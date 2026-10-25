Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul FCSB, a analizat victoria cu Rapid, scor 4-1, din etapa #13 a Superligii.

Tehnicianul s-a declarat mulțumit de reacția echipei și l-a lăudat pe Aymen Boutoutaou, autorul unei „duble” în derby.

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FCSB a fost condusă la pauză, după golul marcat de Filip Stojilkovic în minutul 11, dar a întors rezultatul în repriza secundă.

Laurențiu Reghecampf, după FCSB - Rapid 4-1 : „Mă bucur pentru reacția jucătorilor”

La finalul derby-ului, Reghecampf a explicat că a fost mulțumit de jocul echipei încă din prima repriză, chiar dacă Rapid a intrat în avantaj la pauză.

„Mă bucur pentru echipă, pentru băieți, pentru că primele două meciuri nu au fost exact ce ne doream noi. În prima repriză cred că am jucat mult mai bine decât cei de la Rapid, dar am ieșit de pe teren cu 0-1.

Am intrat în repriza a doua mai bine, am avut mai multă inițiativă și ne-am dorit mai mult decât ei să egalăm și să câștigăm. Dincolo de derby și de rezultat, pe mine mă bucură reacția jucătorilor

Mai sunt momente în care trebuie să jucăm mult mai bine, să pasăm mai bine și să avem o posesie mai bună atunci când încercăm să ne creăm ocazii sau să desfacem apărarea adversă.

Dar sunt bucuros că nu le-am dat posibilitatea celor de la Rapid să joace astăzi. Am fost agresivi, am ajuns primii la minge și am încercat să avem posesia”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la Prima Sport.

Tehnicianul a lăudat și execuția lui Filip Stojilkovic, însă consideră că Rapid nu merita să conducă după primele 45 de minute.

„Cei de la Rapid au avut o șansă din care au marcat un gol incredibil. Calitatea atacantului lor s-a văzut foarte clar. Nu cred că avantajul lor de la pauză a fost meritat, pentru că în prima repriză am fost mult mai buni”, a mai spus Reghecampf.

Reghecampf l-a lăudat pe Boutoutaou

Una dintre schimbările decisive ale antrenorului a fost introducerea lui Aymen Boutoutaou la pauză, în locul lui David Miculescu.

„Am spus deja că îmi doresc o bancă puternică, jucători care intră pe teren și schimbă ceva.

Din păcate, David Miculescu nu a fost într-o zi bună. Am fost forțați să îl schimbăm.

Eu țin mult la jucători. Când unul nu joacă bine, încerc să îi dau mai multă încredere, dar au mai fost și alte meciuri în care nu a jucat la nivelul dorit. Este un jucător foarte bun și sunt sigur că va reveni la o formă bună.

Pe Aymen l-am văzut la antrenamente, i-am transmis patronului că e un jucător cu o calitate incredibilă. E foarte greu să găsești jucători de calibrul acesta. Ne va ajuta să ajungem acolo unde vrem.

În momentul în care echipa nu joacă și nu sunt rezultate, jucătorii aduși să facă diferența sunt criticați. Fotbalul e un sport de echipă”, a spus antrenorul.

VIDEO. Al doilea gol marcat de Boutoutaou în meciul cu Rapid

Reghecampf a explicat de ce l-a schimbat pe Garita: „ S-a accidentat”

O altă modificare a fost făcută în minutul 42, când Arnold Garita a fost înlocuit de Alexandru Stoian.

„Știu că o să fie criticat, dar el e foarte important pentru jocul nostru. Se bate, încearcă să facă spații pentru ceilalți jucători.

Nu l-am scos din cauză că nu a jucat bine, l-am scos din cauză că s-a accidentat”, a explicat tehnicianul.

Întrebat ce le-a spus jucătorilor la pauză și dacă a fost nervos în vestiar, Reghecampf a răspuns:

„Nu, deocamdată nu se sparg lucruri. Momentan discutăm, încercăm. Sunt și vorbe mai directe, mai dure, dar în general la pauză nu vorbesc foarte mult.

Încerc să le dau jucătorilor libertate să se refacă. Am două-trei lucruri pe care le spun, după care trebuie să se ducă la treabă”, a mai spus acesta.

La final, tehnicianul le-a mulțumit suporterilor pentru susținerea oferită pe parcursul derby-ului.

Cred că trebuia să încep cu acest lucru. A fost exact ca pe vremurile bune, o atmosferă incredibilă. Fanii au fost în număr mare alături de noi, au susținut echipa pe tot parcursul meciului și le mulțumesc din suflet. Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB

Laurențiu Reghecampf, despre scandările rasiste: „Sunt șicane între galerii”

La finalul derby-ului, jucătorii FCSB s-au strâns în fața Peluzei Nord pentru a sărbători victoria alături de suporteri.

În timp ce fotbaliștii aplaudau galeria, ultrașii au scandat mesaje rasiste la adresa rivalilor de la Rapid, moment surprins de reporterii GOLAZO.ro.

Întrebat despre acest episod de reporterul GOLAZO.ro Theodor Jumătate, Reghecampf a răspuns:

„De ce nu v-ați uitat și în cealaltă parte? Când întrebi ceva, pune în oglindă.

Îți mai spun ceva, ca respect. Când se ține un moment de reculegere pentru un om care a fost important în fotbalul din România, a investit foarte mulți bani, cred eu că ar fi fost de respect ca lumea să nu cânte, ca fanii să nu cânte.

Iar în momentul acela nouă ni s-au spus niște cuvinte foarte grave. Adică eu nu cred acum că la finalul meciului s-au scandat niște lucruri pe care nu le auziți mereu pe stadion”, a spus Reghecampf.

Reporterul GOLAZO.ro a precizat că întrebarea viza rasismul, nu insultele dintre suporteri. Antrenorul FCSB a răspuns:

„Nu e rasism, ce rasism? Eu nu aud, nici în partea aia, nici în cealaltă. Nu cred că ar trebui să facem un lucru din chestia asta.

Aceste cântece sau aceste șicane între galerii, cred că există de foarte mult timp. Nu este ceva nou. Eu nu spun că e bine, nu mă înțelege greșit, dar punem în balanță și punem în oglindă ambele galerii.

Nu poți să judeci numai una și despre cealaltă să nu spui nimic. Nici măcar, la un moment de reculegere, să respecți lucrul ăsta.

Adică eu cred că, pe undeva, lucrurile astea trebuie să le lăsăm la o parte, pentru că pe mine nu mă privesc. Sunt înjurat de foarte mulți oameni”, a mai răspuns acesta.

Credeți că noi putem să potolim oamenii care înjură 90 de minute? Eu nu pot să răspund pentru cineva care e pe stadion. Scuză-mă, dar n-am cum. Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB

VIDEO. Conferința de presă a lui Laurențiu Reghecampf de după meciul cu Rapid

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