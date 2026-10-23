UEFA a luat măsuri drastice Hajduk Split, sancționată dur după incidentele șocante de la meciul cu Ajax +10 foto
Suporteri Hajduk Split/ Foto: IMAGO
Conference League

UEFA a luat măsuri drastice Hajduk Split, sancționată dur după incidentele șocante de la meciul cu Ajax

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 11:41
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 12:53
  • Hajduk Split a fost pedepsită drastic de UEFA după incidentele șocante petrecute înainte de partida cu Ajax (2-1), din etapa #1 a fazei principale a Conference League.
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Mii de suporteri ai formației croate au participat la un marș organizat pe străzile orașului, în drum spre stadionul Poljud.

În timpul marșului, mai mulți membri ai galeriei Torcida au scandat lozinci antisemite, l-au omagiat pe Adolf Hitler și au îndemnat la uciderea evreilor.

Suporterii au afișat și un sicriu simbolic pe care era inscripționat numele lui Ajax, club asociat istoric cu comunitatea evreiască din Amsterdam. Ulterior, mai mulți fani au fost arestați.

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Hajduk Split, pedepsită drastic de UEFA

Au avut loc incidente și în timpul meciului, iar partida a fost întreruptă aproximativ 12 minute, după ce au fost aruncate materiale pirotehnice în teren.

UEFA a luat măsuri drastice în ceea ce o privește pe Hajduk. Clubul croat a anunțat pe site-ul oficial sancțiunile primite.

„Clubul HNK Hajduk a primit o decizie oficială din partea UEFA cu privire la incidentele petrecute pe stadion în timpul meciului dintre Hajduk și Ajax, care a avut loc joia trecută pe Poljud, în cadrul primei etape a Conference League.

Ca urmare a întreruperii provocate de utilizarea articolelor pirotehnice, clubul HNK Hajduk a fost sancționat după cum urmează:

  • închiderea întregului stadion pentru meciul din runda a 4-a a Conference League (Hajduk vs Sint-Truidense)
  • încă un meci cu porțile închise - pedeapsă suspendată. Asta înseamnă că, în cazul repetării incidentelor cauzate de utilizarea materialelor pirotehnice, întregul stadion va fi închis pentru un meci european suplimentar.
  • o amendă de 80.000 de euro

În plus, clubul Hajduk a fost amendat cu 16.000 de euro și pentru blocarea scărilor de pe stadion.

Transmitem un mesaj clar tuturor suporterilor: la viitoarele meciuri europene, atât în deplasare, cât și acasă, vă rugăm să vă abțineți de la orice comportament nedorit care ar putea cauza daune enorme clubului, atât din punct de vedere financiar, cât și al reputației.

În speranța că vom trăi din nou împreună mari victorii europene, haideți să fim un exemplu pozitiv de care Europa își va aminti”, a anunțat Hajduk Split.

Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago
Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago

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Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago Scandări antisemite înainte de Hajduk Split - Ajax FOTO Imago
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Reacția clubului Sint-Truidense

Formația belgiană a emis un comunicat în care a anunțat că a fost analizată și posibilitatea ca suporterii oaspeților care își cumpăraseră deja bilete să poată participa la meci.

Totuși, oficialii au transmis că nu consideră responsabil să le permită acestora să călătorească la Split.

„STVV a fost informat aseară despre decizia UEFA ca partida din Conference League dintre Hajduk Split și STVV să se dispute fără spectatori. Decizia a venit în urma incidentelor în care au fost implicați suporterii lui Hajduk înaintea, în timpul și după meciul cu Ajax.

STVV regretă faptul că fanii săi pierd astfel ocazia de a participa la un meci istoric în deplasare. Prin urmare, principala noastră preocupare, ca și club, este să fim alături de suporterii care așteptau cu nerăbdare o călătorie europeană de neuitat.

În urma unor discuții interne, am decis să luăm următoarele măsuri. Pe de o parte, analizăm posibilitatea de a obține despăgubiri pentru cheltuielile de transport ale persoanelor care și-au rezervat deja bilete de avion.

În acest sens, vom solicita consultanță juridică în cursul acestei săptămâni, după care vom trimite o scrisoare oficială atât către UEFA, cât și către Hajduk Split.

Pe de altă parte, analizăm posibilitatea organizării unui eveniment la Sint-Truiden, unde suporterii să poată urmări împreună partida.

În cadrul discuțiilor interne a fost analizată și posibilitatea de a le permite suporterilor echipei oaspete care și-au cumpărat deja bilete să facă deplasarea. Desigur, am prefera să fim alături de voi în Croația.

Totuși, pe baza evaluării situației de securitate de la fața locului, nu considerăm responsabil să le permitem suporterilor să călătorească la Split.

Situația este neplăcută, iar noi, ca și club, nu putem face promisiuni mărețe. Vă promitem însă că vom face tot ce ne stă în putință pentru a găsi cea mai bună soluție în aceste circumstanțe”, au transmis reprezentanții clubului belgian, potrivit jutarnji.hr.

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