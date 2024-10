Vaclav Cerny surprinde Jucătorul meciului, după Rangers - FCSB 4-0: „Am fost puțin norocoși

RANGERS - FCSB 4-0. Vaclav Cerny (27 de ani) spune că echipa scoțiană a fost norocoasă în prima parte a meciului de joi.

Extremă dreapta, fotbalistul din Cehia a trimis de două ori mingea în poarta lui Târnovanu ('31, '55).

FCSB a fost surclasată de Rangers, însă a avut o serie de ocazii în prima parte a meciului.

Miculescu a marcat în minutul 2, dar reușita a fost anulată pentru un fault la portar, iar Luis Phelipe l-a pus la încercare pe Butland în minutul 28, când scorul era 1-0 pentru gazde.

RANGERS - FCSB 4-0. Vaclav Cerny: „Am fost puțin norocoși la început”

„Toți aveam nevoie de această victorie. Le datoram fanilor un rezultat bun și un meci de calitate și cred că am reușit.

Am dominat în prima repriză. Am fost puțin norocoși la început, dar până la urmă a ieșit bine. O prestație foarte solidă de care aveam nevoie. Mă bucur că am marcat, însă nu acesta este cel mai important lucru.

A fost dur ce s-a întâmplat la meciul de duminică din campionat (0-1 cu Kilmarnock - n.r.) și, chiar dacă veneam după pauza internațională, nu am avut nicio scuză.

Acum ne-am dorit să readucem o atmosferă bună și sper că am reușit”, a spus Cerny, potrivit The Scottish Sun.

Rangers a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l împrumuta pe Cerny de la Wolfsburg.

9,1 este nota pe care a primit-o Vaclav Cerny din partea site-ului de specialitate SofaScore. Cea mai mare din această partidă.

