„Nu știu ce se întâmplă” Andrei Borza, resemnat după înfrângerea cu FCSB: „Asta ne-a costat”

FCSB - RAPID 2-1. Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga al giuleștenilor, a vorbit despre eșecul din derby.

Revenit în primul „11” al Rapidului după o accidentare care l-a ținut pe margine timp de patru luni, Borza susține că atitudinea apatică a giuleștenilor din prima repriză a decis soarta partidei.

FCSB - RAPID. Andrei Borza: „Asta ne-a costat”

„În prima repriză nu am făcut un joc bun, nu am intrat cu atitudine și astea ne-a costat. Am început să jucăm bine abia de la 2-0.

Ne așteptam să facem din nou 2-2, însă nu știu ce se întâmplă în ultima perioadă. Mergem în vacanță, ne încărcăm, iar când ne întoarcem trebuie să fim bine.

Trebuie să revenim în 2026 mai puternici. Putea fi etapa noastră, însă nu a fost așa”, a declarat Andrei Borza.

Andrei Borza nu mai fusese titular pentru Rapid din luna august

Ultima apariție a lui Andrei Borza ca titular în tricoul Rapidului a avut loc pe 29 august, în victoria cu 2-0 contra UTA Arad, meci în care a oferit și o pasă decisivă.

Ulterior, Andrei Borza a fost convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada (0-3) și duelul cu Cipru (2-2), ambele în septembrie, dar nu a apucat să debuteze la națională.

Tânărul fundaș s-a accidentat la unul dintre antrenamentele naționalei, după ce a fost călcat din greșeală de un fizioterapeut. Acesta s-a ales cu o fractură la degetul mic al piciorului drept și a fost operat.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Borza, potrivit Transfermarkt

Borza și-a făcut revenirea pe gazon la duelul din etapa trecută pierdut de giuleșteni, scor 0-2, cu Oțelul Galați.

Atunci, era introdus la pauza jocului, în locul lui Robert Bădescu

VIDEO. Golul decisiv marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport