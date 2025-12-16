„Avem o foame uriașă” Jucătorii de la FCSB intră motivați la maximum cu Rapid: „Vom da mai mult de 100%” +15 foto
„Avem o foame uriașă” Jucătorii de la FCSB intră motivați la maximum cu Rapid: „Vom da mai mult de 100%”

Publicat: 16.12.2025, ora 18:28
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 18:28
  • Juri Cisotti (32 de ani) și Mamadou Thiam (30 de ani) sunt optimiști înaintea partidei cu Rapid, ce se va disputa duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în etapa #21 din Liga 1.
  • Derby-ul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

FCSB traversează o formă bună după ce s-a impus împotriva celor de la Feyenoord, 4-3, în Europa League, și a învins Unirea Slobozia, 2-0, în Liga 1.

Jucătorii de la FCSB vor victoria în derby-ul cu Rapid: „Sper că vom avea un Crăciun fericit”

Întrebat despre duelul contra celor de la Rapid, Juri Cisotti a oferit un răspuns ferm:

„Cu siguranță noi suntem pregătiți și vom da mai mult de 100%. Înțeleg foarte bine că este un meci foarte important pentru noi, dar și pentru suporteri.

Sper că vom obține 3 puncte duminică și vom avea un Crăciun fericit”.

Jucătorii campioanei sunt cu gândul la play-off: „Ne vom întoarce cu o foame uriașă”

Întrebat dacă duelul cu Rapid va fi decisiv în lupta pentru locurile fruntașe, mijlocașul italian al campioanei a făcut apel la calm:

„Nu. Avem foarte multe meciuri în față. Este foarte important, cu siguranță, dar nu va fi decisiv”.

Și Mamadou Thiam este cu gândul la primele locuri ale campionatului și crede că diferența se va face după pauza competițională:

„Suntem într-un moment bun, în sfârșit. Dacă batem (n.r. - pe Rapid) venim la 8 puncte diferență. Până în martie mai avem 9 meciuri. Sunt multe puncte pe care putem să le luăm.

Trebuie să luăm cele 3 puncte, mergem în vacanță și ne vom întoarce cu o foame uriașă de a reveni pe prima poziție”.

Jucătorii de la FCSB au vizitat azi Asociația Nevăzătorilor

Jucătorii de la FCSB în vizită la Asociația Nevăzătorilor din România FOTO GOLAZO (9).jpg
Jucătorii de la FCSB în vizită la Asociația Nevăzătorilor din România FOTO GOLAZO (9).jpg

Jucătorii de la FCSB în vizită la Asociația Nevăzătorilor din România FOTO GOLAZO (1).jpg Jucătorii de la FCSB în vizită la Asociația Nevăzătorilor din România FOTO GOLAZO (2).jpg Jucătorii de la FCSB în vizită la Asociația Nevăzătorilor din România FOTO GOLAZO (3).jpg Jucătorii de la FCSB în vizită la Asociația Nevăzătorilor din România FOTO GOLAZO (4).jpg Jucătorii de la FCSB în vizită la Asociația Nevăzătorilor din România FOTO GOLAZO (5).jpg
Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2Dinamo2038
3FC Botoșani2038
4Universitatea Craiova2037
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7U Cluj2030
8UTA Arad2029
9FCSB2028
10Farul Constanța2027
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești2019
13Unirea Slobozia2018
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2012
16Metaloglobus2011

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share