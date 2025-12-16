Ca la țară! FOTO. FCSB a fost așteptată la Clinceni ca în Liga 4 » Noua zonă mixtă arată jenant

Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Cosmetizat recent, stadionul din Clinceni oferă noi imagini jenante: zonă mixtă de câțiva metri, jucătorii dau declarații într-un loc impropriu

Stadionul din Clinceni, arena pe care Unirea Slobozia și Metaloglobus dispută meciurile considerate pe teren propriu, continuă să fie un exemplu de improvizație dusă la extrem.

FCSB, așteptată la Clinceni ca la Liga 4

În ultimele luni, stadionul din Ilfov a suferit mai multe modificări, nu ca parte a unui plan coerent de cosmetizare, ci ca răspuns la inconvenientele apărute constant.

Construit fără a fi gândit pentru a găzdui meciuri la un asemenea nivel, stadionul a fost „cârpit” de-a lungul timpului, iar problemele apar aproape meci de meci. Semnalul este deficitar în mai multe zone, vestiarele au fost mereu o sursă de nemulțumire, drenajul gazonului ridică semne de întrebare, iar dimensiunile arenei sunt și ele discutabile.

Noua zonă mixtă e o glumă :)

La toate acestea se adaugă acum o nouă situație care frizează ridicolul. După ce zona de flash-interviuri a fost mutată, la fel și sala de conferințe unde, în mod obișnuit, se organiza și zona mixtă pentru televiziunile care nu dețin drepturi TV, organizatorii au fost nevoiți să improvizeze o altă zonă mixtă.

Cea actuală este însă de-a dreptul jenantă. Un panou mic de sponsori, lipit pe un perete într-un colț îngust, sub o scară metalică folosită pentru accesul camerelor de filmat, a devenit noul punct de întâlnire dintre jucători și presă. În acest spațiu se înghesuie, după meci, 6-7 televiziuni și site-uri, fiecare încercând să își facă meseria în condiții improprii.

Imaginile surprinse la fața locului sunt grăitoare: camere de filmat poziționate la câțiva centimetri una de alta, cabluri pe jos, reporteri lipiți de pereți și jucători nevoiți să ofere declarații într-un colț, fără spațiu de manevră. Mai mult, atunci când este umezeală sau plouă, apa se scurge de pe structura de deasupra direct pe echipamentele media.

