Lilian Popescu (53 de ani), selecționerul naționalei Moldovei, a reacționat după transferul lui Petru Popescu (24 de ani) la FCSB.

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Gigi Becali a anunțat, miercuri, mutarea atacantului de la Petrocun Hîncești, însă tehnicianul se teme de nivelul mai ridicat din România față de cel Republica Moldova, dar și de tensiunile de la FCSB și situația în care se află echipă.

Lilian Popescu: „Nu mă așteptam la o ofertă din România”

„Am fost și eu surprins. Știam că după meciurile de la națională, unde a făcut o figură bună, o să apară ceva. Nu mă așteptam ca din România, ci din Kazahstan, țările acelea.

Eu mă refer la alt aspect. Petru e un băiat disciplinat, educat, are un fizic extraordinar. Probabil e de la Dumnezeu. Dacă nu greșesc, după parametrii fizici are o viteză de 35-40 de kilometri. Nu e întâmplător că a marcat.

Mă gândesc că îi va fi greu în România. Aveți un campionat... Nu știu care e acum atmosfera la Steaua (n.r. - FCSB). Depinde foarte mult cum se va încadra în echipă.

Știind cât e de greu să te afirmi în România, depinde cine l-a vrut, antrenorul sau președintele, cu ce scop l-au luat. Dacă l-au luat de investiție, e clar! Acest băiat are nevoie de sprijin, de încredere, și sunt convins că va răsplăti din plin dacă va avea parte de acestea.

Depinde mult de antrenor, de ce vrea să joace. Văd că nu prea a mai strălucit Steaua (n.r. FCSB), luptă să intre în play-off. E un material extraordinar, dar depinde de ce va face”, a declarat Lilian Popescu, potrivit sport.ro.

8 goluri și o pasă decisivă a reușit Petru Popescu în acest sezon, în 20 de apariții pentru Petrocub, în toate competițiile, la care se mai adaugă 4 goluri marcate la echipa națională, după debutul din martie 2026

Declarațiile făcute de Gigi Becali după transferul lui Petru Popescu

Miercuri seară, finanțatorul de la FCSB a dezvăluit suma plătit pentru jucător și salariul pe care acesta îl va încasa.

„Eu am vrut ca primul transfer să fie un ortodox. Și am întrebat în Georgia, nu mi-am dat seama, dar am primit un mesaj din Republica Moldova. M-am uitat puțin și am zis că dacă a dat golurile astea nu poate fi chiar slab.

Am dat 250.000 de euro, nu mai stăm să negociem. Băiatul are 4.000 acum și ar vrea 8.000 (n.r. - euro salariu). Bine, îi dau 10.000. Asta a fost toată istoria.

El deja este prezent la bază, a semnat. Pe data de 5 decembrie o să vină aici să ni se alăture nouă. L-am luat așa, ca investiție.

Am zis că are 24 de ani, m-am gândit la Țucudean. Lui i-am dat 20.000 ca să plece și după a luat toate campionatele cu CFR”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

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