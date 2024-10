Kopic, discurs dur  Antrenorul croat și-a certat jucătorii după eșecul cu FCSB: „Nu ați meritat tricoul”

DINAMO-FCSB 0-2. Zeljko Kopic i-a certat pe dinamoviști în vestiar după eșecul din Clasicul României.

Discuția dintre antrenorul croat și jucători a continuat până după miezul nopții, în cantonamentul de la Săftica.

Dinamo a făcut cel mai slab meci de la startul sezonului chiar în Clasicul României. Bîrligea și Musi au marcat pentru FCSB, care a urcat pe loc de play-off și i-a trimis pe câini pe locul 7 în Liga 1.

Kopic, supărat foc după primul său eșec în Clasicul României

Zeljko Kopic a ținut un discurs dur în vestiar imediat după eșecul cu FCSB.

Antrenorul croat le-ar fi spus fotbaliștilor că „nu s-au ridicat la nivelul unui asemenea meci, nu au meritat tricoul lui Dinamo și i-a acuzat că, în multe momente, au fost individualiști”, notează prosport.ro.

Ședința a continuat și în cantonamentul de la Săftica, unde ar fi ajuns și Andrei Nicolescu, notează sursa citată.

Kopic a fost temperat la conferința de presă, unde a declarat că „echipa a vrut să joace și să fie mai bună”.

„Adversarul a avut calitate, sunt puternici în dueluri, nu e ușor să faci unele lucruri, dar nu pot spune că n-am încercat.

Fundașii trebuiau să fie mai aproape de Bîrligea, care a avut o execuție frumoasă. Am fost aproape și noi, dar ne-au lipsit execuțiile.

Am dus multe mingi sus, am avut posesie mai mare, dar nu am fost suficienți de buni la finalizare. Suntem încă sus, la 3 puncte sub locul 2.

Avem o echipă care vrea să joace, să devină mai bună. Am avut mulți jucători accidentați. Nu toți jucătorii care au jucat azi sunt în cea mai bună formă. Vom continua să jucăm bine și ne vom reveni, a declarat Zeljko Kopic la finalul meciului.

Dinamo, out din play-off: „Capul în pământ, muncă mai multă”

Și Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor” recunoaște că echipa sa nu s-a ridicat la nivelul campioanei.

„Amărăciune, la primul gol am făcut un cadou. (n.r. - moderatorul: Golubovic?). Greșelile le facem împreună.

Trebuie să punem capul în pământ și să muncim mai mult. Mai multă muncă, mai puține vorbe și atenție la detalii.

