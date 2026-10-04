„Ei doi trebuie să plece urgent!” Li se cere demisia de la FCSB: „Avem dovezi. Dacă vor reacționa, va fi foarte rău”
Lucian Filip în stânga și Alin Stoica în dreapta. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Ei doi trebuie să plece urgent!” Li se cere demisia de la FCSB: „Avem dovezi. Dacă vor reacționa, va fi foarte rău”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 12:21
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 12:30
  • Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a cerut demisia a doi membri din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani).
  • Mustață susține că a aflat lucruri grave despre aceștia, pe care însă nu a vrut să le dezvăluie.
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Laurențiu Reghecampf a fost numit antrenorul celor de la FCSB la finalul lunii septembrie și are ca obiectiv să redreseze formația roș-albastră.

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Se cere demisia lui Alin Stoica și Lucian Filip: „Ei doi trebuie să plece urgent din club”

Gheorghe Mustață cere ca Alin Stoica și Lucian Filip, antrenori secunzi la FCSB, să plece imediat de la echipă.

Ei doi trebuie să plece urgent din club, fac mult rău. Avem dovezi. Le voi spune dacă e cazul. Știam că în club este haos, dar ce am aflat săptămâna aceasta le întrece pe toate.

E haos, iar doi oameni trebuie să dispară din club. Atenție, nu de la echipă, ci din club. Nu mai au ce căuta în clubul nostru. Sunt acolo în plus.

Dacă vreunul dintre ei contrazice ce spun eu, îi dăm imediat replica și nu va fi bine. Noi, suporterii, suntem acolo de o viață. Cum se spune, ei vin și pleacă, noi rămânem.

Noi iubim echipa din dragoste, ei din interes, pentru bani. De câteva zile noi am fost în bază, fără ca ei să știe. Și am aflat că este adevărat tot ce auzisem. S-a confirmat tot ceea ce nu ne venea să credem”, a declarat liderul galeriei FCSB la „Templul Sportului”, citat de digisport.ro.

Când am auzit, am întrebat de două ori dacă este adevărat 100%. Sunt persoane foarte importante care sunt dispuse să stea față în față și să povestească. Nu aș fi ieșit public cu asemenea declarații dacă nu am fi avut confirmări. Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB

Gheorghe Mustață: „Ar fi bine să se ia de mână și să plece pe drumul lor”

Dorința suporterilor roș-albaștrilor din acest moment este ca Alin Stoica și Lucian Filip să părăsească echipa.

Dacă vreunul dintre cei doi are îndrăzneala să reacționeze, va fi foarte rău pentru ei. Acum nu spun mai multe, dar dacă vor să nu fim dușmani și să rămână aici informațiile, ar fi bine să se ia de mână și să plece pe drumul lor. Să plece din club. Să aibă bărbăția și să-și dea demisia.

Mai sunt și alții care trebuie să plece de acolo, dar Alin Stoica și Lucian Filip să plece cât pot ei de repede. Asta este dorința suporterilor, a mea și a liderilor. Toți ne dorim așa ceva pentru a nu exista atmosferă urâtă la echipă.

Noi vom susține necondiționat echipa, mai ales acum, când știm ce lucrează Laurențiu Reghecampf, dar să nu-i mai vedem pe cei doi. Nu pe bancă, nu la echipă, în club să nu mai fie.

Nu vrem să stricăm atmosfera cu Oțelul. Încurajăm echipa, dar vor avea parte de mesaje și, din când în când, ne vom aduce aminte de cei doi, dacă nu pleacă deja”, a mai adăugat Gheorghe Mustață.

Știm că Gigi urăște pilele și nepotismele la Academie. Ei bine, fix asta este acolo. Sunt nepotisme de te doare capul. Se joacă numai pe pile. Fiul lui ăla și alălalt. Știm tot. Dacă tac, nu înseamnă că nu fac. Pentru că mă doare sufletul să văd așa ceva. Gheorghe Mustață

„Să nu joace baba-oarba cu noi, suporterii, pentru că-i prindem. Să nu creadă că 4-5 inși își pot bate joc de club, de milioane de suporteri. Se întâmplă fără știrea lui Becali, dar poate că îi voi spune detalii după ce o să citească aceste declarații.

Îi stau la dispoziție. Să afle ce se întâmplă la Academie și la clubul la care investește atâția bani. Avem o bază de pregătire dotată cu facilități pe care rar le vezi la cluburi uriașe. Și pentru ce?”.

Gheorghe Mustață: „Copiii talentați nu au loc la noi, dar ajung la Bayern”

Liderul galeriei a evidențiat mai mult probleme din cadrul academiei clubului:

„Prima dată sunt de acord cu Florin Prunea, care spune ce probleme sunt în fotbalul românesc. Bine, o spune acum, dar și el a făcut parte din acest sistem. Din staff-ul Academiei fac parte băiatul cuiva, băiatul altuia. Se joacă pe pile.

Copiii talentați nu au loc la noi, dar ajung la Bayern, Valencia și Dortmund. Alin Stoica a luat un campionat acum nu știu câți ani și se crede mare antrenor. Să dispară Alin Stoica și Lucian. Ei doi fac mult rău la club.

Trei sferturi din Academie este condusă de dinamoviști, veniți și cu neamurile lor. Și la echipa mare a fost haos până a venit Reghecampf.

Acum stăm liniștiți cu prima echipă. Vom merge la stadion siguri că se lucrează bine, că intră cine merită și, dacă pierd, măcar știm că fac totul să câștige”, a mai spus Mustață.

Alin Stoica lucrează în cadrul clubului FCSB din anul 2023, atunci când a fost antrenor secund la echipa a doua și ulterior a fost adus la prima echipă.

Lucian Filip este la FCSB din anul 2022 și până acum a ocupat mai multe funcții în cadrul clubului. În prezent este antrenor secund.

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