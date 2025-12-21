FCSB - Rapid 2-1 Campioana încheie anul cu o victorie în derby și continuă goana după play-off și titlu +106 foto
FCSB - Rapid FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
FCSB - Rapid 2-1 Campioana încheie anul cu o victorie în derby și continuă goana după play-off și titlu

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Gabriel Neagu , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 22:30
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 22:30
  • FCSB - Rapid 2-1. Elevii lui Elias Charalambous s-au apropiat la 8 puncte de primul loc ocupat de giuleșteni, după victoria din derby.

FCSB a început mai decisă partida și a dominat primele secvențe de joc. Vali Crețu și Darius Olaru au anunțat pericolul.

FCSB - Rapid 2-1. Campioana încheie anul cu o victorie în derby și continuă goana după play-off și titlu

La mijlocul primei reprize, „roș-albaștrii” au deschis scorul, după un contraatac încheiat cu supergolul lui Darius Olaru.

Gazdele au rămas în control însă nu au reușit să mai înscrie până la pauză.

În actul secund, elevii lui Elias Charalambous s-au retras în apărare și au așteptat greșeala giuleștenilor. În minutul 48, Daniel Bîrligea a scăpat singur cu Aioani, însă a ratat șansa de a majora avantajul.

Darius Olaru, gol marcat în FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Darius Olaru, gol marcat în FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
FCSB și-a mărit până la urmă avantajul, în minutul 74, când Florin Tănase a transformat un penalty, după un henț al lui Ciobotariu.

Rapid a sperat că poate obține măcar un punct, după ce, 9 minute mai târziu, Alex Dobre marca și el din penalty. Giuleștenii n-au mai avut însă forța să revină de la 0-2 așa cum s-a întâmplat în tur.

FCSB - Rapid 2-1

  • Au marcat: Darius Olaru '23, Florin Tănase '75 (pen.) / Alex Dobre '84 (pen.)
  • Spectatori: 30.903

Min. 90+7 - Final de meci! Istvan Kovacs pune capăt ultimului derby din acest an și FCSB se apropie de pozițiile fruntașe ale campionatului.

Min. 90+3 - Jakub Hromada primește o pasă în careu și cade după un duel umăr la umăr cu Adrian Șut. „Centralul” Istvan Kovacs dictează aut de poartă.

Repriza secundă este prelungită cu 7 minute!

Min. 89 - Christensen centrează, din lovitură liberă, și Lars Kramer reia pe spațiul porții, dar mingea este apărată de Ștefan Târnovanu

Min. 85 - GOOOOOL RAPID! Alex Dobre execută lovitura de la 11 metri pe centrul porții și îl învinge pe Ștefan Târnovanu!

Min. 84 - PENLATY PENTRU RAPID! Christensen îl lansează pe Claudiu Petrila care intră în careu și este faultat de Graovac.

Min. 75 - GOOOOOL FCSB! Florin Tănase șutează pe jos, la colțul drept, și îl învinge pe Marian Aioani de la 11 metri!

Min. 74 - Istvan Kovacs este chemat la monitorul VAR și acordă penalty.

Min. 73 - Edjouma primește o minge înaltă, recentrează și balonul îl lovește în cot pe Denis Ciobotariu. Istvan Kovacs a dictat lovitură de colț.

Min. 66. Triplă schimbare la FCSB! Stoian, Radunovic și Edjouma intră în locul lui Crețu, Toma și Bîrligea.

Min 62. - Alexandru Dobre primește o minge în flancul drept, avansează și centrează, dar Ștefan Târnovanu prinde fără probleme.

Min. 56 - Denis Ciubotariu centrează, de la aproximativ 30 de metri, în interiorul careului pentru Claudiu Petrila. Extrema giuleștenilor se înalță și reia cu capul puțin pe lângă poartă.

Min. 49 - Cristi Manea îi pasează lui Tobias Christensen, care se află la marginea careului. Norvegianul preia și șutează puternic, dar mingea trece peste bara transversală.

Min. 47 - Daniel Bîrligea primește o pasă în careu și rămâne singur cu Aioani. „Vârful” șutează, dar execuția este apărată de goalkeeper-ul giuleștenilor.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45+3 - Pauză pe Arena Națională! „Roș-albaștrii” intră la cabine cu avantaj minim.

Min. 45+2 - Elvir Koljic are probleme medicale după un contact cu Lixandru.

Min. 45+1 - Toma primește o pasă în careu, pivotează și șutează puternic, dar Aioani respinge.

Min. 45 - Prima repriză este prelungită cu 2 minute!

Min. 37 - Alexandru Dobre primște mingea în flancul drept, avansează și centerează către Claudiu Petrila, dar Florin Tănase intervine și respinge mingea în corner.

Min. 31 - Cătălin Vulturar rămâne întins pe gazon și are nevoie de îngrijiri medicale.

Min. 24 - GOOOOOL FCSB! Portarul „roș-albaștrilor” pornește un contraatac și mingea ajunge la Darius Olaru, care îi pasează, în careu, lui Daniel Bîrligea. „Vârful” pasează înapoi către Olaru, care șutează puternic, în colțul stâng al porții lui Aioani și înscrie.

Min. 23 - Rapid pleacă pe contraatac și mingea ajunge la Elvir Koljic. Bosniacul intră în careu și șutează, dar Târnovanu apără.

Min. 20 - Juri Cisotti primește o pasă, în flancul drept, de la Darius Olaru. Italianul centrează, dar Marian Aioani și portarul prinde fără probleme.

Min. 18 - Rapid pleacă pe contraatac. Denis Ciobotariu pasează către Tobias Christensen, iar norvegianul îi pasează în flanc către Alex Dobre, care șuitează în blocaj.

Min. 15 - Kader Keita îi pasează în flancul drept lui Cristi Manea, care avansează și centrează. Minegea se duce spre bara a doua, dar mingea este respinsă în corner de Vali Crețu.

Min. 9 - Meciul a fost întrerupt după ce mai multe obiecte pirotehnice au fost aruncate în teren de suporterii giuleștenilor.

Min. 9 - Darius Olaru crentează în careu către Șut, dar mingea a fost deviată de Cristi Manea.

Min. 4 - Florin Tănase a rămas întins pe teren după ce Cătălin Vulturar l-a călcat. Jucătorul „roș-albaștrilor” are nevoie de îngrijiri medicale.

Min. 3 - Vali Crețu avansează pe flancul drept, centrează pe jos, dar Kramer respinge.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - Olaru, Șut - Cisotti, Tănase, Toma - Bîrligea
  • Rezerve: Al. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, D. Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Vulturar - Dobre, Koljic, Petrila
  • Rezerve: Stolz, Ignat, Bolgado, Onea, Braun, Hromada, Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor
  • Antrenor: Costel Gâlcă

20:01 FCSB a afișat o scenografie

În același timp, suporterii giuleștenilor au afișat mai multe bannere cu trimitere la victimele Revoluției din 1989.

19:40 Suporterii au început să pătrundă în Arena Națională

Circa 30.000 de suporteri vor fi prezenți la ultimul derby din acest an.

18:30 Fotbaliștii „roș-albaștrilor” au ajuns la stadion

18:20 Daniel Bîrligea, titular pentru FCSB

Atacantul „roș-albaștrilor” va fi folosit după 7 meciuri în care a absentat din cauza unei entorse la gleznă, suferită în prima parte a meciului cu Steaua Roșie Belgrad, 0-1.

  • Arbitru: Kovacs Istvan, A1: Marinescu Vasile, A2: Artene Ovidiu, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Tunyogi Ferencz
  • Stadion: Arena Națională, București

17:40 Galeria giuleștenilor se deplasează în liniște spre Arena Națională

Galeria giuleștenilor se deplasează fără tobe spre stadion.

Mergem în liniște, de aceea nu am luat tobele. Luptăm cu un stadion întreg Liviu Ungurean „Bocciu”, lider de galerie Rapid

Suporterii „alb-vișiniilor” nu vor cânta în primele 5 minute ale derby-ului, în memoria victimelor Revoluției din 1989, printre care se numără și trei foști rugbyști ai clubului din Grant: Florin Butiri, Bogdan Stan și Petre Astafei.

Galeria Rapidului în drum spre Arena Națională
Galeria Rapidului în drum spre Arena Națională

Elias Charalambous, înainte de FCSB - Rapid: „Sper să ne facem fanii fericiți înainte de Crăciun”

Tehnicianul de la FCSB este optimist înaintea derby-ului cu Rapid. Acesta a spus că echipa sa se poate impune, ținând cont de forma bună din ultima perioadă.

„Este ultimul meci al anului, este un derby. Am senzația că suntem într-o formă bună şi trebuie să o arătăm, să câștigăm meciul.

Este foarte important pentru noi să câștigăm acest tip de meciuri şi sper să câștigăm cele trei puncte. În astfel de meciuri nu există favorite. Sunt șanse 50-50. Nu contează poziția în clasament.

Sper să ne facem fanii fericiți înainte de Crăciun, dar pentru a face asta trebuie să ne focusăm 100% la acest derby. Suntem pregătiți să-i facem fericiți pe fani”, a declarat Elias Charalambous, conform digisport.ro.

Constantin Gâlcă: „Suntem datori”

Antrenorul giuleștenilor își dorește ca Rapid să încheie anul cu un rezultat pozitiv, dar este conștient de forța lotului celor de la FCSB.

„E ultimul meci de din an. Pentru noi este important. Este un derby, venim după niște jocuri mai puțin bune, și ca joc și ca rezultat. Și atunci suntem datori în fața fanilor pentru a face un meci bun și pentru a avea un rezultat pozitiv.

FCSB are un lot valoros. Chiar dacă au lipsit mulți jucători, au reușit să facă meciuri bune și să câștige”.

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
liga 1 rapid constantin galca fcsb elias charalambous
