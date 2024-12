Jose Mourinho (61 de ani) a vorbit despre o posibilă revenire la Real Madrid, înaintea partidei cu Athletic Bilbao.

Fenerbahce - Athletic Bilbao este meciul care deschide etapa #6 din Europa League.

La conferința de presă premergătoare duelului cu gruparea iberică, antrenorul turcilor, Jose Mourinho, l-a lăudat pe superstarul bascilor, Nico Williams, pe care spune că speră să-l vadă într-o zi îmbrăcând tricoul celor de la Real Madrid.

Portughezul a fost întrebat și despre o întoarcere pe „Santiago Bernabeu”.

Jose Mourinho exclude o revenire la Real Madrid

„Oamenilor le place mai mult Lamine Yamal, dar eu îl susțin pe Nico Williams. Este un jucător grozav şi sper să meargă la Real Madrid. Sunt un mare fan al celor de la Real Madrid!

Să mă întorc acolo? Real Madrid are cel mai bun antrenor din lume, prietenul meu Carlo, și se descurcă foarte bine .

Florentino Perez nu a luat multe decizii greşite până acum şi nu cred că va face greşeli nici de-acum înainte.”, a declarat Mourinho potrivit sportx.com.

3 trofee a câștigat Mourinho cu Real Madrid în perioada 2010-2013: titlul (2012), Cupa (2011) și Supercupa (2012)

Mourinho, despre City și Guardiola: „Vreau dreptate”

Rivalitatea dintre Pep Guardiola și Jose Mourinho își are bazele de pe vremea când cei doi antrenau în Spania, la Barcelona, respectiv la Real Madrid.

Întrebat recent despre performanțele amândurora, Guardiola a spus:

„Mourinho a câștigat trei titluri Premier League, iar eu am câștigat șase, dar suntem destul de asemănători.”

The Special One nu a ezitat și i-a oferit un răspuns antrenorului spaniol la conferința de presă premergătoare meciului cu Beșiktaș:

„El a câștigat șase titluri Premier League și eu trei, dar am făcut-o curat. Când pierd, vreau să-mi felicit rivalul pentru că a fost mai bun decât mine, nu pentru cele 115 acuzații privind încălcarea fair-play-ului financiar”, a declarat Mourinho, potrivit marca.com.

Ieri, Mou a revenit cu o nouă declarație pe această temă, conform fanatik.tr:

„Eu și Pep am lucrat împreună timp de trei ani, știm că ținem unul la altul. Nu este adevărat că vreau ca Pep și City să fie retrogradați, ce este adevărat este că vreau dreptate.

Echipele mici pot fi uneori penalizate de FFP când depășesc limitele cu 5-10 euro. Eu am suferit din cauza acestor limitări când am fost la AS Roma. Nu cred că este corect.

Eu și Pep ne iubim unul pe altul, el știe asta. Cuvintele sunt una, sentimentele sunt alta. Tot ce vreau este dreptate, dar nu avem sentimente negative unul față de celălalt”.

1996-2000 sunt anii în care Jose Mourinho și Pep Guardiola au lucrat împreună la Barcelona, când Mourinho era antrenor secund al lui Bobby Robson și Guardiola era jucător

Cum arată palmaresul lui Mourinho și cel al lui Guardiola

Jose Mourino:

4X trofee „Antrenorul anului” (2003, 2004, 2009, 2011)

2X trofee Champions League (Inter Milan - 2009/10, FC Porto - 2003/04

1X Cupa UEFA (FC Porto - 2002/03)

1X trofeu Europa League (Manchester United - 2016/17)

1X trofeu Conference League (AS Roma - 2021/22)

3X titluri de campion în Anglia (Chelsea - 2004/05, 2005/06, 2014/15)

2X titluri de campion în Italia ( Inter Milan - 2008/09, 2009/10)

2X trofee de campion în Portugalia (FC Porto - 2002/03, 2003/04)

Pep Guardiola:

3X trofee „Antrenorul anului” (2008, 2010, 2023)

3X trofee Champions League (FC Barcelona - 2008/09, 2010/11, Manchester City - 2022/23)

4X Supercupa Europei (FC Barcelona - 2009/10, 2011/12, FC Bayern Munchen - 2013/14, Manchester City - 2023/24)

4X Campionate Mondiale ale Cluburilor (FC Barcelona - 2009/10, 2011/12, FC Bayern Munchen - 2013/14, Manchester City - 2023/24)

6X titluri de campion în Anglia (Manchester City - 2017/2018, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

3X titluri de campion în Germania (FC Bayern Munchen - 2013/14, 2014/15, 2015/16)

3x titluri de campion în Spania (FC Barcelona - 2008/09, 2009/10, 2010/11)