Celia Maria Cuccittini, mama lui Lionel Messi (39 de ani), a avut un mesaj special pentru Nico Paz (22 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lionel Messi s-a retras la începutul lunii octombrie de la naționala Argentinei, după amicalul cu Benin, scor 3-0.

Mama lui Messi, mesaj special pentru Nico Paz: „Ești urmașul fiului meu”

La mai bine de o lună de la acel eveniment, unchiul lui Nico Paz a dezvăluit ce cuvinte emoționante i-a adresat mama jucătorului de la Inter Miami nepotului său:

„Când m-am dus să văd meciul de adio al lui Messi, Nico a ieșit din vestiar, iar mama lui Messi era acolo, emoționată și plângând.

Nico s-a dus să o salute pentru că o cunoștea, iar ea l-a luat de mână și i-a spus: «Ești urmașul fiului meu». Nico a fost șocat de aceste cuvinte.

Nico este o persoană foarte calmă și simplă. Nu se gândește să fie succesorul lui Messi. Pentru el, cel mai grozav lucru a fost să-l întâlnească și să joace cu Leo, iar asta a fost ca și cum ai atinge cerul”, a declarat Fabian Paz, citat de mundodeportivo.com.

16 selecții are Nico Paz pentru naționala Argentinei, însă doar 6 dintre acestea au fost în meciuri oficiale. A marcat 6 goluri și a reușit 2 pase decisive

FOTO. Meciul de retragere al lui Messi de la naționala Argentinei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport