Un impresar din Republica Moldova susține că Petru Popescu (24 de ani), atacant transferat de FCSB, ar fi fost propus înainte la Dinamo pentru o sumă mult mai scăzută.

„Câinii” ar fi refuzat această mutare, iar Popescu va ajunge la FCSB la începutul lunii decembrie.

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În cursul zilei de miercuri, Gigi Becali a anunțat transferul lui Petru Popescu, fotbalistul de la Petrocub Hîncești, pentru care roș-albaștrii au achitat suma de 250.000 de euro.

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Petru Popescu, refuzat de Dinamo pentru o sumă de 5 ori mai mică!

Popescu reprezintă primul transfer realizat de FCSB după modificările radicale ale lui Gigi Becali în cadrul conducerii clubului. Finanțatorul își mai dorește totuși și alte mutări.

În urma evoluțiilor foarte bune ale atacantului lui Petrocub din acest sezon, mai mulți agenți l-au propus pe Popescu la câteva cluburi din Europa, inclusiv din Superliga.

Negocierile dintre FCSB și clubul din Moldova au început duminică, 15 noiembrie, dar cu câteva zile mai devreme Petru Popescu fusese propus la un alt club din România.

Conform prosport.ro, un impresar din țara vecină susține că Popescu ar fi fost propus la Dinamo pentru suma de 50.000 de euro!

„Câinii” ar fi refuzat această potențială mutare, iar Petru Popescu a ajuns în cele din urmă la FCSB, club care a plătit 250.000 de euro, de 5 ori mai mult! În plus, Gigi Becali a precizat că atacantul va avea un salariu lunar de 10.000 de euro.

350.000 de euro este cota de piață a lui Petru Popescu, conform Transfermarkt

Impresarul din Republica Moldova a mai adăugat că Popescu este un atacant cu un potențial enorm, dar suma plătită de FCSB pentru mutarea acestuia este una mult prea ridicată.

În acest sezon, Popescu a jucat 20 de meciuri în toate competițiile pentru Petrocub Hîncești, campioana Republicii Moldova în sezonul 2025/2026. A marcat 8 goluri și a livrat o pasă decisivă.

Gigi Becali, despre transferul lui Popescu: „El deja este prezent la bază, a semnat”

Patronul FCSB a oferit, miercuri, noi detalii despre această mutare și a anunțat când atacantul se va alătura lotului pregătit de Laurențiu Reghecampf.

„Eu am vrut ca primul transfer să fie un ortodox. Și am întrebat în Georgia, nu mi-am dat seama, dar am primit un mesaj din Republica Moldova. M-am uitat puțin și am zis că dacă a dat golurile astea nu poate fi chiar slab.

Am dat 250.000 de euro, nu mai stăm să negociem. Băiatul are 4.000 acum și ar vrea 8.000 (n.r. - euro salariu). Bine, îi dau 10.000. Asta a fost toată istoria.

El deja este prezent la bază, a semnat. Pe data de 5 decembrie o să vină aici să ni se alăture nouă. L-am luat așa, ca investiție.

Am zis că are 24 de ani, m-am gândit la Țucudean. Lui i-am dat 20.000 ca să plece și după a luat toate campionatele cu CFR”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

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