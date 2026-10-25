La Rapid e rău și când învingi Cum a explicat Pancu 1-4 cu FCSB: „Ne-a prins într-o situație periculoasă”. De când nu se mai întâmplase!

- Daniel Pancu a găsit o scuză surprinzătoare după înfrângerea categorică de sâmbătă seară, 1-4 cu FCSB pe Arena Națională.
- „E un paradox”, a spus antrenorul. De când nu mai avusese Rapid cinci succese consecutive în Liga 1.
Rapid era într-un moment bun înaintea acestui derby jucat sâmbătă seară pe Arena Națională.
Echipa lui Daniel Pancu avea cinci victorii legate în Liga 1 între 6 septembrie și 17 octombrie:
- 1-0 cu Oțelul (d).
- 2-1 cu Voluntari (a).
- 3-1 cu FC Argeș (a).
- 4-3 cu U Cluj (d).
- 2-0 cu Corvinul (a).
Pancu: „Jucătorii sunt foarte greu de motivat”. Rapid avea 5 succese
S-a prăbușit în fața FCSB, cedând total în repriza a doua și primind patru goluri, deși intrase la pauză cu avantaj. După 1-0, 1-4!
Antrenorul giuleștenilor a avut o explicație surprinzătoare. Pentru Rapid, e rău și când câștigă.
„Paradox. Acest derby ne-a prins într-o situație periculoasă după atâtea victorii, foarte periculoasă”, a declarat Pancu.
Întrebat dacă e periculos să învingi de cinci ori în serie, tehnicianul și-a reluat ideea:
„Da. Nu știu când s-a întâmplat ultima oară aici să fie cinci victorii la rând, probabil e o perioadă lungă sau foarte lungă. Iar jucătorii, nefiind obișnuiți cu atâtea victorii consecutive, sunt foarte greu de motivat.
Chiar dacă vorbim de un stadion minunat cu o atmosferă minunată în tribune și de o rivală tradițională”.
Au trecut aproape trei ani de la seria de 5 a lui Bergodi la Rapid
Când a fost precedenta serie de cinci succese în lanț la Rapid în campionat?
În ediția 2023-2024. Mai exact, în intervalul 19 ianuarie - 16 februarie 2024, cu Cristiano Bergodi antrenor, Onea și Aioani titulari și Petrila rezervă.
- 4-3 cu Craiova (a).
- 2-1 cu Dinamo (d).
- 2-1 cu Oțelul (a).
- 1-0 cu CFR (d).
- 2-0 cu Hermannstadt (a).
A fost întreruptă șocant de 1-3 cu Poli Iași, în deplasare.
De atunci, a mai fost o perioadă bună sezonul trecut, între 27 septembrie și 19 octombrie 2025. Dar Rapidul lui Costel Gâlcă s-a oprit după patru meciuri câștigate.
- 1-0 cu Petrolul (d).
- 3-1 cu Farul (a).
- 2-0 cu Dinamo (d).
- 4-1 cu Slobozia (a).
Un 2-2 cu Craiova în Bănie a pus capăt acelei serii.