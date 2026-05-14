Cristi Chivu a făcut eventul! Inter a câștigat și Cupa Italiei,  după ce a învins Lazio a doua oară în decurs de câteva zile
Cristi Chivu a făcut eventul! Inter a câștigat și Cupa Italiei, după ce a învins Lazio a doua oară în decurs de câteva zile

alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 00:09
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 01:42
  • Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, a câștigat Cupa Italiei, după ce a învins-o pe Lazio, scor 2-0.
  • „Nerazzurrii” au reușit astfel să realizeze eventul, după ce anterior au devenit campioni în Serie A.

Cristi Chivu scrie istorie în primul său sezon ca antrenor la Inter. Tehnicianul român a devenit primul antrenor străin care realizează eventul cu Inter la sezonul de debut și al doilea antrenor din istoria lui Inter care câștigă eventul și ca jucător, și ca antrenor.

Cristi Chivu a reușit eventul în Italia

Finala Cupei Italiei a început cum nu se poate mai bine pentru Inter.

Marusic și-a trimis mingea în proprie poartă la o centrare a lui Dimarco, în urma unui corner executat de pe partea dreaptă. Era minutul 14.

Proaspăta campioană din Serie A a continuat să domine jocul și și-a dublat avantajul până la pauză.

Lautaro Martinez a îndeplinit o simplă formalitate în minutul 35, când a fost lăsat cu toată poarta în față, după o pasă a lui Dumfries.

Nu s-a mai întâmplat nimic până la final, iar Inter a pus mâna pe cea de-a 10-a Cupă a Italiei din istoria clubului, iar Cristi Chivu a devenit primul antrenor de la Jose Mourinho încoace (2010) care a realizat eventul cu Inter.

Lazio - Inter 0-2

  • Au marcat: Marusic ('14, aut), L.Martinez ('35)

Echipele de start:

  • Lazio: Motta - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Basic, Patric, Taylor - Isaksen, Noslin, Zaccagni
  • Rezerve: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Lazzari, Cataldi
  • Antrenor: Maurizio Sarri
  • Inter: J. Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Thuram, Lautaro.
  • Rezerve: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito.
  • Antrenor: Cristian Chivu
  • Arbitru: Marco Guida
  • Stadion: Olimpico - Roma

Cristi Chivu, înainte de finala Cupei Italiei: „Sunt două meciuri diferite, există capcane”

Întrebat ce trebuie să păstreze Inter din partida de campionat cu Lazio și ce trebuie să uite înaintea finalei, Chivu a atras atenția că cele două meciuri nu pot fi tratate la fel.

„Sunt două meciuri diferite, există capcane atunci când joci mai multe partide cu aceeași echipă în câteva zile. Poate te gândești că ar fi simplu să faci ca sâmbătă, dar poate adversarii se motivează suplimentar.

Trebuie să fim umili și să avem atitudinea potrivită, conștienți că am meritat titlul și că am ajuns până la capăt în Cupa Italiei, pe care vrem să o onorăm. Cu siguranță vom fi pregătiți”, a spus tehnicianul român.

Maurizio Sarri l-a lăudat pe Chivu înainte de finală: „Are o personalitate deosebită”

La conferința de presă premergătoare finalei, antrenorul lui Lazio a vorbit în termeni laudativi despre adversarul său:

„Are o personalitate și o abordare deosebite. Antrenează o echipă foarte puternică și a exploatat-o ​​în mod corect. Anul acesta, Inter a fost evident mai puternică decât celelalte.

Finala va fi un meci dificil, va necesita umilință, curaj și uitarea partidei de sâmbătă. Trebuie să credem în noi până la nebunie”, a spus Maurizio Sarri.

