Hagi 60. Gheorghe Hagi a avut parte de o surpriză în timp ce se îndrepta spre evenimentul la care urma să anunțe lansarea cărții „Drumul meu”.

Poliția Rutieră a oprit în trafic mașina în care se afla liderul Generației de Aur.

Hagi a participat la trei ediţii ale Campionatului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998).

Gheorghe Hagi și Adrian Mutu sunt cei mai buni marcatori din istoria naționalei, cu câte 35 de goluri.

„Băieții de la Rutieră” nu s-au lăsat driblați de Hagi

Poliția Română a reușit să îi ureze „La Mulți Ani” lui Gheorghe Hagi într-un mod original. Agenții au organizat un filtru în trafic, chiar în apropierea locației alese de antrenorul Farului pentru aniversarea vârstei de 60 de ani.

Hagi a coborât din mașină și, în timp ce a dat mâna cu polițistul care l-a oprit în trafic, a fost surprins de alți doi agenți „înarmați” cu un tort și o diplomă de excelență.

„Astăzi este despre tine, “Comandante”!

Am oprit, în trafic, legenda fotbalului românesc. ⚽

Poliția Capitalei a avut o misiune specială: să-l oprim, în trafic, pe Gică Hagi. Cu motiv, bineînțeles. Știam că azi împlinește 60 de ani și voiam să-i facem o surpriză. 🥳🎉

Planul a fost pus la cale în detaliu și am abordat misiunea cu precizie.😃

L-am depistat rapid, l-am oprit și ne-am apropiat de mașină, pentru a-i ura "La Multi Ani" și a-i oferi un tort, din partea Poliției Capitalei.

Misiunea noastră s-a încheiat cu succes, transformând o oprire în trafic într-un moment de bucurie.

Acțiunea a avut succes, cu sprijinul Prima Sport”, apare scris pe pagina Poliției Capitalei.

„Vă mulțumesc din inimă!”, le-a răspuns Gheorghe Hagi, care și-a pus pe cap și șapca primită cadou din partea polițiștilor.

Gheorghe Hagi, suspendat la 14 ani: „Eram prea mic”

Gheorghe Hagi a făcut o dezvăluire la împlinirea vârstei de 60 de ani.

Liderul Generației de Aur a României a declarat că, la vârsta de 14 ani, tatăl său nu l-a lăsat să participe la o acțiune a naționalei de seniori a României fiindcă era prea mic.

Mai-marii fotbalului au decis atunci suspendarea „Regelui”.

„La 14 ani am fost convocat la naţională. O dată a vorbit tata şi m-au suspendat un an, am stat un an suspendat că n-a vrut să mă lase, eram prea mic”, a declarat Hagi la evenimentul în care și-a lansat cartea „Drumul meu”.