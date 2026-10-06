Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Raul Opruț (28 de ani) nu au stat departe de gazon după încheierea acțiunii echipei naționale.

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Deși partida cu Suedia de luni s-a încheiat în jur de miezul nopții, jucătorii celor de la Dinamo au mers dis de dimineață la sala de forță, respectând cu strictețe programul de antrenament pe care și l-au impus.

Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, la sală după acțiunea naționalei

Cei doi au fost singurii fotbaliști ai „câinilor” convocați de Gică Hagi pentru cele 4 meciuri din Nations League, însă nu s-au bucurat neapărat de momente pe teren.

Cîrjan a bifat un total de doar 19 minute în partidele cu Polonia, scor 0-6, respectiv Suedia, scor 0-1, în timp ce Opruț nu prins niciun minut, fiind inclus în lot abia pentru partida de luni.

„E foarte interesant de știut acest aspect, și o să mai punctez și eu acest aspect, faptul că cei doi sunt, în creierii dimineții, în sala de la Săftica. De la 7, 7 și ceva. Și ei fac asta cu regularitate.

Adică oamenii își fac programul după momentul în care știu că ajung Cătălin și cu Opruț în sala de forță, că practic ei o deschid.

Sunt lideri ai vestiarului amândoi și se comporta ca atare. Și ei foarte bine că avem genul ăsta de jucători care dau tonul, cumva”, au transmis cei de la Radio Dinamo 1948.

Dinamo va juca următoare din Liga 1 vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe terenul celor de la Sepsi.

În prezent, „alb-roșiii” ocupă prima poziție în Liga 1, cu 23 de puncte adunate după primele 10 etape, la două deasupra rivalei Rapid.

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