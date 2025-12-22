Coman, salariu record la FCSB?  Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...” +106 foto
Coman, salariu record la FCSB? Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion..."

  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca Florinel Coman (27 de ani) să revină la echipă în această iarnă.

Coman a părăsit-o pe FCSB în vara anului 2024, atunci când a plecat în Qatar, la Al-Gharafa, în schimbul a șase milioane de euro.

Gigi Becali, despre Florinel Coman: „Voi vorbi cu el de sărbători”

Întrebat despre o posibilă revenire a lui Florinel Coman la FCSB, finanțatorul campioanei a declarat că va discuta cu acesta de sărbători, atunci când atacantul se va afla în țară.

Mai mult, Becali a oferit detalii și despre cum ar putea fi plătit salariul lui Coman, dacă se va ajunge la un acord.

„Nu știu nimic despre Florinel, dar voi vorbi cu el când vine acasă de sărbători. Eu, dacă îi dau arabii banii, că are două milioane…dacă îi dau ei un milion, îi mai dau eu 600-700 să vină aici”, a declarat Gigi Becali.

Florinel Coman a petrecut 7 ani la FCSB, între 2017 și 2024, perioadă în care a câștigat un titlu, o Cupă a României și o Supercupă a României.

Coman a jucat 233 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile și a reușit să înscrie 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

5 milioane de euro
este cota lui Florinel Coman, conform Transfermarkt

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

