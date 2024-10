Vlădoiu e de părere că structura actuală a FCSB-ului, cu patronul care e și manager și antrenor, e una păguboasă pentru fotbalul românesc.

Fostul internațional român crede că Ianis Hagi ar putea evolua în echipa scoțiană, după ce a văzut aseară jocul acesteia.

Vlădoiu îi sfătuiește pe jucătorii echipei campioane să „vorbească mai puțin și să joace mai mult”.

FCSB a avut o seară în care nu s-a mai putut ghida după nicio stea pe Ibrox. Din sferele înalte se hotărâse echipa cu gândul la lupta cu Rapid.

A urmat un 0-4 sec, din podgoriile alese și nu prea ale Europa League. Dacă erau din Champions League, acolo și strugurii acrii sunt mai gustoși.

Jean Vlădoiu: „La FCSB nu se va schimba nimic”

În 1995, în cea mai tare competiție intercluburi, Steaua scotea un 1-1 la Glasgow, înfruntând un Rangers cu Gascoigne, Brian Laudrup, Ally McCoist, Andy Goram și Ian Durrant în componență. Jean Vlădoiu era în acea echipă românească și știe exact care era forța scoțienilor.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, fostul atacant al naționalei a vorbit despre ce nu a avut FCSB în partida de pe Ibrox Park pentru a obține un rezultat favorabil.

Bună ziua, domnule Vlădoiu. Unde a pierdut FCSB meciul de aseară? Dăruire, forță, posesie?

Nu mi s-a părut. Nici Rangers nu mai e ce a fost. Dar, îți spun sincer, eu mă așteptam să piardă FCSB. Nu e o echipă care să aibă o idee de joc, iar rezultatele din ultimii ani nu îți dădeau speranțe că pot bate și pe Glasgow Rangers. Oricum cred că s-au autodepășit. În fotbalul românesc e o mare realizare ce au reușit ei, să joace în Europa League.

Chiar așa de jos vi se pare că e fotbalul românesc la nivel de club? Sau FCSB în particular?

Ținând cont de ceea ce se întâmplă la acest club, de cine-l conduce, de cine-l antrenează...

Pare că e vorba despre același om.

Da, asta spun și eu. Sunt surprins de faptul că avem o echipă la acest nivel. O formație care a reușit să câștige contra celor de la PAOK, o trupă mult mai bine organizată, cu investiții. Antrenorul pe care-l au (n.r. - Răzvan Lucescu), totul e benefic acolo fotbalului modern. Antrenorul își face treaba, conducătorul aduce jucători, patronul investește. Fiecare știe ce are de făcut. La FCSB știm ce s-a întâmplat în ultimii ani și, din păcate, nu se va schimba nimic. Da, au reușit să câștige un campionat plus această calificare în Europa League. Asta e cea mai mare realizare, pentru ei și pentru fotbalul românesc. Dar avem pretenții foarte mari de la o echipă precum FCSB să câștige la Glasgow... E bine că au revenit suporterii lângă ei.

A contat și faptul că FCSB nu a avut toți jucătorii de bază pe Ibrox Park?

Da, s-au simțit absențele. Fără Olaru, suspendat, Lixandru, Șut... Cred că la mijlocul terenului am pierdut în totalitate. Nu am creat nicio fază. În afară de cea a lui Miculescu. Nu am înțeles de ce s-a grăbit arbitrul să fluiere. Putea să lase faza să curgă și apoi verifica la VAR. Mi s-a părut gol valabil, dar după ce am văzut ultima reluare nu am fost la fel de sigur că Miculescu a jucat mingea sau l-a atins pe portar.

Jean Vlădoiu: „Să dea Dumnezeu să rămână doar FCSB”

Arbitrul și-a cerut scuze că nu a făcut asta, să lase acțiunea să continue și apoi să verifice VAR-ul.

Era foarte simplă de rezolvat faza. În rest, am fost dominați la toate capitolele. La mijlocul terenului nu mai vorbesc. Greșeli mari în apărare. Rangers a fost o echipă mult mai motivată decât FCSB. Dar poate atât s-a putut în această formulă.

FCSB era într-un moment bun, venind după cinci victorii consecutive.

Am văzut declarațiile. Jucătorii optimiști. Îi batem, facem. Poate ar trebui să fie mai modești, să vorbească mai puțin și să joace mai mult. La toate interviurile, ei spun că îi bat pe toți, oricând, la orice oră. Dar când intri pe teren e cu totul altceva.

Euforia aceasta vine și de la încrederea patronului, uneori exagerată.

Așa e. Aici suferim noi. Suntem judecați, ați văzut, și de jurnaliștii din țări civilizate, unde fiecare își face felia lui de treabă. La noi, ca la nimeni. Problema e că foarte mulți îl copiază. Ce facem pe viitor? Mulți văd că iei un campionat în nu știu câți ani, cum-necum mergi în Europa League și ei cred că asta trebuie să faci în fotbal. Și așa nu știu dacă vom evolua. Nu cred că suntem pe drumul cel bun dacă toți, de la toate cluburile, vor face ca patronul FCSB. Dar mai sunt cluburi în care antrenorul pregătește echipa și face schimbările, managerul ajută antrenorul să găsească jucători valoroși, iar cei cu bani investesc. Deci e îngrijorător ce urmează. Să dea Dumnezeu să rămână doar FCSB-ul cu această structură.

Acum am văzut cu toții ce joacă Rangers. Poate juca Ianis Hagi în echipa scoțienilor?

Cu siguranță. Copilul e valoros. A demonstrat-o și la nivel de echipă națională, chiar dacă el nu a fost susținut la echipa de club. Au fost ceva probleme, pe care le știm cu toții. A fost și accidentarea. Poate că ne așteptăm noi să rezolve meciurile de unul singur, precum tatăl lui. Dar Gică a fost unic. Așa că poate vrem prea multe de la Ianis pentru că poartă numele Hagi. Dar copilul are nevoie de încredere, susținere. Dacă prinzi un antrenor care nu te place, e greu să-i schimbi părerea. Singurul mod este să joci bine, dar el nu te bagă să joci dacă nu te place. Deci e un paradox. Dar cred că timpul le va rezolva pe toate.

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 7 noiembrie, ora 19:45: FCSB - Midtjylland

28 noiembrie, ora 22:00: FCSB - Olympiakos

12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Clasamentul Europa League