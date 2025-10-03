Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF

Dan Udrea , Viorel Tudorache
Publicat: 03.10.2025, ora 16:20
Actualizat: 03.10.2025, ora 16:20
  • Două surse susțin pentru GOLAZO.ro că un șef din FRF e într-o stare de incompatibilitate: ar face aceeași muncă și pentru FCSB
  • E vorba despre Ilie Alexe, coordonatorul loturilor de juniori ai Federației și cel care a venit la Casa Fotbalului chiar de la Academia FCSB
  • Cum răspunde Alexe acestor acuzații, dar și care e poziția FRF, în rândurile de mai jos

„Nu vi se pare în neregulă că un angajat al FRF, ca șef peste tot ce înseamnă loturi de juniori, face fix aceeași muncă și pentru un club de fotbal și nu unul oarecare, ci FCSB?”.

Întrebarea-dezvăluire vine din partea unui om de fotbal, care a dorit să nu-și decline identitatea și îl vizează în mod direct pe Ilie Alexe. Acesta e de mai bine de 2 ani cel care coordonează activitatea tuturor loturilor de juniori din cadrul Federației Române de Fotbal.

El a fost luat de FRF chiar de la FCSB, acolo unde pusese bazele Academiei în 2017 și reușise să o ducă pe locul 3 în Clasificarea Academiilor din România. În prezent, FCSB e la acest capitol pe locul 10.

Acuzație în direcția lui Ilie Alexe

O altă sursă merge pe aceeași idee și anume că Ilie Alexe muncește și pentru clubul patronat de Gigi Becali, în paralel cu funcția oficială pe care o are la FRF: „Am avut nevoie, de curând, să rezolv ceva în care era implicată și Academia FCSB. Am fost direcționat la Ilie Alexe. De la antrenorii de acolo am aflat că toată activitatea e condusă de el. Face strategia, face programul antrenamentelor, nimic nu se rezolvă fără el, e prezent destul de des în baza FCSB-ului”.

Din informațiile pe care GOLAZO.ro le are, șefii de la Casa Fotbalului ar fi primit și ei aceste reclamații, semnalate de oameni de fotbal. Ilie Alexe ar fi fost chestionat în ce măsură aceste acuzații sunt reale, iar el n-ar fi negat o anume colaborare cu FCSB.

Alexe le-a transmis celor din Federație că doar ajută cu sfaturi și că acest lucru se datorează și faptului că fiul său face parte din una dintre grupele Academiei roș-albaștrilor, dar și pentru că FRF desfășoară anumite programe care implică acest lucru.

În plus, a respins categoric varianta că ar fi remunerat, în vreun fel anume, de FCSB pentru sfaturile pe care i le acordă.

CE RĂSPUNDE ILIE ALEXE: „Sub nici o formă, nu sunt implicat în structura de conducere a FCSB”

Contactat de GOLAZO.ro, Ilie Alexe a ținut să respingă vehement acuzațiile și suspiciunile care planează asupra lui. „Nu am nici nici o funcție la FCSB, nu am nici un rol oficial, nu sunt implicat în structura lor de conducere a Academiei, sub nici o formă”, a fost primul comentariu al oficialului FRF.

„Ce fac pentru FCSB e să ofer sprijin în procesul de organizare, dar fără nici un fel de obligații sau remunerație, dar fac acest lucru în cadrul unui proiect, Top Football Academies, în măsura în care fac și pentru alte cluburi, în egală măsură.

Acum două săptămâni am fost la Craiova, zilele trecute am fost 7 zile în Cluj, unde am dat sfaturi celor 3 cluburi de acolo.

FCSB e singurul club din București care a intrat în acest proiect de care v-am zis mai devreme, la categoria celor născuți 2010. Au 6 copii, care participă pe terenurile de lângă sediul FRF, am fost văzut acolo, dar participând ca civil, pentru că eu nu am nici un fel de implicare la FCSB.

E adevărat că am fost văzut în baza lor, fiindcă îmi duc și iau copilul de acolo, e la grupa U14 de la FCSB. La orice oră sunt dispus să răspund oricărei persoane care mă acuză că aș face vreun favor unui club, pentru că resping categoric o asemenea ipoteză”, a adăugat Alexe.

GOLAZO.ro a întrebat Federația Română de Fotbal despre acest subiect și a cerut explicații. Ele au fost oferite redacției prin mail.

Poziția FRF: „Nu se poate vorbi despre un conflict de interese

„Referitor la solicitarea dumneavoastră privind activitatea domnului Ilie Alexe, coordonator al loturilor naționale de juniori U15–U19, vă transmitem următoarele clarificări:

  • Domnul Ilie Alexe nu are un contract cu Academia FCSB și nu încasează niciun fel de remunerație de la acest club. Confirmăm că, la finalul anului 2022, în momentul venirii sale la FRF, a avut o înțelegere punctuală cu FRF și cu FCSB pentru a rămâne consultant pe o perioadă limitată de două luni la academia clubului FCSB, exclusiv cu scopul de a facilita tranziția prin aducerea unui nou manager al Academiei. Această colaborare s-a încheiat în acel moment și nu a mai existat nicio relație contractuală sau financiară ulterior.
  • În calitate de coordonator al loturilor naționale de juniori și prin implicarea sa în activitatea departamentului de scouting, domnul Alexe are o colaborare constantă cu toate academiile de fotbal din țară. O parte importantă a acestei activități se desfășoară în cadrul proiectului Top Football Academies, în care FRF are semnate nouă contracte de colaborare cu academii de referință din România, inclusiv FCSB: Farul Constanța, Viitorul Cluj, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, UTA Arad, FC Bacău, CFR Cluj, Politehnica Iași și FCSB. Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea optimă a juniorilor din cele mai bune academii, printr-un program de pregătire și sprijin complex, atât fotbalistic, cât și educațional, pentru a facilita transformarea acestora în jucători de top. 
  • Totodată, colaborarea domnului Ilie Alexe nu se restrânge doar la academiile incluse în acest proiect. În cadrul implementării Strategiei Tehnice a FRF, ce are ca principiu central dezvoltarea jucătorului, acesta oferă consultanță și sprijin oricărei academii din țară care îi solicită expertiza.
  • Menționăm, de asemenea, că fiul domnului Ilie Alexe este legitimat la clubul FCSB, iar implicarea sa la nivel personal se rezumă exclusiv la rolul de părinte, în sensul de a-l însoți la și de la antrenamente, ca orice alt părinte.
  • În concluzie, nu se poate vorbi despre un conflict de interese, ci despre activitatea normală și transparentă a unui angajat FRF, conform atribuțiilor sale și în spiritul colaborării cu toate academiile de fotbal din România”.

Conform CV-ului prezentat pe site-ul FRF, Ilie Alexe „e absolvent al școlii de antrenori de la Coverciano (Italia). A fost șeful proiectului de dezvoltare a Academiei Steaua, apoi a fost numit coordonator al Centrului de Copii și Juniori, la Dinamo. În 2017 a devenit coordonator al Academiei de Fotbal FCSB”. Din 2022 a preluat coordonarea loturilor de juniori din cadrul FRF.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share