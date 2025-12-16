„Avem o foame uriașă” Jucătorii de la FCSB intră motivați la maximum cu Rapid: „Vom da mai mult de 100%”

Juri Cisotti (32 de ani) și Mamadou Thiam (30 de ani) sunt optimiști înaintea partidei cu Rapid, ce se va disputa duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în etapa #21 din Liga 1.

Derby-ul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

FCSB traversează o formă bună după ce s-a impus împotriva celor de la Feyenoord, 4-3, în Europa League, și a învins Unirea Slobozia, 2-0, în Liga 1.

Jucătorii de la FCSB vor victoria în derby-ul cu Rapid: „Sper că vom avea un Crăciun fericit”

Întrebat despre duelul contra celor de la Rapid, Juri Cisotti a oferit un răspuns ferm:

„Cu siguranță noi suntem pregătiți și vom da mai mult de 100%. Înțeleg foarte bine că este un meci foarte important pentru noi, dar și pentru suporteri.

Sper că vom obține 3 puncte duminică și vom avea un Crăciun fericit ”.

Jucătorii campioanei sunt cu gândul la play-off : „Ne vom întoarce cu o foame uriașă”

Întrebat dacă duelul cu Rapid va fi decisiv în lupta pentru locurile fruntașe, mijlocașul italian al campioanei a făcut apel la calm:

„Nu. Avem foarte multe meciuri în față. Este foarte important, cu siguranță, dar nu va fi decisiv”.

Și Mamadou Thiam este cu gândul la primele locuri ale campionatului și crede că diferența se va face după pauza competițională:

„Suntem într-un moment bun, în sfârșit. Dacă batem (n.r. - pe Rapid) venim la 8 puncte diferență. Până în martie mai avem 9 meciuri. Sunt multe puncte pe care putem să le luăm.

Trebuie să luăm cele 3 puncte, mergem în vacanță și ne vom întoarce cu o foame uriașă de a reveni pe prima poziție”.

FOTO Jucătorii de la FCSB au vizitat azi Asociația Nevăzătorilor

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 20 38 3 FC Botoșani 20 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 U Cluj 20 30 8 UTA Arad 20 29 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 20 19 13 Unirea Slobozia 20 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 20 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport