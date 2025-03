Mourinho, antrenorul lui Ianis Hagi?  Portughezul nu ar refuza o ofertă de la Rangers : „De ce nu?”

Jose Mourinho (62 de ani) a transmis că nu exclude ca pe viitor să devină antrenorul celor de la Celtic sau Rangers, a doua fiind echipa la care evoluează Ianis Hagi.

Jose Mourinho a susținut conferința de presă premergătoare partidei Fenerbahce - Rangers, din Europa League, și a transmis că nu-i displace ideea de a deveni „principalul” celor de la Celtic sau Rangers.

Jose Mourinho: „De ce să nu antrenez în Scoția în viitor?”

„În acest moment, nu, pentru că am un job care mă motivează şi un job care cere loialitate. Dar de ce nu, în viitor? Oamenii pot spune că liga scoţiană este o ligă cu două echipe, dar este o ligă a pasiunii.

Pentru mine, pasiunea în fotbal este totul. Pentru mine, să joc pe stadioane goale, să joc în competiţii unde nu există acel foc al pasiunii, nu are niciun sens.

Celtic şi Rangers sunt cluburi mari, cu baze mari de fani, cu emoţii mari, responsabilităţi mari, aşteptări mari.

De ce nu? Dar Celtic are un antrenor fantastic în Brendan Rodgers. Rangers îl are acum pe Ferguson, am un respect total pentru ei şi nu caut un nou job”, a precizat tehnicianul portughez, potrivit news.ro.

Fener - Rangers, în Europa League

Fenerbahce va primi vizita celor de la Rangers joi seara, de la ora 19:45, în partida tur din optimile Europa League.

Ianis Hagi a fost trecut pe lista UEFA de către scoțieni, astfel, va avea șansa de a debuta în această competiție în sezonul curent.

Returul va fi peste o săptămână, în Scoția, pe „Ibrox Stadium”, de la ora 22:00.