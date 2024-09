Trupurile neînsuflețite ale foștilor mari dinamoviști Gheorghe Mulțescu și Valentin Samungi sunt depuse la sala de trofee a clubului din Ștefan cel Mare

Gheorghe Mulțescu și Valentin Samungi s-au stins din viață duminică, la interval de câteva ore. Cele două mari glorii dinamoviste se confruntau de multă vreme cu probleme de sănătate.

Mulțescu și Samungi, în sala de onoare a Clubului Dinamo

Ce a declarat Ioan Andone:

„A fost o legendă, a fost un caracter atât de bun. Este un exemplu pentru că de fiecare dată când clubul a avut nevoie sau când a fost aproape de noi tot timpul. Oamenii aceștia merită comemorați cu fel și fel de acțiuni ca amintirea lor să rămână veșnică în sufletul nostru.

A fost iubit, a fost un fotbalist foarte extraordinar de bun. A făcut istorie pentru acest club, este normal să vină toată lumea să-l vadă pentru ultima dată. Cu siguranță clubul va face acțiuni ca acesta să rămână în amintirea noastră. Nu s-a uitat niciodată la bani, din contră a venit și a ajutat atunci când ne-a fost mai greu și pentru asta are tot respectul și va avea toată recunoștiința mea pe viață.” a declarat Florentin Petre

Galeriile înfrățite ale lui Dinamo și U Cluj, două dintre echipele antrenate în trecut de Gigi Mulțescu, au mers la sediul CS Dinamo pentru a-și lua rămas bun de la tehnician.

Ce a declarat Dumitru Moraru despre Gigi Mulțescu:

Membru în echipa de comunicare a Clubul Sportiv Dinamo, Ionel Culina a venit cu un tablou uriaș cu regretatul fotbalist: „Mare a fost nea Gigi, mare trebuia să fie și tabloul”.

Fotbalistul lui FCSB Alex Băluță a sosit în Ștefan cel Mare pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care i-a fost antrenor la Universitatea Craiova între 2016 și 2017.

„Cel mai bun mentor. M-a ajutat cel mai mult. Era un om minunat. Țin minte niște declarații ale lui în care spunea că m-a îngrijit ca o pe floare. Datorită dânsului am reușit să prind naționala atunci. M-a ajutat foarte mult.

El mi-a schimbat poziția la Craiova și am dat un randament foarte bun pe poziția de inter. Îmi pare rău că nu am apucat să mai am o discuție cu dânsul", a spus Alex Băluță pentru ProTV.

“Băluță a dat randament foarte bun la echipa de club. L-am îngrijit ca pe o floare. La început i se reproșa că nu juca bine. Ca să-l salvez, am schimbat sistemul și am jucat cu un singur defensiv și cu doi interi, cu el și cu Rocha sau cu el și cu Gustavo.

Spre final, în play-off, am jucat cu trei vârfuri și lăsam să se schimbe între ei. Au făcut niște meciuri, mai ales la CFR Cluj, când am bătut cu 3-0. După aceea a fost convocat la națională”, spunea Gigi Mulțescu în 2018, pentru prosport.ro.

Știrea inițială

Clubul Sportiv Dinamo a anunțat că trupurile neînsuflețite ale gloriilor Gheorghe Mulțescu și Valentin Samungi vor fi depuse luni, 16 septembrie, la sala de trofee din Ștefan cel Mare.

„În drumul lor spre eternitate, legendele Valentin Samungi și Gheorghe Mulțescu se vor mai opri o dată la Dinamo .

Foștii campioni dinamoviști vor fi depuși azi, 16 septembrie, pentru câteva ore, la Sala de trofee a clubului, situată în clădirea centrală din Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 7-9.

Cei care vor să le aducă un ultim omagiu o pot face începând cu ora 10:00, până aproape de ora 16:00”, a transmis CS Dinamo pe pagina de Facebook.

Fanii dinamoviști se strâng tot azi la stadion, de la ora 20:00, pentru a-i omagia pe Gheorghe Mulțescu și Valentin Samungi

Valentin Samungi și Gigi Mulțescu

Rămas bun cu onoruri militare

Ionel Culina, angajat în echipa de comunicare la CS Dinamo, a menționat că Mulțescu și Samungi vor fi înmormântați cu onoruri militare.

„Onoruri pentru o legendă.

Dinamo şi-a pierdut astăzi (n.r. duminică) cel mai bun număr 8 din istoria clubului.

Plecat discret din fotbal, Gigi Mulţescu s-a ridicat în această dimineaţă la Ceruri, lăsând în urmă un gol în sufletul fiecărui dinamovist.

Trupul neînsufleţit al fostului mare campion va fi depus luni, la prânz, la Muzeul Clubului Sportiv Dinamo.

În Hall of Fame, lângă trofee şi medalii.

Funeraliile cu onoruri militare vor anunţa, zilele următoare, că legenda renaşte în Ştefan cel Mare.

Dumnezeu cu tine, Gigi Mulţescu!”, a notat Culina.

Bannere la stadion în memoria lui Gigi Mulțescu

„Atunci când este greu, toată lumea dispare, Gigi Mulțescu, ai fost a noastră salvare” - Banner al grupului Panzer

- Banner al grupului Panzer „Pleacă un alt artist din fotbalul pe care l-am iubit. Drum bun, nea Gigi, câine desăvârșit” - Banner al Peluzei Sud

Mulțescu: „Aș fi vrut să retrăiesc momentul Hamburg”

Unul dintre cele mai frumoase momente din cariera lui Gheorghe Mulțescu a fost celebrul meci Dinamo-Hamburg, în semifinala Cupei Campionilor Europeni din 1983.

„Dacă un peștișor auriu mi-ar spune că îmi poate îndeplini o dorință nu aș alege sănătatea, pentru că de acum încolo nu ne mai așteptăm la o tinerețe fără bătrânețe, ci aș alege să mă întorc pe drumul umblat și să retrăiesc momentul Hamburg”, declara Gigi Mulțescu anul trecut.

Gheorghe Mulțescu a murit duminică, 15 septembrie, după o lungă suferință. Mulțescu a fost un simbol al echipei Dinamo pentru care a jucat în perioada 1979-1985.

Gheorghe Mulțescu a antrenat-o pe Dinamo în cinci mandate, ultima dată, în perioada martie-aprilie 2021.