La Rapid e rău și când învingi Cum a explicat Pancu 1-4 cu FCSB: „Ne-a prins într-o situație periculoasă”. De când nu se mai întâmplase!

Daniel Pancu a găsit o scuză surprinzătoare după înfrângerea categorică de sâmbătă seară, 1-4 cu FCSB pe Arena Națională.

„E un paradox”, a spus antrenorul. De când nu mai avusese Rapid cinci succese consecutive în Liga 1.

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Rapid era într-un moment bun înaintea acestui derby jucat sâmbătă seară pe Arena Națională.

Echipa lui Daniel Pancu avea cinci victorii legate în Liga 1 între 6 septembrie și 17 octombrie:

1-0 cu Oțelul (d).

2-1 cu Voluntari (a).

3-1 cu FC Argeș (a).

4-3 cu U Cluj (d).

2-0 cu Corvinul (a).

Pancu: „Jucătorii sunt foarte greu de motivat”. Rapid avea 5 succese

S-a prăbușit în fața FCSB, cedând total în repriza a doua și primind patru goluri, deși intrase la pauză cu avantaj. După 1-0, 1-4!

Antrenorul giuleștenilor a avut o explicație surprinzătoare. Pentru Rapid, e rău și când câștigă.

„Paradox. Acest derby ne-a prins într-o situație periculoasă după atâtea victorii, foarte periculoasă”, a declarat Pancu.

Întrebat dacă e periculos să învingi de cinci ori în serie, tehnicianul și-a reluat ideea:

„Da. Nu știu când s-a întâmplat ultima oară aici să fie cinci victorii la rând, probabil e o perioadă lungă sau foarte lungă. Iar jucătorii, nefiind obișnuiți cu atâtea victorii consecutive, sunt foarte greu de motivat.

Chiar dacă vorbim de un stadion minunat cu o atmosferă minunată în tribune și de o rivală tradițională”.

38.353 de spectatori au asistat sâmbătă la FCSB - Rapid 4-1, record în acest sezon

Au trecut aproape trei ani de la seria de 5 a lui Bergodi la Rapid

Când a fost precedenta serie de cinci succese în lanț la Rapid în campionat?

În ediția 2023-2024. Mai exact, în intervalul 19 ianuarie - 16 februarie 2024, cu Cristiano Bergodi antrenor, Onea și Aioani titulari și Petrila rezervă.

Bergodi a antrenat la Rapid între iulie 2023 și aprilie 2024. E la U Cluj din octombrie 2025. Foto: Raed Krishan

4-3 cu Craiova (a).

2-1 cu Dinamo (d).

2-1 cu Oțelul (a).

1-0 cu CFR (d).

2-0 cu Hermannstadt (a).

A fost întreruptă șocant de 1-3 cu Poli Iași, în deplasare.

De atunci, a mai fost o perioadă bună sezonul trecut, între 27 septembrie și 19 octombrie 2025. Dar Rapidul lui Costel Gâlcă s-a oprit după patru meciuri câștigate.

1-0 cu Petrolul (d).

3-1 cu Farul (a).

2-0 cu Dinamo (d).

4-1 cu Slobozia (a).

Un 2-2 cu Craiova în Bănie a pus capăt acelei serii.

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