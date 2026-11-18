Lionel Messi (39 de ani) își dorește ca Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) să nu se mai folosească de numele și imaginea sa în scopuri comerciale.

Starul argentinian vrea să evite situația în care ar putea fi asociat cu unele nereguli din cadrul federației.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Lionel Messi s-a retras la începutul lunii octombrie de la naționala Argentinei, după amicalul cu Benin, scor 3-0.

La mai puțin de două luni de la acel eveniment s-a produs o ruptură totală între Messi și federația condusă de Claudio Tapia.

Ruptură între Lionel Messi și Federația Argentiniană

Potrivit cotidianului Clarin, Lionel Messi ar fi apelat la mai mulți avocați pentru a-i interzice Federației Argentiniene de Fotbal să îi exploateze numele și imaginea în scopuri comerciale.

Tensiunile între cele două părți au început după scandalul imens iscat în timpul Campionatului Mondial, atunci când au fost demarate mai multe anchete judiciare în SUA privind o serie de nereguli financiare în cadrul federației. Cei vizați în principal au fost președintele Claudio Tapia și trezorierul Pablo Toviggino.

Messi nu își dorește ca imaginea sa să fie asociată cu astfel de nereguli. Din acest motiv, starul argentinian a angajat o echipă de specialiști pentru a redacta o somație legală către federația din Argentina.

Argentinianul cere forului condus de Claudio Tapia să înceteze, cu efect imediat, să utilizeze numele, fotografiile și orice material promoțional sau audiovizual cu el în campanii comerciale, conform abola.pt.

FOTO. Meciul de retragere al lui Messi de la naționala Argentinei

La CM 2026, Tapia a autorizat un brand argentinian, sponsor al federației, să folosească imaginea lui Messi într-o campanie de mare amploare. S-a încălcat, astfel, contractul de exclusivitate pe care argentinianul îl avea cu o companie concurentă din SUA.

Scandalul în care a fost implicată AFA

În timpul Campionatului Mondial, Departamentul de Justiție din Statele Unite ale Americii a verificat operațiunile financiare efectuate de Federația Argentiniană de Fotbal pe teritoriul american.

În anchetă era vizată compania TourProdEnter LLC, care s-ar fi ocupat de încasarea unor contracte comerciale ale federației argentiniene, conform mundodeportivo.com.

Compania ar fi mutat sute de milioane de dolari prin conturi deschise la Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank.

260 de milioane de dolari adică aproximativ 228 de milioane de euro, reprezintă suma verificată de anchetatorii americani în dosarul finanțelor AFA. Din această sumă, 57 de milioane de dolari (aproximativ 50 de milioane de euro) ar fi fost distribuite către societăți și beneficiari fără o justificare economică clară

Ancheta preliminară din Statele Unite ar fi început să se contureze încă din 2025.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport