Ianis Hagi (28 de ani) a încheiat 2026 fără gol sau pasă decisivă pentru naționala României.

Zero impact ofensiv în cele opt apariții pentru prima reprezentativă!

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Este al treilea an calendaristic în care mijlocașul lui Alanyaspor nu a înscris pentru România, după 2019 și 2020.

Totodată, este al doilea an în care nu a avut nicio contribuție la golurile naționalei, care a marcat doar de nouă ori în cele 10 partide disputate în 2026.

Ianis Hagi, zero impact ofensiv în 2026: sub George Florescu, cel mai contestat decar al naționalei

Ianis joacă de opt ani la prima reprezentativă. Desemnat de tatăl său, selecționerul Gheorghe Hagi, drept unul dintre liderii naționalei, Ianis a primit tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan de fiecare dată când a fost titularizat. De cinci ori în total, ultima dată la Zenica, în partida cu Bosnia (1-2).

În ciuda responsabilității primite, Ianis Hagi nu a reușit să confirme încrederea acordată și nici să schimbe impresia slabă lăsată în 2026, atât la Alanyaspor, cât la echipa națională.

Florescu a marcat un gol în 2010

Cifrele sale din acest an în tricoul naționalei sunt mai slabe și decât cele ale lui George Florescu, unul dintre cei mai contestați purtători ai tricoului cu numărul 10 din istoria reprezentativei.

În 2010, la începutul mandatului lui Răzvan Lucescu, Florescu a bifat șapte meciuri pentru România și a marcat un gol. Reușita a venit într-un amical cu Honduras, câștigat de „tricolori” cu 3-0, pe 5 iunie, în Austria.

Spre deosebire de George Florescu, care susținea că a ajuns să poarte numărul 10 în urma unei conjuncturi, Ianis Hagi a vorbit încă de la începutul carierei la naționala de seniori despre dorința de a îmbrăca tricoul purtat de tatăl său.

Ușor, ușor o să port și tricoul cu numărul 10. Oricum, acela este rolul meu. Când intru pe teren, încerc să aduc ceva în plus jocului. Ianis Hagi, în 2019

George Florescu: „Nici măcar nu mi-am dorit tricoul cu numărul 10”

George Florescu a ajuns să poarte tricoul cu numărul 10 în 2010, după ce Adrian Mutu a fost suspendat de FIFA pentru șase luni, în urma unui control antidoping pozitiv cu sibutramină.

În absența lui Mutu, numărul rămas liber a ajuns la mijlocașul defensiv, care a devenit rapid ținta criticilor.

Ulterior, Florescu a explicat că nu a cerut tricoul purtat de Gheorghe Hagi și că nu și-a dorit comparațiile cu fostul căpitan al României.

„Eu nu sunt Hagi, asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Da, nu-mi plac comparațiile și trebuie să se știe că nici măcar nu mi-am dorit eu tricoul cu numărul 10.

Nici Răzvan Lucescu nu cred că împarte numerele de pe tricou. Echipamentul a fost făcut de federație, după o posibilă echipă de start, cu numere de la 1 la 11.

Numărul 10 a ajuns la mine. Ce să fac, să-l refuz?”, a spus George Florescu, în perioada în care era contestat vehement.

Ianis Hagi, un singur șut pe poartă în Liga Națiunilor

În cele cinci meciuri din Liga Națiunilor, Ianis Hagi a fost titular de patru ori.

Potrivit statisticilor UEFA, mijlocașul a acumulat 286 de minute pe teren, a parcurs 35,14 km și a atins o viteză maximă de 29,27 km/h.

Nu a marcat și nu a oferit nicio pasă decisivă, iar din cele nouă șuturi expediate doar unul a fost pe spațiul porții.

Meciuri: 5

5 Minute jucate: 286

286 Distanță parcursă: 35,14 km

35,14 km Viteză maximă: 29,27 km/h

29,27 km/h Goluri / pase decisive: 0 / 0

0 / 0 Șuturi / pe poartă: 9 / 1

9 / 1 Lovituri libere executate: 7

7 Cornere executate: 4

4 Precizia paselor: 78,8% (92 din 118)

78,8% (92 din 118) Precizia centrărilor: 12,5% (2 reușite din 16 încercate)

12,5% (2 reușite din 16 încercate) Cartonaș galben: 1

Bilanțul lui Ianis Hagi la echipa națională, pe ani

An Meciuri / minute Goluri Pase decisive / penalty-uri 2018 1 / 22' 0 0/0 2019 9 / 498' 0 1/0 2020 4 / 178' 0 0/0 2021 10 / 547' 2 1/0 2022 Accidentat – – 2023 7 / 317' 2 1/1 2024 14 / 473' 1 1/2 2025 6 / 397' 3 1/0 2026 8 / 448' 0 0/0 Total 59 / 2.880' 8 8

Adrian Mutu, cel mai prolific decar după retragerea lui Hagi

După retragerea lui Gheorghe Hagi de la echipa națională, după EURO 2000, tricoul cu numărul 10 a rămas un simbol al fotbalului românesc.

Hagi îl purtase în perioada în care a fost liderul generației care a dus România în elita fotbalului mondial.

De atunci, 16 fotbaliști au mai îmbrăcat tricoul cu numărul 10 al naționalei, preluând un număr asociat inevitabil cu „Regele”. Unii l-au îmbrăcat în mai multe meciuri, alții doar sporadic.

Primul decar al naționalei după retragerea lui Gică Hagi a fost Cătălin Munteanu. Acesta avea 21 de ani când selecționerul Loți Bölöni i-a încredințat celebrul tricou la România – Lituania 1-0, pe 3 septembrie 2000, în debutul preliminariilor pentru CM 2002.

La acea vreme, „Cap de Zmeu” juca în LaLiga, la Salamanca, și era considerat unul dintre cei mai promițători mijlocași români.

Jucător Perioada în care a purtat nr. 10 Selecții / goluri Cătălin Munteanu 2000 17 / 1 Adrian Mutu 2000–2013 77 / 35 Paul Codrea 2000/01 44 / 1 Daniel Pancu 2004/05 27 / 9 Florentin Petre 2007/08 54 / 6 Bogdan Mara 2008/09 11 / 1 Cristian Tănase 2008/09–2010/11, 2012/13–2014/15 40 / 6 George Florescu 2010/11 11 / 1 Bogdan Stancu 2010/11 52 / 14 Alexandru Maxim 2014/15, 2016/17, 2018/19–2022/23 55 / 6 Nicolae Stanciu 2015/16, 2018/19, 2022/23–2026/27 90 / 15 Gheorghe Grozav 2016/17–2018/19 31 / 5 Constantin Budescu 2016/17 15 / 5 Dorin Rotariu 2016/17 10 / 1 Ianis Hagi 2018/19–2020/21, 2023/24–2024/25 59 / 8 Dennis Man 2024/25 37 / 10

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