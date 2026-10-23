Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova

Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3. Mauricio Pochettino (54 de ani), selecționerul SUA, a fost spectator de lux la victoria oltenilor din Andorra.

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Fiul tehnicianului, Maurizio (25 de ani), a fost integralist pentru gazde pe postul de fundaș dreapta.

Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 . Mauricio Pochettino, spectator de lux în Andorra

Tehnicianul în vârstă de 54 de ani a fost surprins de camerele TV înainte de startul partidei.

Mauricio Pochettino/ Foto: captură ecran Prima Sport 1

Pochettino a oferit și o scurtă reacție la pauza meciului, când tabela arăta 2-0 pentru Craiova, în urma reușitelor semnate de Assad Al Hamlawi ('3) și Ștefan Baiaram ('5).

„Sigur, îmi amintesc de mulți prieteni români, printre care Florin Răducioiu. Am jucat împreună la Espanyol, în 1994. Mai sunt Gică (n.r. - Craioveanu), Gâlcă...

Am multe amintiri cu mulți jucători români. Fotbalul românesc mereu a fost un generator de talente. Echipele voastre sunt foarte competitive și au multă calitate”, a declarat Pochettino, citat de digisport.ro.

Maurizio Pochettino este fiul cel mic al selecționerului SUA. Acesta mai are un băiat, Sebastiano (31 de ani), care este preparator fizic la naționala Statelor Unite ale Americii/ Foto: IMAGO

De-a lungul carierei sale, Maurizio a evoluat pentru academiile lui Southampton, Tottenham, Watford. La seniori a debutat pentru Gimnastic de Tarragona, formație din Liga 3 spaniolă.

Ulterior, a plecat la CD Ibiza, în liga a patra, iar din vara anului trecut îmbracă tricoul lui Inter D'Escaldes.

300.000 de euro este cota lui Maurizio Pochettino, potrivit Transfermarkt

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