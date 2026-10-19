Până la 5 ani de închisoare Suporterii lui Hajduk Split au fost arestați pentru scandări naziste și antisemite
Marșul suporterilor lui Hajduk Split înaintea meciului cu Ajax. Foto: Imago
Conference League

Până la 5 ani de închisoare Suporterii lui Hajduk Split au fost arestați pentru scandări naziste și antisemite

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 21:46
  • Mai mulți suporteri ai lui Hajduk Split au fost arestați după ce au scandat lozinci naziste și antisemite înaintea meciului cu Ajax (2-1), disputat joi, 15 octombrie, în Conference League.
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Înaintea partidei câștigate de Hajduk în fața lui Ajax, mii de suporteri ai formației croate au participat la un marș organizat pe străzile orașului, în drum spre stadionul Poljud.

În timpul marșului, mai mulți membri ai galeriei Torcida au scandat lozinci antisemite, l-au omagiat pe Adolf Hitler și au îndemnat la uciderea evreilor.

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Scandări naziste înaintea meciului Hajduk - Ajax

Suporterii au afișat și un sicriu simbolic pe care era inscripționat numele lui Ajax, club asociat istoric cu comunitatea evreiască din Amsterdam.

Au avut loc incidente și în timpul meciului, iar partida a fost întreruptă aproximativ 12 minute, după ce au fost aruncate materiale pirotehnice în teren.

În prima etapă a anchetei, 14 persoane au fost puse sub acuzare, iar pentru 13 dintre acestea instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Al paisprezecelea suspect executa deja o pedeapsă cu închisoarea și ar fi participat la marș în timpul unei permisii.

Ulterior, numărul persoanelor cercetate a crescut la 23, iar autoritățile au continuat să facă arestări.

VIDEO. Marșul suporterilor lui Hajduk Split înaintea meciului cu Ajax

Avocații suporterilor: „Le pare rău că s-a ajuns aici”

Toni Marinkovic, avocatul unuia dintre suspecți, susține că evenimentele au fost prezentate într-un context greșit și că gruparea de suporteri nu are nimic împotriva altor persoane.

„Aș vrea ca publicul să înțeleagă că acest grup de suporteri nu are nimic împotriva nimănui. Problema este contextul în care sunt prezentate lucrurile în presă.

Cu siguranță, și lor le pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Acum, dacă au scandat sau nu acele lucruri, acest aspect va fi stabilit de Parchet”, a declarat Marinkovic, conform hrt.hr.

La rândul său, Toni Vulic, avocatul unui alt suspect, a afirmat:

Îi pare rău că s-a ajuns aici. Și-a prezentat deja apărarea, iar acum vom vedea ce se va întâmpla mai departe Toni Vulic, avocat

Potrivit legislației croate:

  • Până la 3 ani de închisoare riscă persoanele găsite vinovate de incitare publică la violență și ură.
  • Între 6 luni și 5 ani de închisoare riscă persoanele găsite vinovate de organizarea sau conducerea unui grup care comite asemenea infracțiuni.

Incidentele au provocat reacții și la cel mai înalt nivel politic. Premierul Andrej Plenkovic a cerut autorităților să-i tragă la răspundere pe cei implicați.

„Este un comportament care trebuie condamnat fără rezerve. Sunt declarații complet contrare valorilor pe care a fost întemeiată Croația democratică.

Unii încearcă să prezinte aceste lucruri drept un fel de «folclor al suporterilor». Chiar dacă ar fi așa, este absolut inacceptabil.

Este o mare rușine pentru cei care au făcut aceste lucruri și care vor răspunde pentru ele”, a declarat Plenkovic.

A fost un caz extrem, provocat de o parte dintre suporteri. Sunt convins că majoritatea nu susține un asemenea comportament. Mă aștept ca poliția, parchetul și instanțele să sancționeze dur pe oricine face astfel de lucruri. Gordan Jandrokovic, președintele Parlamentului croat

Hajduk Split ar putea fi obligată să plătească și amenzi

Pe lângă ancheta penală, Hajduk riscă și sancțiuni sportive pentru comportamentul suporterilor.

Avocatul croat Damir Primorac a explicat că, dacă UEFA va amenda clubul, conducerea ar putea încerca să recupereze prejudiciul de la persoanele găsite responsabile.

„Dacă există un organizator, dar este trasă la răspundere doar persoana care a comis fapta ilegală, fără ca organizatorul să fie identificat, atunci am identificat doar simptomul, dar nu am vindecat boala”, a avertizat Primorac.

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