„Dacă vrem titlul, ne trebuie jucători!” Costel Gâlcă, mesaj pentru Șucu: „Cantitate avem, dar ne trebuie calitate” +106 foto
Costel Gâlcă. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
„Dacă vrem titlul, ne trebuie jucători!” Costel Gâlcă, mesaj pentru Șucu: „Cantitate avem, dar ne trebuie calitate”

Publicat: 22.12.2025, ora 00:23
  • FCSB - Rapid 2-1. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, nu este mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție.
  • Tehnicianul consideră că echipa are nevoie de întăriri serioase, dacă vrea să rămână în primul loc.

Rapid ocupă primul loc în Superliga, dar a pierdut ultimele două meciuri din campionat: 1-2 cu FCSB și 0-2 cu Galați.

FCSB - Rapid 2-1. Costel Gâlcă: „Nu putem să fim pe primul loc și să jucăm așa”

„Am început meciul și, în prima repriză, am jucat ca în tur. Prea timizi, ca să nu folosesc alte cuvinte. După pauză am avut mult mai mult curaj, am recuperat mingi, am ajuns la poarta adversă, dar am făcut greșeli.

Am fost foarte aproape să repetăm scenariul din tur. Am mai avut câteva ocazii, puteam să echilibrăm situația pe tabelă, dar nu a fost așa.

Cred că trebuia să jucăm așa din primul minut, dacă ne doream cu adevărat un rezultat pozitiv, să fi avut mai multă personalitate în joc, mai multă ambiție, mai multă atitudine. Cum am spus, ne-a lipsit. Nu putem să fim pe primul loc și să jucăm așa.

Adversarul poate să îți dea două-trei goluri, dar de jucat trebuie să joci. Chiar dacă am avut superioritate la primul gol și totuși am primit gol, nu am avut intensitate”, a declarat Gâlcă, după meci.

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Antrenorul Rapidului susține că echipa sa ar fi trebuit să primească un penalty și la duelul din prelungiri dintre Hromada și Șut.

Puteam să primim și penalty la faza lui Hromada. Pentru mine a fost, pentru că l-a dezechilibrat, dar arbitrii iau deciziile în teren. Costel Gâlcă
„Dacă vrem titlul, ne trebuie jucători!” Costel Gâlcă, mesaj pentru Șucu: „Cantitate avem, dar ne trebuie calitate” „Dacă vrem titlul, ne trebuie jucători!” Costel Gâlcă, mesaj pentru Șucu: „Cantitate avem, dar ne trebuie calitate”

Costel Gâlcă: „Cantitate avem, ne trebuie calitate. Doresc să vină jucători, să putem să emitem pretenții”

Lotul Rapidului este estimat la 29 de milioane de euro, conform transfermarkt.com. Cel mai valoros este Alex Dobre, cotat la 2,8 milioane, urmat de Claudiu Petrila și Andrei Borza, ambii cu o valoare estimată de 2,5 milioane.

Tehnicianul Rapidului crede că Rapid are nevoie de jucători mai valoroși pentru a putea păstra primul loc în clasament.

Am spus și până acum că am făcut 39 de puncte, mă așteptam să facem mult mai multe. Dar eu cred că ne mai trebuie jucători, la mijloc, în atac. Ne trebuie jucători cu personalitate.

Cantitate avem, dar ne trebuie jucători de calitate. Eu așa cred. Dacă vrem să ne batem la obiectivele pe care le avem, ne trebuie jucători”.

VIDEO. Golul decisiv marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

Întrebat dacă simte că Rapid nu poate menține ritmul cu acest lot, Gâlcă au spus:

La cum am arătat, cred că nu, pentru că nu putem să avem această inconstanță în joc. Trebuie să fim mult mai maturi. Am demonstrat că putem câștiga, dar oscilăm foarte mult. Cu cât echipa are parte de mai multă presiune, se vede. Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a precizat că echipa va lucra cel mai mult la transferuri în perioada care vine.

„Doresc să vină jucători, să putem să emitem pretenții la locurile din fruntea clasamentului. Și din campionat, și din afara lui. Dacă nu putem să luăm de la noi, atunci ne uităm și în afara țării.

Eu îmi doresc o echipă ambițioasă, care își dorește și să se vadă la fiecare meci că vrea să câștige. Trebuie să demonstrăm și noi în teren.

Nu poți să te compari cu o echipă cum e FCSB, pentru că are experiență internațională, și aceste meciuri sunt un plus pentru ei. Nu s-a terminat campionatul, voiam să câștigăm, dar mai avem etape de jucat. Nu e nimic pierdut”, a mai spus Gâlcă.

