Petrolul a învins-o pe Gloria Buzău, scor 1-0 (0-0), luni, într-o partidă din etapa #16 din Liga 1.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Alexandru Tudorie, în minutul 26, din pasa lui Tommi Jyry.

În urma acestui rezultat, Petrolul Ploiești a revenit pe locul 2 în Liga 2 - cu 26 de puncte, poziție pe care staționează în această pauză competițională, pricinuită de meciurile internaționale.

De partea cealaltă, Gloria Buzău rămâne pe locul 15 - cu 13 puncte.

Tudorie: „Suferim împreună, câștigăm împreună”

Autorul singurului gol, Alexandru Tudorie, a ajuns la șase reușite stagionale, dar ambițiile sale sunt mult mai înalte.

Atacantul consideră că echipa este una foarte unită și poate produce rezultate foarte bune în acest sezon, în pofida tuturor problemelor financiare din jurul echipei.

„Mă bucur că am reușit să luăm cele trei puncte și să revenim pe locul 2. Suntem bucuroși. Avem timp acum să ne pregătim, pentru că urmează meciuri foarte grele și trebuie să demonstrăm și-n aceste meciuri că suntem o echipă unită și merităm să fim acolo unde suntem.

Știm și noi ce-a fost în tur, cu Dinamo (n.r. scor 4-1). Nu trebuie să se mai întâmple. Jucăm în fața propriilor fani și trebuie să ne luăm o revanșă. A fost întâmplare în tur și avem șansa de a demonstra asta.

Suntem jucători buni, cu experiență, uniți. S-a văzut și-n seara asta că suferim împreună, câștigăm împreună, și asta este cel mai important”, a declarat Alexandru Tudorie după meci, la Prima Sport.

O să avem meciuri dificile după pauză (n.r. Dinamo, Universitatea Craiova, Rapid). Tehnologia din zilele noastre îi ajută pe antrenori în acest sens, dar unii dintre ei vor să vină să vadă echipele adverse live (n.r. antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, a venit să vadă meciul). Nu este ceva special între noi și Dinamo, ne cunoaștem deja foarte bine. Trebuie să fim în formă bună la meciul cu Dinamo, pentru că ei sunt o echipă puternică Sanjin Alagic, antrenorul Petrolului în acte

Papp: „Dacă nu înveți din meciuri, înseamnă că ai ceva la cap”

Paul Papp și-a făcut un cadou frumos în ziua în care a împlinit 35 de ani.

Internaționalul român a fost titular și integralist contra Buzăului și se bucură de faptul că echipa a trecut cu bine peste semieșecul din etapa trecută, cu Sepsi, când covăsnenii au evoluat cu doi oameni în minus.

„Am venit hotărâți să luăm cele trei puncte pentru a ne menține acolo sus. Chiar vorbeam cu băieții acum, după meci, în vestiar, că din orice meci ai de învățat. Dacă nu înveți, înseamnă că ai ceva la cap. Se pare că ne-am învățat lecția etapa trecută.

Am stat bine în teren. Am făcut un meci destul de bun. Era normal să ne domine și ei. Nu a câștigat multă lume la Buzău și suntem fericiți că am luat trei puncte, foarte importante.

Cu siguranță va fi greu. Niciun meci nu e ușor, dacă nu-l tratezi serios. Noi vrem să le tratăm serios, la intensitate maximă și până acum ne iese. E tare aerul sus, dar sper să ne menținem acolo. O să ne pregătim bine. Sperăm să fim pregătiți pentru ce va urma și doar Dumnezeu știe unde vom fi la final”, a completat Paul Papp.