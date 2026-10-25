„E nevoie de educație” Replică după ce Reghecampf a minimalizat episoadele rasiste de la FCSB - Rapid: „Am confundat un comportament frecvent cu unul acceptabil”  +12 foto
Gelu Duminică. Foto: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„E nevoie de educație” Replică după ce Reghecampf a minimalizat episoadele rasiste de la FCSB - Rapid: „Am confundat un comportament frecvent cu unul acceptabil”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 15:05
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 15:05
  • Gelu Duminică (49 de ani), sociolog și activist pentru drepturile romilor, a comentat pentru GOLAZO.ro scandările rasiste de la derby-ul FCSB - Rapid, scor 4-1.
  • Acesta a vorbit și despre reacția antrenorului Laurențiu Reghecampf (51 de ani), care a pus manifestările suporterilor pe seama rivalității dintre galerii.
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Duminică a atras atenția că insultele la adresa unei comunități nu trebuie confundate cu rivalitatea dintre galerii.

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Gelu Duminică, pentru GOLAZO.ro: „Am confundat un comportament frecvent cu unul acceptabil”

La finalul derby-ului de sâmbătă, fotbaliștii FCSB s-au strâns în fața Peluzei Nord pentru a sărbători victoria alături de suporteri.

În timp ce jucătorii aplaudau galeria, ultrașii roș-albaștrilor au scandat mesaje rasiste la adresa romilor, folosite pentru a-i insulta pe rivalii de la Rapid.

Întrebat despre incident de reporterul GOLAZO.ro Theodor Jumătate, Laurențiu Reghecampf a răspuns: „Nu e rasism, ce rasism?”, susținând că asemenea scandări sunt „cântece” sau „șicane între galerii”, care există de foarte mult timp.

Gelu Duminică explică de ce această percepție este greșită și de ce frecvența unor comportamente nu le face acceptabile.

„Cred că musai să facem o distincție clară între rivalitatea sportivă și manifestările rasiste.

În mod normal, fotbalul trăiește și din pasiune și emoție. În acest context, șicanele între galerii fac parte din fenomen. Însă de aici până la a normaliza comportamente denigratoare e cale lungă.

Sunt convins că mulți dintre oamenii din fotbal nu susțin în mod conștient rasismul”, a declarat Gelu Duminică, pentru GOLAZO.ro.

Problema este că, de multe ori, astfel de comportamente au fost normalizate și tratate ca parte a folclorului tribunelor (de aici și reacții precum «Nu e rasism, ce rasism?»), pentru că am confundat un comportament frecvent cu unul acceptabil Gelu Duminică, sociolog și activist pentru drepturile romilor

Gelu Duminică: „Este nevoie de educație și reguli aplicate consecvent”

Întrebat ce ar trebui făcut pentru ca jucătorii, antrenorii și arbitrii să recunoască manifestările rasiste și să reacționeze, sociologul a insistat asupra importanței educației.

„Pentru ca lucrurile să se schimbe, este nevoie de educație și reguli aplicate consecvent. Și am tot spus asta...

Respectul are multe forme. Înseamnă felul în care vorbești despre ceilalți, felul în care reacționezi atunci când vezi o nedreptate, dar și felul în care te comporți în momentele care cer decență și reculegere”, a explicat sociologul.

FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (12 imagini)

FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FCSB a sărbătorit victoria cu Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Gelu Duminică a criticat și comportamentul suporterilor Rapidului

Înaintea derby-ului, pe Arena Națională a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Viorel Păunescu, fost oficial al Stelei, însă galeria Rapidului a continuat să cânte.

Episodul a fost invocat și de Laurențiu Reghecampf atunci când a fost întrebat despre scandările rasiste ale Peluzei Nord:

„Din acest motiv, este regretabilă și lipsa de respect manifestată în timpul momentului de reculegere.

Indiferent de rivalități, există clipe în care respectul pentru demnitatea umană ar trebui să fie mai important decât orice rivalitate sportivă”.

Fotbalul are o forță uriașă de a aduce oamenii împreună. Tocmai de aceea, mesajele care umilesc sau stigmatizează ar trebui privite ca semnale că mai avem de lucru pentru a construi o cultură a respectului și diversității. În sport și în societate Gelu Duminică, sociolog și activist pentru drepturile romilor

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