FCSB - Rapid 2-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a analizat partida de pe Arena Națională.

Tehnicianul l-a apărat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după ce atacantul a izbucnit nervos când a văzut că e schimbat.

FCSB s-a impus grație golurilor marcate de Darius Olaru, în minutul 33, și Florin Tănase, în minutul 76. Giuleștenii au redus din diferență, din penalty-ul transformat de Alex Dobre, în minutul 83.

FCSB - Rapid 2-1 . Charalambous: „Ar fi trebuit să marcăm mai multe goluri”

„Când câștigi meciuri e frumos. Și mai ales derby-uri. A fost foarte important pentru noi să câștigăm punctele astea astăzi, iar pentru mine cea mai importantă este atitudinea.

Băieții au arătat, mai ales în ultimele săptămâni, că suntem într-o formă bună. Am senzația că am dominat meciul pe toată durata celor 90 de minute. Am început prima repriză jucând un fotbal foarte frumos, fiind foarte agresivi. Poate ar fi trebuit să marcăm mai multe goluri în prima repriză.

În repriza a doua, dacă Bîrligea ar fi marcat acea ocazie mare pe care a avut-o în primele minute, sigur lucrurile ar fi fost diferite. Dar din nou, am fost foarte concentrați, cu multă energie în joc și am reușit să marcăm golul al doilea”, a declarat Charalambous, la conferința de presă.

Rapid a redus din diferență în minutul 86, dar nu a reușit să egaleze, așa cum a făcut în meciul tur, care s-a încheiat 2-2:

„După ce adversarul a înscris, a trebuit să suferim până la final. Dar dacă s-ar fi întâmplat altceva astăzi, pentru mine ar fi fost nedrept, pentru că noi am fost echipa care și-a dorit mai mult victoria, a jucat un fotbal mai bun și cred că rezultatul este foarte corect”.

Elias Charalambous, despre ieșirea nervoasă a lui Bîrligea: „Iubesc reacțiile astea”

În minutul 65 al duelului de pe Arena Națională, Elias Charalambous a decis să îl înlocuiască pe Daniel Bîrligea cu Alexandru Stoian.

Atacantul, revenit după o accidentare, nu a primit bine vestea înlocuirii și a gesticulat și vociferat vehement spre banca tehnică.

Da, iubesc reacțiile astea, mai ales de la jucătorii care ies și pentru că își doreau să joace. A depus un efort mare astăzi ca să joace și a fost supărat pentru că a fost schimbat. Deci reacțiile astea, le iubesc la jucători, pentru că ei vor să joace. E foarte normal. Am fost fotbalist și repet: îmi place reacția lui. N-am nimic negativ de spus Elias Charalambous

Mihai Lixandru și Juri Cisotti au intervenit pentru a-l calma pe Bîrligea, însă atacantul a continuat să arunce cuvinte grele în timp ce părăsea terenul pe partea opusă băncilor de rezerve.

În cele din urmă, continuând să critice decizia antrenorului, a ieșit din teren pe la peluza fanilor „roș-albaștrii”.

Atacantul a salutat galeria și a continuat, la fel de nervos, drumul spre bancă.

VIDEO. Golul decisiv marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

