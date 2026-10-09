„Sper că nu va reuși asta”😅   Jose Mourinho a vorbit din nou despre Chivu: „Are tot ce-i trebuie!”

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a vorbit despre șansele lui Cristi Chivu (45 de ani) de a cuceri tripla cu Inter.

The Special One” a reușit să facă acest lucru alături de nerazzurri în sezonul 2009/2010, când Cristi Chivu era jucător de bază în echipa lui Inter.

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În stagiunea precedentă, tehnicianul român a făcut eventul campionat–cupă cu gruparea de pe „Meazza”. Lucrurile nu au mers la fel de bine pentru Inter nici în Liga Campionilor.

Gruparea antrenată de Cristi Chivu a fost eliminată încă din play-off-ul pentru optimi de Bodo/Glimt, cu 2-5 la general.

Jose Mourinho, despre șansele lui Chivu de a câștiga tripla: „Inter are tot ce îi trebuie”

Antrenorul lui Real Madrid a glumit în momentul în care a fost întrebat dacă Interul lui Chivu poate realiza o nouă triplă istorică, spunând că nu își dorește asta pentru ca performanța sa din 2010 să nu fie egalată.

„Va fi greu, dar pot realiza tripla în acest sezon. Va fi dificil, pentru că există Roma și vor avea de înfruntat o competiție dură în campionat.

Și în Cupa Italiei se poate întâmpla ceva. Totuși, cred că Inter are tot ce-i trebuie pentru… Sper că nu, sper că nu, sper că nu .

Inter are multe atuuri pentru a realiza un sezon mai bun decât în ultimii ani: să câștige campionatul, campionatul și cupa. Inter poate face mai mult”, a declarat Jose Mourinho, citat de fcinter1908.it.

Cristi Chivu și Jose Mourinho, în perioada Inter/ Foto: IMAGO

În acest moment, Inter ocupă locul 2 în Serie A, cu 13 puncte, la egalitate cu liderul AS Roma, după 5 etape.

În ceea ce privește parcursul în noul sezon din Liga Campionilor, formația antrenată de Cristi Chivu a fost învinsă în primul meci chiar de Real Madrid, scor 1-2 pe „Bernabeu”.

Nerazzurrii își vor începe în luna decembrie și parcursul în Cupa Italiei, unde vor da piept cu Genoa, formație patronată de Dan Șucu, în optimile de finală.

Pentru Inter urmează duelul cu Parma, fosta echipă a lui Chivu. Partida este programată sâmbătă, de la ora 19:00

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