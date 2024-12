Laszlo Boloni (71 de ani) a vorbit despre Ianis Hagi, evidențiind calitățile și defectele fotbalistului de la Rangers.

Antrenorul român a făcut o comparație între fotbalist și tatăl său, Gheorghe Hagi.

Hagi a redevenit titular la Rangers, iar echipa scoțiană a început să lege victoriile în campionat.

După ce etapa trecută a pasat decisiv la unicul gol al succesului cu St. Johnstone, Ianis a oferit alte două pase de gol în victoria cu Kilmarnock.

Laszlo Boloni, comparație între Ianis și Gică Hagi

Într-un interviu acordat pentru sport.ro, Boloni a fost întrebat despre Ianis Hagi (26 de ani), care este într-o creștere de formă îmbucurătoare pentru echipa națională.

Antrenorul a afirmat că Ianis are multe lipsuri, dar acest lucru se poate îndrepta. În plus, Boloni a declarat că și legendarului Gheorghe Hagi îi lipseau anumite calități.

„26 de ani deja?! Trec anii! El a dat de fotbalul mare, de când a plecat de la Farul. Și e păcat.... Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante, are viziune de joc.

Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta, poate să vorbească și Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri.

Firește, ca orice jucător, ca orice om. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are.

Prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient. Atenție: și Gică avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept (n.r. – zâmbește). Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități, prin foarte multe calități”, a declarat Boloni.

Citește și Cristian Geambașu Între erudiția lui Liiceanu și luciditatea lui Chipciu Citește mai mult Cristian Geambașu Între erudiția lui Liiceanu și luciditatea lui Chipciu

Boloni nu este impresionat de Ianis

„Revenim la Ianis. Cât am vorbit eu cu el, educație excelentă are! Nebunia tinereții... Asta e valabilă pentru generația actuală, nu trebuie să ne legăm noi de treburile astea.

Dar, la un moment dat, trebuie să înțeleagă că trebuie să ridici ștacheta și, foarte important, să prinzi rădăcini undeva.

Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia (n.r. – la Genk), nu știm ce s-a întâmplat în Spania (n.r. – la Alaves), nu știm ce s-a întâmplat în Scoția (n.r. – la Rangers)... Dar începe să fie deja prea mult!” , a continuat Boloni, pentru sport.ro.