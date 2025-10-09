Moment istoric: Ianis, decar și căpitanul României Hagi jr., prima dată în postura celebrului său tată, Gheorghe Hagi, la amicalul cu Moldova

În absența lui Nicolae Stanciu , accidentat, Ianis Hagi va purta banderola de căpitan și tricoul cu numărul 10 la amicalul România – Moldova , programat în această seară, de la ora 21:00, pe Arena Națională .

, accidentat, va purta și la amicalul , programat în această seară, de la ora 21:00, pe . La 26 de ani, Ianis se află pentru prima dată în postura în care legendarul său tată, Gheorghe Hagi, a scris istorie la echipa națională: decar și căpitan!

Contra reprezentativei Moldovei, Ianis Hagi va purta pentru a doua oară banderola de căpitan a echipei naționale.

Ianis Hagi, decar și căpitan în premieră la națională

Prima dată s-a întâmplat pe 7 iunie 2024, la amicalul România - Liechtenstein 0-0, disputat pe Stadionul Steaua, ultimul test al tricolorilor înainte de plecarea la EURO 2024.

Atunci, Edi Iordănescu l-a desemnat căpitan pe Ianis în absența lui Nicolae Stanciu, rezervă, și a purtat tricoul cu numărul 14, ales în semn de admirație pentru idolul său, Johan Cruyff.

Ianis Hagi, căpitanul României la amicalul cu Liechtenstein din 2024 (foto: Sport Pictures)

Acum, la partida cu Moldova, sub comanda lui Mircea Lucescu, Ianis Hagi revine la tricoul cu numărul 10, cel în care celebrul său tată, Gheorghe Hagi, a scris istorie pentru România.

Mircea Lucescu este cel care l-a debutat pe Gică Hagi la națională în 1983, la 18 ani, și l-a desemnat pentru prima dată căpitan în 1985, la 20 de ani.

Eu încă sunt convins că după Campionatul European acest grup nu și-a arătat potențialul maxim. Acum avem posibilitatea să ne arătăm potențialul. În ultimul an am avut jucători care au lipsit de la echipa națională, dar asta a fost situația - Ianis Hagi, mijlocaș România

În 2019, Cosmin Contra i-a oferit lui Ianis Hagi tricoul cu numărul 10 la echipa națională

De-a lungul carierei, Ianis a purtat mereu numărul 10 la loturile de juniori și tineret, visând să-l onoreze la echipa mare, așa cum a făcut-o și tatăl său.

Ianis Hagi a debutat la echipa națională de seniori în 2018, la victoria 3-0 cu Lituania, purtând numărul 8. La acea vreme, tricoul cu numărul 10 era al lui Alexandru Maxim.

În decembrie 2019, selecționerul Cosmin Contra i-a oferit pentru prima dată lui Ianis Hagi numărul 10 la partida Feroe – România 0-3, din preliminariile EURO 2020. Maxim lipsea, iar Stanciu a jucat cu 8.

„Numărul 10 și tricoul naționalei sunt o mândrie uriașă. Mă obligă să dau totul pe teren pentru România”, spunea Ianis Hagi în urmă cu șase ani.

47 de selecții și șase goluri marcate are Ianis Hagi la echipa națională a României

Ianis a jucat mai mult cu 14, numărul lui Johan Cruyff

Drumul spre statutul de titular incontestabil n-a fost ușor. În 2020, la începutul mandatului lui Mirel Rădoi, Alex Maxim a revenit la lot și a preluat din nou numărul 10, iar Ianis a fost nevoit să joace cu 14.

„Am ales numărul 14 pentru că este al legendarului Johan Cruyff, idolul meu”, a dezvăluit Ianis Hagi, pentru Fanatik. Olandezul Johan Cruyff l-a antrenat pe Gică Hagi la FC Barcelona în sezonul 1995 – 1996.

A urmat o accidentare care l-a ținut departe de echipă mai bine de un an, timp în care Stanciu a devenit decar și lider al tricolorilor.

„Când va reveni Ianis Hagi sau Alex Maxim, jucători cărora le place să poarte acest număr şi sunt mai mult pe postul de decar, sigur ei îl vor purta, nu eu!”, promitea Stanciu în 2022.

Important pentru grup este să credem în această calificare, indiferent de situația în care ne aflăm. Atâta timp cât sunt șanse reale, prim performanța noastră în Liga Națiunilor avem acea șansă. Dar mai sunt șanse și în această grupă să terminăm pe locul doi și ne luptăm pentru asta până la capăt - Ianis Hagi, mijlocaș România

Hagi 10 la EURO 2024

La EURO 2024, promisiunea lui Nicolae Stanciu s-a împlinit parțial. Ianis Hagi a purtat pentru prima dată numărul 10 al României la un turneu final, un moment simbolic pentru numele „Hagi”.

Gestul lui Stanciu nu a fost doar unul de respect pentru colegul său, ci și un semn de solidaritate față de Olimpiu Moruțan, care s-a accidentat înainte de competiție și a ratat EURO.

Căpitanul a ales să evolueze cu numărul 21, cel purtat anterior de Moruțan, în timp ce Hagi a readus legenda tricoului cu numărul 10 pe scena europeană.

Astfel, după 24 de ani, numele Hagi a reapărut deasupra numărului 10 al României la un turneu final.

Ianis Hagi a avut un rol esențial la calificarea naționalei în optimile EURO 2024. În meciul decisiv cu Slovacia, el a obținut penalty-ul din care Răzvan Marin a marcat golul egalizator (1-1).

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat că va testa în amicalul cu Republica Moldova mai mulți jucători noi, pentru a menaja titularii în vederea meciul vital cu Austria, programat duminică, 12 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 21:45.

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport