Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (66 de ani), se declară foarte încântat de faptul că i-a achiziționat pe Ionuț Cercel (18 ani) și Alexandru Stoian (17 ani) de la Farul Constanța.

Stoian s-a alăturat campioanei încă din această iarnă, în timp ce Cercel nu a fost lăsat să plece de pe acum și va ajunge la FCSB din vară.

Gigi Becali și Gică Hagi au căzut de acord asupra modalității finale de transfer a jucătorilor Ionuț Cercel și Alexandru Stoian, către formația roș-albastră.

FCSB a plătit 500.000 de euro pentru fiecare jucător, însă suma totală poate ajunge cu ușurință la 1.500.000 de euro de fiecare, dacă cei doi jucători vor confirma așteptările.

Gigi Becali: „Cred că am dat lovitura”

Patronul celor de la FCSB este sigur că a făcut o afacere foarte bună. Are mare încredere în cei doi tineri jucători și, pentru a demonstra acest lucru, le-a inserat clauze de reziliere substanțiale.

Gigi Becali nu a făcut diferențe și a preferat să le pună celor doi jucători aceeași sumă, situată undeva între 30.000.000 și 50.000.000 de euro.

„Mi-a zis Meme că Stoian a crescut mult fizic. Are aproape 1,85. Nu am negociat nimic pentru el, cum au vrut ei așa am făcut. Am dat 500 de mii cu 500 de mii de euro pe fiecare.

Într-un an sau un an și jumătate pot să ia câte un milion pe fiecare jucător. Cred că le-am pus 30 sau 50 de milioane de euro clauzele de reziliere. Le-am pus la amândoi la fel.

Și eu cred că am dat lovitura cu ei. Pe Stoian o să îl ajutăm cu o problemă musculară acum și apoi o să îl băgăm”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Clauze mari, rateuri la fel de mari

Gigi Becali este cunoscut pentru faptul că inserează astfel de clauze astronomice în contractele tinerilor săi jucători.

Din păcate pentru el, în cele mai multe cazuri, jucătorii s-au prăbușit sub presiunea acestor cifre cu multe zerouri.

Ianis Stoica traversează o formă foarte bună la Hermannstadt, însă nu uită perioada nefastă de la FCSB, când avea o clauză de 500.000.000 de euro .

. Alt jucător ajuns la Hermannstadt, Nana Antwi, avea 20.000.000 de euro clauză, dar a plecat după șase luni.

Atacantul Adrian Romeo Niță, considerat de mare perspectivă la un moment dat, avea o clauză de reziliere de 150.000.000 de euro.

Octavian Popescu ar fi avut, la un moment dat, o clauză de reziliere de 100.000.000 de euro.

David Miculescu are o clauză de reziliere de 50.000.000 de euro.

Luis Phelipe, plecat de curând de la FCSB, a avut o clauză de reziliere de 15.000.000 de euro