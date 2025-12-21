A fost derby în toată regula pe Arena Națională, la duelul dintre FCSB și Rapid, ultimul mare meci al anului.

Peste 30.000 de spectatori au venit pe cel mai mare stadion al țării, iar atmosfera a fost una ca pe vremuri, cu tribune pline de culoare, multă gălăgie și pasiune.

FCSB - Rapid incendiar!

Peluza Nord, aflată la aniversarea a 30 de ani, a impresionat prin două scenografii 3D spectaculoase. Suporterii au colorat peluza cu cartoane roș-albastre, apoi au umplut stadionul cu fum în aceleași culori, oferind un spectacol total, demn de un derby cu o rivală veche.

Nu a fost uitat nici „războiul” cu peluza vișinie, scandalul dintre galerii fiind marcat de ironii puternice, Legiunea Chitila fiind principala vizată.

Rapidul a omagiat eroii de la Revoluție

De cealaltă parte, rapidiștii au mizat pe aducerea în prim-plan a anilor care au trecut de la Revoluția din 1989, dar și a celor care au murit atunci pentru libertate. A fost un omagiu emoționant, cu bannere, steaguri și câteva artificii care au părut să aducă Revelionul mai aproape, completând un derby memorabil, atât pe teren, cât și în tribune.

