KOSOVO - ROMÂNIA 0-3. Tricolorii s-au impus prin reușitele lui Dennis Man, Răzvan Marin și Denis Drăguș

Tricolorii s-au impus prin reușitele lui Dennis Man, Răzvan Marin și Denis Drăguș Deplasarea a fost marcată și de diverse incidente cauzate de gazde

Acestea au început la antrenamentul oficial și s-au încheiat la declarațiile de după partidă

Organizatorii au rămas sub influența evenimentelor de la București.

Anul trecut, pe 12 septembrie, meciul România - Kosovo (2-0) a fost întrerupt 40 de minute în prima repriză, pe Arena Națională, după ce fanii tricolori din peluză au aruncat torțe în spatele porții și au desfășurat un banner pe care scria „Basarabia e România, Kosovo e Serbia”.

Micile „aroganțe” ale kosovarilor față de români

Zilele acestea, la Priștina au avut loc mai multe incidente care au contribuit la atmosfera tensionată dintre români și kosovari.

Reporterii GOLAZO.ro relatează cele mai importante dintre acestea:

La conferința de presă dinainte de meci nu au adus translator. Starul Muriqi a răspuns în engleză la 3 întrebări, iar la selecționerul Foda s-a tradus parțial din două răspunsuri la niște întrebări puse de jurnaliștii români.

⁠La partidă, la masa presei, ziariștii din România au fost trimiși pe ultimul rând , la fel și comentatorii Antenei 1 veniți de la București, în condițiile în care presa locală stătea pe primul rând, unde în mod normal iau loc comentatorii.

⁠Fotbaliștii din Kosovo nu au venit la flash-interviurile de după meci, care trebuie acordate televiziunilor deținătoare de drepturi, deși au fost solicitați regulamentar, la UEFA.

⁠Franco Foda nu a venit după meci nici la flash-interviu, nici măcar pentru presa din Kosovo, și nu a participat nici la conferința de presă, cu toți reprezentanții mass-media. Refuzul de a merge la flash-interviu și absența de la conferință vor fi taxate de UEFA, deoarece sunt obligatorii.

⁠la intonarea imnului țării lor, jurnaliștii kosovari i-au filmat pe omologii lor români. Din informațiile obținute de GOLAZO.ro, au făcut acest lucru pentru a observa dacă aceștia huiduie sau fac vreun gest nepotrivit.

Mircea Lucescu: „Le-am spus că vor fi provocaţi”

„Să înţelegem că e şi vina noastră, pentru că am făcut nişte provocări acasă, care nu-şi aveau rostul.

Provocările care se fac acasă se răsfrâng asupra echipei şi asupra imnului României. Din punctul ăsta de vedere aş vrea ca oamenii noştri să se apropie de fotbal şi de fenomen într-un alt mod de a se comporta, cu un respect pentru oamenii de pe teren, cu un respect pentru absolut toată ţara până la urmă.

Un grup de 10 care fluieră, că aşa li se pare lor, trebuie să ştie că există pe urmă... Că toate astea se răsfrâng asupra...

Ştiam că va fi aşa, ne-am pregătit pentru asta. Am încercat şi i-am avertizat că ultimele minute nu se joacă cu tehnica, nici cu fizicul, ci cu inteligenţa. Din păcate am căzut în capcana lor a provocărilor şi am luat cartonaşe şi putem plăti pentru toate astea.

Le-am spus că vor fi provocaţi şi le-am spus să nu răspundă în vreun fel. Jucătorii se aşteptau la provocări, ştiau că se va întâmpla. Noi ne comportăm aşa cum trebuie să ne comportăm, reprezentăm România şi trebuie să fim demni.

Aşa s-a întâmplat, au fost demni şi au ţinut mâna pe inimă, demni reprezentanţi ai ţării în aceste condiţii dificile. Noi eram pregătiţi pentru a juca şi a câştiga acest meci", a declarat selecționerul Mircea Lucescu la conferinţa de presă, după Kosovo - România 0-3.