Moment istoric: Ianis, decar și căpitanul României  Hagi jr., prima dată în postura celebrului său tată, Gheorghe Hagi, la amicalul cu Moldova +5 foto
Ianis Hagi și-a văzut visul cu ochii: decar și căpitan al naționalei României, cum a fost celebrul său tată, Gheorghe Hagi (colaj: GOLAZO.ro)
Nationala

Moment istoric: Ianis, decar și căpitanul României Hagi jr., prima dată în postura celebrului său tată, Gheorghe Hagi, la amicalul cu Moldova

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 15:54
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 16:07
  • În absența lui Nicolae Stanciu, accidentat, Ianis Hagi va purta banderola de căpitan și tricoul cu numărul 10 la amicalul România – Moldova, programat în această seară, de la ora 21:00, pe Arena Națională.
  • La 26 de ani, Ianis se află pentru prima dată în postura în care legendarul său tată, Gheorghe Hagi, a scris istorie la echipa națională: decar și căpitan!

Contra reprezentativei Moldovei, Ianis Hagi va purta pentru a doua oară banderola de căpitan a echipei naționale.

România - Moldova 2-1  Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria
Citește și
România - Moldova 2-1 Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria
Citește mai mult
România - Moldova 2-1  Naționala lui Mircea Lucescu, victorie la limită înainte de meciul crucial cu Austria

Ianis Hagi, decar și căpitan în premieră la națională

Prima dată s-a întâmplat pe 7 iunie 2024, la amicalul România - Liechtenstein 0-0, disputat pe Stadionul Steaua, ultimul test al tricolorilor înainte de plecarea la EURO 2024.

Atunci, Edi Iordănescu l-a desemnat căpitan pe Ianis în absența lui Nicolae Stanciu, rezervă, și a purtat tricoul cu numărul 14, ales în semn de admirație pentru idolul său, Johan Cruyff.

Ianis Hagi, căpitanul României la amicalul cu Liechtenstein din 2024 (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi, căpitanul României la amicalul cu Liechtenstein din 2024 (foto: Sport Pictures)
Ianis Hagi, căpitanul României la amicalul cu Liechtenstein din 2024 (foto: Sport Pictures)

Acum, la partida cu Moldova, sub comanda lui Mircea Lucescu, Ianis Hagi revine la tricoul cu numărul 10, cel în care celebrul său tată, Gheorghe Hagi, a scris istorie pentru România.

Mircea Lucescu este cel care l-a debutat pe Gică Hagi la națională în 1983, la 18 ani, și l-a desemnat pentru prima dată căpitan în 1985, la 20 de ani.

Eu încă sunt convins că după Campionatul European acest grup nu și-a arătat potențialul maxim. Acum avem posibilitatea să ne arătăm potențialul. În ultimul an am avut jucători care au lipsit de la echipa națională, dar asta a fost situația - Ianis Hagi, mijlocaș România

În 2019, Cosmin Contra i-a oferit lui Ianis Hagi tricoul cu numărul 10 la echipa națională

De-a lungul carierei, Ianis a purtat mereu numărul 10 la loturile de juniori și tineret, visând să-l onoreze la echipa mare, așa cum a făcut-o și tatăl său.

Ianis Hagi a debutat la echipa națională de seniori în 2018, la victoria 3-0 cu Lituania, purtând numărul 8. La acea vreme, tricoul cu numărul 10 era al lui Alexandru Maxim.

În decembrie 2019, selecționerul Cosmin Contra i-a oferit pentru prima dată lui Ianis Hagi numărul 10 la partida Feroe – România 0-3, din preliminariile EURO 2020. Maxim lipsea, iar Stanciu a jucat cu 8.

„Numărul 10 și tricoul naționalei sunt o mândrie uriașă. Mă obligă să dau totul pe teren pentru România”, spunea Ianis Hagi în urmă cu șase ani.

47
de selecții și șase goluri marcate are Ianis Hagi la echipa națională a României

Ianis a jucat mai mult cu 14, numărul lui Johan Cruyff

Drumul spre statutul de titular incontestabil n-a fost ușor. În 2020, la începutul mandatului lui Mirel Rădoi, Alex Maxim a revenit la lot și a preluat din nou numărul 10, iar Ianis a fost nevoit să joace cu 14.

„Am ales numărul 14 pentru că este al legendarului Johan Cruyff, idolul meu”, a dezvăluit Ianis Hagi, pentru Fanatik. Olandezul Johan Cruyff l-a antrenat pe Gică Hagi la FC Barcelona în sezonul 1995 – 1996.

A urmat o accidentare care l-a ținut departe de echipă mai bine de un an, timp în care Stanciu a devenit decar și lider al tricolorilor.

Când va reveni Ianis Hagi sau Alex Maxim, jucători cărora le place să poarte acest număr şi sunt mai mult pe postul de decar, sigur ei îl vor purta, nu eu!”, promitea Stanciu în 2022.

Important pentru grup este să credem în această calificare, indiferent de situația în care ne aflăm. Atâta timp cât sunt șanse reale, prim performanța noastră în Liga Națiunilor avem acea șansă. Dar mai sunt șanse și în această grupă să terminăm pe locul doi și ne luptăm pentru asta până la capăt - Ianis Hagi, mijlocaș România

Hagi 10 la EURO 2024

La EURO 2024, promisiunea lui Nicolae Stanciu s-a împlinit parțial. Ianis Hagi a purtat pentru prima dată numărul 10 al României la un turneu final, un moment simbolic pentru numele „Hagi”.

Gestul lui Stanciu nu a fost doar unul de respect pentru colegul său, ci și un semn de solidaritate față de Olimpiu Moruțan, care s-a accidentat înainte de competiție și a ratat EURO.

Căpitanul a ales să evolueze cu numărul 21, cel purtat anterior de Moruțan, în timp ce Hagi a readus legenda tricoului cu numărul 10 pe scena europeană.

Astfel, după 24 de ani, numele Hagi a reapărut deasupra numărului 10 al României la un turneu final.

Ianis Hagi a avut un rol esențial la calificarea naționalei în optimile EURO 2024. În meciul decisiv cu Slovacia, el a obținut penalty-ul din care Răzvan Marin a marcat golul egalizator (1-1).

Galerie foto (5 imagini)

Penalty-ul obținut de Ianis Hagi în România - Slovacia În prima parte a fazei, Ianis îl driblează scurt pe Hancko și este un contact clar la nivelul picioarelor, slovacul punându-i piedică lui Hagi, dar în afara careului În prima parte a fazei, Ianis îl driblează scurt pe Hancko și este un contact clar la nivelul picioarelor, slovacul punându-i piedică lui Hagi, dar în afara careului În continuarea fazei, Hagi continuă alergarea și intervine un alt contact între el și Hancko, survenit din inerție sau - după cum avea să considere VAR - din imprudența fundașului, care i-a blocat neregulamentar alergarea În continuarea fazei, Hagi continuă alergarea și intervine un alt contact între el și Hancko, survenit din inerție sau - după cum avea să considere VAR - din imprudența fundașului, care i-a blocat neregulamentar alergarea
+5 Foto
labels.photo-gallery

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat că va testa în amicalul cu Republica Moldova mai mulți jucători noi, pentru a menaja titularii în vederea meciul vital cu Austria, programat duminică, 12 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 21:45.

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

 Cine transmite la TV România - Moldova Unde se vede ultimul test al „tricolorilor” înaintea duelului decisiv cu Austria
Nationala
22:23
Cine transmite la TV România - Moldova Unde se vede ultimul test al „tricolorilor” înaintea duelului decisiv cu Austria
Citește mai mult
 Cine transmite la TV România - Moldova Unde se vede ultimul test al „tricolorilor” înaintea duelului decisiv cu Austria
„Gică, nu Ianis Hagi” Alegerea făcută de selecționerul Moldovei înainte de meciul cu România » Vadim Rață: „Pe teren nu va fi meciul prieteniei”
Nationala
21:04
„Gică, nu Ianis Hagi” Alegerea făcută de selecționerul Moldovei înainte de meciul cu România » Vadim Rață: „Pe teren nu va fi meciul prieteniei”
Citește mai mult
„Gică, nu Ianis Hagi” Alegerea făcută de selecționerul Moldovei înainte de meciul cu România » Vadim Rață: „Pe teren nu va fi meciul prieteniei”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
echipa nationala a romaniei gheorghe hagi gica hagi Republica Moldova capitan ianis hagi
Știrile zilei din sport
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
Citește mai mult
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Citește mai mult
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:34
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Top stiri din sport
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Citește mai mult
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Citește mai mult
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share