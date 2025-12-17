„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 

Cristina Neagu (37 de ani) a vorbit despre viața de după retragerea din handbal.

Fosta handbalistă a vorbit și despre rezultatele României de la Campionatul Mondial de Handbal Feminin.

Sportiva a pus capăt unei cariere impresionante în luna iunie, atunci când a avut loc Gala Neagu, eveniment la care au participat mari personalități din sport.

Cristina Neagu, după retragerea din handbal: „Nu mi-e dor absolut deloc de handbal”

Fosta handbalistă a declarat că se simte foarte bine după ce și-a încheiat cariera și, mai mult, spune că nu îi este dor de handbal, chiar dacă s-a dedicat în totalitate acestui sport până la 36 de ani.

„Sunt foarte bine, mă bucur de timpul liber pe care îl am. Credeți-mă, nu mi-e dor absolut deloc de handbal.

E ceva straniu având în vedere cât de mult iubesc handbalul, dar cred că m-am dedicat 1000 la sută și acum simt că pot să închid fără regrete acest capitol al vieții mele”, a declarat Cristina Neagu.

Fosta handbalistă de la CSM București a comentat și numirea Bojanei Popovici pe banca formației bucureștene:

„Am avut-o ca și antrenor secund la Buducnost, dar era la început de carieră. O fostă imensă jucătoare, îi țin pumnii și îmi doresc ca CSM București să performeze”.

Nu am avut discuții cu cei de la CSM. Atunci când mi-am terminat contractul ei mi-au spus că porțile pentru mine sunt deschide, dar deocamdată nu mă gândesc la handbal și nu-mi doresc să mă întorc în handbal. Cristina Neagu

Cristina Neagu, despre parcursul României la Mondial: „Am bătut echipe care nu spun nimic”

Neagu a vorbit și despre parcursul României la Campionatul Mondial, competiție despre care spune că a avut un nivel slab.

„Ultima medalie s-a câștigat în 2015. Ne-am îndeplinit obiectivul, locul 9, dar suntem într-o perioadă în care handbalul s-a schimbat foarte mult.

Mi s-a părut un nivel slab la Mondialul din acest an. Se vede că multe jucătoare s-au retras. A fost ca și cum n-ar fi fost campionat mondial.

A existat și acest context favorabil pentru noi, totuși am bătut niște echipe care nu spun mai nimic în handbal”, a mai spus Cristina Neagu.

Mie nu-mi place cum s-a schimbat handbalul, se joacă foarte mult pe parte fizică și nu se mai pune accent pe partea tehnică. Nu mai sunt multe jucătoare care să gândească handbalul. Cristina Neagu

FOTO: Imagini de la Gala Neagu

