U Cluj - Poli Iași 2-2. Dan Nistor (36 de ani), mijlocașul ardelenilor, a reușit să o „dublă”, dar performanța sa a fost umbrită de scăpările din defensivă, care au privat echipa din Cluj de toate cele trei puncte.

Ovidiu Bic (30 de ani) consideră ca putea face mai mult pentru a evita cornerul din care ieșenii au reușit să egaleze.

Clujenii au avut un avans de două goluri pe tabelă, după reușitele lui Dan Nistor (min. 61 și 77), însă au cedat inițiativa pe final, iar ieșenii i-au taxat de două ori, prin Sekou Camara (min. 90) și Samuel Oum Gouet (min. 90+6).

Dan Nistor, după U Cluj - Poli Iași 2-2: „Primim goluri prea ușor”

Dan Nistor nu înțelege de ce echipa sa primește atât de ușor goluri în ultima perioadă. În același timp, așteaptă calificarea matematică în play-off, pentru a se stabili noua strategie a echipei.

„Da, din păcate, nu am știut să gestionăm acest scor de 2-0. E greșeala noastră. Trebuie să fim mai atenți pe viitor. Primim goluri foarte ușor.

Așteptăm cât mai repede posibil să obținem calificarea în play-off 100%, apoi ne vom așeza la masă și vom discuta ce avem de gând să facem”, a declarat Dan Nistor după meci, la Prima Sport.

VIDEO. Golul superb marcat de Dan Nistor din lovitură liberă

Dan Nistor: „Trebuie să învățăm din greșeli”

Dan Nistor consideră că jocul „s-a rupt” la primul gol marcat de ieșeni, venit de nicăieri.

„Acel prim gol ne-a debusolat un pic. Acea centrare de pe partea dreaptă. Nu s-a strâns în careu, s-a pierdut omul din marcaj și s-a marcat. De acolo a pornit acea debandadă. Trebuie să învățăm din greșeli. Nu avem ce face.

Trebuie să corectăm anumite greșeli pentru că primim destul de ușor goluri și în trecut nu se întâmpla acest lucru”, a completat Nistor.

Ovidiu Bic: „Suntem dezamăgiți. Am pierdut trei puncte mari”

Ovidiu Bic este de părere că lipsa de concentrare a costat-o pe U Cluj două puncte, în duelul cu Poli Iași.

„Nu am fost destul de concentrați și am luat două goluri. Ne-am văzut cu cele trei puncte și nu am mai fost concentrați la ultimele faze.

Suntem dezamăgiți. Am pierdut două puncte mari astăzi și nu avem ce face . Trebuie să ne reîncărcăm și să o batem pe Slobozia”, a declarat și Ovidiu Bic.

În acest sezon regulat, Poli Iași a cucerit patru puncte din cele două dueluri cu U Cluj. În tur, în Copou, s-au impus cu 1-0.

„Am discutat și înainte de meci. Știam că sunt periculoși, pierduseră meciuri la rând. În a doua repriză cred că a fost mai bine, am avut ocazi, dup-aia am și marcat. Contraatacuri foarte bune. Așa se întâmplă când nu ești concentrat”, a completat Bic.

Ovidiu Bic: „Am greșit la golul doi”

Mijlocașul își face mea culpa pentru modul în care a gestionat acțiunea care a dus la cornerul din care Poli Iași a reușit să egaleze.

„ Am greșit și eu la golul doi. Poate puteam să fac mai mult cu capul, să nu iasă acea ocazie și acel corner. Nu avem ce face. Capul sus și să câștigăm în etapa viitoare, cu Slobozia”, a recunoscut Bic.

Ovidiu Bic este de părere că episoade tensionate, precum cele de la Craiova, nu ar trebui să existe pe terenurile sportive.

„S-a vorbit mult despre noi. Ce s-a întâmplat la Craiova, aia e. Am trecut. Trebuie să arătăm pe teren, toate echipele, și nu ar mai trebui să fie luptele astea la în afară. Să facem un joc cât mai bun pentru un campionat cât mai frumos”, a conchis Bic.