Turce de Fotbal. Cel mai probabil, Adana Demirspor va pierde meciul la „masa verde”.

Meci „cu cântec” pe Rams Park din Istanbul

Fotbaliștii echipei Adana Demirspor s-au retras de pe teren în minutul 33 al meciului din deplasare cu Galatasaray, în etapa a 23-a a Superligii.

Decizia a fost luată în minutul 30, când jocul era întrerupt pentru un fault, în urma unei discuții pe care jucătorii au avut-o cu antrenorul Mustafa Alper Avci.

Alb-violeții au plecat la vestiare și au refuzat să revină pe teren, în timp ce fotbaliștii echipei Galatasaray au rămas pe gazon.

Galatasaray x Adana Demirspor mücadelesinde Adana Demirspor, karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekildi.#GSvADS #beINSPORTS pic.twitter.com/cjmsCkt9YD — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 9, 2025

Galatasaray, gol dintr-un penalty scandalos

Refuzul de a continua jocul este cauzat de prestația arbitrajul Oğuzhan Çakir, care a acordat ușor lovitura de la 11 metri, transformată de Alvaro Morata.

Unul dintre cei care au reacționat în urma penalty-ului scos de Dries Mertens a fost chiar antrenorul rivalei Fenerbahce, Jose Mourinho.

The Special One a postat pe Instagram un video în care se vede clar că Mertens își lasă piciorul în spate și se agață de gheata căpitanului advers, Semih Guler.

Jose Mourinho: „Istoria unor meciuri este scrisă în avans”

Jose Mourinho este inamicul numărul 1 al celor de la Galatasaray, pe care îi acuză că au parte de arbitraje favorabile aproape la fiecare meci.

Portughezul a trimis săgeți înspre rivalii din partea europeană a orașului Istanbul și după victoria cu Konyaspor.

„A fost un meci bun și este păcat că nu mereu sunt meciuri de acest fel în campionatul din Turcia, deoarece istoria unor partide este scrisă în avans.

Echipa mea nu este perfectă, dar cu toate astea, am jucat normal, dar dacă am fi jucat toate meciurile cum am jucat astăzi, am fi fost într-o altă poziție în clasament.

Și nu numai noi, ci și echipele care sunt sub noi. Echipa mea are în continuare multe de îmbunătățit.

Cum am mai zis, istoria unor meciuri este scrisă în avans și asta poate determina soarta campionatului. Vom continua să luptăm cum am făcut-o și azi”, a transmis antrenorul portughez, citat de record.pt.

Fenerbahce înșiră victoriile

Fenerbahce a câștigat cu 2-0 pe terenul celor de la Alanyaspor și este la 3 puncte de liderul Galatasaray, care așteaptă deicizia Federației Turce de Fotbal după meciul cu Demirspor.

Szymanski și Talisca au marcat pentru echipa lui Jose Mourinho, care a ajuns la 12 meciuri fără înfrângere în toate competițiile.