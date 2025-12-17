„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 

Gică Popescu (58 de ani), component al „Generației de aur”, a vorbit despre șansele României la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Turcia - România se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Popescu este de părere că România ar putea câștiga partida cu Turcia, chiar dacă el consideră favorită selecționata antrenată de Vincenzo Montella.

Gică Popescu, despre barajul cu Turcia: „Avem șansa a doua”

Deși spune că Turcia este net superioară României din punct de vedere valoric, Popescu crede în șansele „tricolorilor”.

„Avem șansa a doua, dar nu e rău. Dacă am fi jucat în două manșe aș fi spus că avem șanse foarte mici, dar fiind un singur meci, chiar și în deplasare, avem șanse.

Turcia, chiar dacă are o echipă senzațională, cu jucători care joacă la echipe mari... Dacă ne-am lua după loturi ar trebui să nu ne mai prezentăm, dar se pot întâmpla multe lucruri la care nu te aștepți. Ei pot prinde o zi proastă, noi una bună...

Noi nu avem nimic de pierdut. Dacă vom pierde, vom pierde cu o echipă net superioară din punct de vedere valoric.

Băieții trebuie să joace cu mult curaj și să demonstreze că merită să joace la echipa națională”, a declarat Gică Popescu.

Popescu, despre posibilii adversari ai României: „O grupă accesibilă”

Întrebat despre posibilii adversari pe care România i-ar putea întâlni la Mondial, Gică Popescu a declarat că echipele sunt accesibile, însă este mult prea devreme pentru a se discuta despre acest subiect.

„E o grupă accesibilă, dar ca să vezi cât de accesibilă este trebuie să fii acolo. Noi mai avem două meciuri extrem de grele dacă vom trece de Turcia, dar cred trebuie să o luăm pas cu pas, iar apoi să ne facem calcule”, a mai declarat Popescu.

