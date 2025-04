Doi dintre candidații la prezidențiale, Nicușor Dan (55 de ani) și Crin Antonescu (65 de ani), au fost protagoniștii unui moment extrem de încins la dezbaterea electorală organizată de Digi24.

Actualul primar al Bucureștiului l-a acuzat pe fostul ministru al Sportului că a distrus mai multe baze sportive din Capitală. Toate detaliile, mai jos.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 4 mai, respectiv 18 mai.

Moment tensionat la prima dezbatere electorală a săptămânii între candidații la alegerile prezidențiale.

Dezbaterea prezidențială. Scandal între Crin Antonescu și Nicușor Dan

După ce Victor Ponta a refuzat să participe, iar George Simion a plecat chiar înainte de start, la Palatul Cotroceni au mai rămas Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi.

Între primii doi a izbucnit un conflict aprins pe tema sportului, în care primarul Capitalei și-a acuzat adversarul că a înstrăinat 5 baze sportive din București, pe vremea când era ministrul Tineretului și Sportului, între 1997 și 2000.

Nicușor Dan: Chiar nu mă așteptam să preluați retorica rechinilor imobiliari. Deși putem ajunge la trecutul dvs. din anii 90, când ați fost ministrul Tineretului și Sportului...

Crin Antonescu: Știți ceva de vreun sport?

ND: Știu că a existat un ministru care a dat baze sportive către oameni ca Puiu Popoviciu, domnul Paskany, Dumitru Dragomir.

CA: Sunteți într-o mare eroare! Ați pronunțat niște nume. Vreau să discutăm acum, clar. Da, am fost un ministru al Sportului, dar nu am avut legături cu oamenii amintiți. Eu sunt cel care a dat legea rentelor viagere pentru sportivi. O campioană olimpică (n.r. - Constantina Diță) e aici pentru susținerea mea! Dumneavoastră, ca procesoman calificat, trebuie să spuneți exact la ce terenuri vă referiti și cui i le-am dat.

În acel moment, Nicușor Dan a scos mai multe documente, care ar fi dovezile că Antonescu a înstrăinat 34 de hectare, inclusiv 5 baze sportive, către dezvoltatorii imobiliari. Crin Antonescu și-a recunoscut semnătura pe una dintre hârtii.

ND: În 1999 am avut un ministru, domnul Crin Antonescu, care a atestat dreptul de proprietate pe 7 hectare din Parcul Herăstrău, 7 din Parcul Tineretului, 9 din baza sportivă Pantelimon, 9 de la baza din Străulești, 2 Băneasa, în total 34 de hectare. Ulterior, ele au trecut din domeniul public al statului la BTT (Biroul de Turism și Tineret). Avem contracte de vânzare-cumpărare cu o firmă, Domino. Prin actele ilegale semnate, niște terenuri de la stat au ajuns la dezvoltatori imobiliari! Subordonatul dumneavoastră a primit 6 ani de închisoare cu executare, iar dumneavoastră ați fost acuzat de abuz în serviciu, dar „ghinion”, cum ar spune un prieten de-ai dumneavostră din PNL (n.r. - fostul președinte Klaus Iohannis), a intervenit prescriptia.

CA. Domnule Dan, dacă eu vă dau în judecată pentru afirmațiile făcute la oră de vârf, mă gândesc că bucureștenii vor plăti din nou milioane de euro pentru avocații dumneavoastră. Eu n-am facut decât să trec în proprietatea publică privată statului ceea ce administra BTT. Sunt 20 de ani de atunci, am discutat de atâtea ori. E perfect legal, asta trebuia s-o fac, spre deosebire de domnul Dan, care refuză să semneze, când legea îl obligă, pentru 7 spitale. Nu am fost cercetat sau chemat la parchet. Să vedem actele! Recunoașteți că sunteți iresponsabil sau vă dau în judecată.

ND: Eu nu cred că, la acest nivel, cineva poate să afirme că albul e negru și negrul e alb. Eu am spus că ați semnat acte ilegale și am două hotărâri judecătorești care atestă acest lucru. Contractele sunt semnate de subordonații dumneavoastră.

CA: Data? Citiți de pe contract! Știți să citiți, nu?

ND: N-am venit să fac circ, am venit să vă acuz că ați devalizat statul român!

CA: Sunteți manipulat de SRI probabil. Vă rog să citiți care subalterni, când, ce contracte... Văd că ați făcut un pas înapoi, n-am mai semnat eu, au semnat subalternii.

ND: Instanțele au spus că a încălcat legea, iar subordonații au înstrăinat bunurile care ne aparțineau.

CA: Deci nu eu?

ND: Drept urmare, subordonatul domnului Antonescu a făcut pușcărie!

CA: Nu eu sunt „rechin”, n-am dat eu nimic! Ei au ajuns la subordonații mei, ei le-au dat! Vă rog să le spuneți numele. O să ne oprim, e jenant.

Cine sunt oamenii care ar fi beneficiat de terenuri de la Crin Antonescu:

Puiu Popoviciu este un om de afaceri român care a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu în formă calificată și pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. El a fugit la Londra înainte de condamnare finală și nu a fost extrădat de statul britanic. În ianuarie 2025, la rejudecare, instanța supremă l-a achitat pe motiv că „fapta nu există”.

Arpad Paszkany este fostul patron al celor de la CFR Cluj. Acesta este acuzat de constituire de grup infracțional, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani, într-un proces care urmează să înceapă în 2025. Cel puțin 10 milioane de euro din banii obținuți de CFR în Liga Campionilor ar fi dispărut prin contracte fictive cu firme offshore.

Dumitru Dragomir este fostul președinte al LPF. A ajuns după gratii înainte de Revoluție, când era președinte la clubul Chimia Rm. Vâlcea. A fost condamnat în 2019 la 4 ani de închisoare pentru luare de mită și complicitate la spălare de bani la vânzarea drepturilor TV ale Ligii 1, însă decizia a fost anulată doi ani mai târziu, iar procesul a reînceput de la zero în 2023.