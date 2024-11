„Nu ne-au surprins cu nimic” Florentin Pera, despre secretul revenirii României cu Cehia: „Nicio clipă nu am crezut că vom pierde”

România - Cehia 29-28. Selecționerul echipei naționale de handbal feminin, Florentin Pera (45 de ani), a dezvăluit care a fost secretul revenirii „tricolorelor” în prima partidă de la Campionatul European.

România s-a impus în fața Cehiei după o ce a revenit de la -6, în prima etapă a Campionatul European 2024, din Austria, Ungaria și Elveția.

Florentin Pera: „Nicio clipă nu am crezut că vom pierde”

Florentin Pera a comentat evoluția „tricolorelor”, care au ratat excesiv de multe ocazii, ceea ce și-au făcut

„Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această victorie, minunaților suporteri care au venit și au creat o atmosferă superbă, fanilor care ne-au susținut de acasă și fetelor. Astăzi au arătat ca o familie, nu au renunțat niciun moment la luptă, fapt ce ne-a adus o victorie foarte importantă la acest Campionat European.

Cred că emoțiile și-au spus cuvântul în debut de meci. Avem o echipă tânără, în reconstrucție. Avem nu mai puțin de 7 jucătoare debutante la un Campionat European. Avem 10 jucătoare noi față de Campionatul European. Nu e deloc ușor, așteptările sunt mari.

Noi am făcut un turneu foarte bun în Golden League. Am înfruntat echipe tari, ne-a ajutat să ne consolidăm relațiile de joc. Astăzi, faptul că nu am cedat nicio secundă, nici la 6 goluri, a arătat că suntem o echipă unită. La pauză le-am mobilizat, am încercat să reglăm anumite lucruri în faza de finalizare. Cred că scorul a fost mincinos în prima repriză.

Dacă am fi fructificat măcar 50% din situațiile clare, am fi intrat în avantaj. Am luptat până în ultima secundă, am schimbat sistemul de apărare, iar asta ne-a adus foarte multă încredere pe final. Am găsit și cele mai bune soluții. Am plecat cu șansa a doua, e meritul fetelor că nu au cedat!”, a spus Florentin Pera, pentru gsp.ro.

Nicio clipă nu am considerat că vom pierde acest meci. Vă spun și de ce! La turneul din Danemarca, echipa a crescut de la meci la meci. Asta s-a întâmplat și la antrenamente. Am văzut dorința lor de a obține un rezultat pozitiv. Lucrurile astea mi-au dat și mie încredere. La antrenament era ca la un meci oficial pentru ele. Nu ne-au surprins cu nimic! Florentin Pera, selecționerul României

Din grupa naționalei României mai fac parte Muntenegru și Serbia.

Florentin Pera, impresionat de Bazaliu și Boiciuc

Selecționerul și-a felicitat elevele și le-a evidențiat pe Bianca Bazaliu, care a marcat 9 goluri în partida cu Cehia, și pe tânăra de doar 19 ani, Alicia Buiciuc.

„Bianca Bazaliu a făcut un joc bun. Îi va da încredere în ceea ce urmează. Dar cred că toate jucătoarele au avut un rol important în această victorie. Toate au luptat. Fiecare și-a făcut datoria în apărare, în atac.

Alisia Boiciuc, la 19 ani, a fost foarte concentrată, foarte atentă. E de apreciat! E o jucătoare care s-a descurcat minunat și pe faza de apărare.

Toate s-au descurcat admirabil. Mă bucur că jucătoarele tinere capătă încredere cu fiecare rezultat. Nu rezolvăm nimic dacă punem presiune. Suntem la început de ciclu olimpic. Cel mai mult mă bucură atmosfera. Toate fetele s-au susținut, s-au completat, pe bancă erau în picioare”, a mai transmis Pera.

Programul României de la Euro 2024

29 noiembrie: România - Cehia 29-28

1 decembrie, ora 19:00: Muntenegru - România

3 decembrie, ora 19:00: Serbia - România

Clasament Grupa B Euro 2024

Echipă Meciuri Puncte 1. Muntenegru 1 2 2. România 1 2 3. Cehia 1 0 4. Serbia 1 0