„Avem o foame uriașă” Jucătorii de la FCSB intră motivați la maximum cu Rapid: „Vom da mai mult de 100%”

- Juri Cisotti (32 de ani) și Mamadou Thiam (30 de ani) sunt optimiști înaintea partidei cu Rapid, ce se va disputa duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în etapa #21 din Liga 1.
- Derby-ul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.
FCSB traversează o formă bună după ce s-a impus împotriva celor de la Feyenoord, 4-3, în Europa League, și a învins Unirea Slobozia, 2-0, în Liga 1.
Jucătorii de la FCSB vor victoria în derby-ul cu Rapid: „Sper că vom avea un Crăciun fericit”
Întrebat despre duelul contra celor de la Rapid, Juri Cisotti a oferit un răspuns ferm:
„Cu siguranță noi suntem pregătiți și vom da mai mult de 100%. Înțeleg foarte bine că este un meci foarte important pentru noi, dar și pentru suporteri.
Sper că vom obține 3 puncte duminică și vom avea un Crăciun fericit”.
Jucătorii campioanei sunt cu gândul la play-off: „Ne vom întoarce cu o foame uriașă”
Întrebat dacă duelul cu Rapid va fi decisiv în lupta pentru locurile fruntașe, mijlocașul italian al campioanei a făcut apel la calm:
„Nu. Avem foarte multe meciuri în față. Este foarte important, cu siguranță, dar nu va fi decisiv”.
Și Mamadou Thiam este cu gândul la primele locuri ale campionatului și crede că diferența se va face după pauza competițională:
„Suntem într-un moment bun, în sfârșit. Dacă batem (n.r. - pe Rapid) venim la 8 puncte diferență. Până în martie mai avem 9 meciuri. Sunt multe puncte pe care putem să le luăm.
Trebuie să luăm cele 3 puncte, mergem în vacanță și ne vom întoarce cu o foame uriașă de a reveni pe prima poziție”.
FOTO Jucătorii de la FCSB au vizitat azi Asociația Nevăzătorilor
Galerie foto (15 imagini)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|20
|39
|2
|Dinamo
|20
|38
|3
|FC Botoșani
|20
|38
|4
|Universitatea Craiova
|20
|37
|5
|FC Argeș
|20
|34
|6
|Oțelul Galați
|20
|30
|7
|U Cluj
|20
|30
|8
|UTA Arad
|20
|29
|9
|FCSB
|20
|28
|10
|Farul Constanța
|20
|27
|11
|CFR Cluj
|20
|23
|12
|Petrolul Ploiești
|20
|19
|13
|Unirea Slobozia
|20
|18
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|20
|12
|16
|Metaloglobus
|20
|11