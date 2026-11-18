Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit care sunt salariile lui Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani) la club.

Cei doi foști fotbaliști au fost prezentați oficial marți. Rusescu este noul coordonator al academiei, în timp ce Szukala ocupă funcția de director sportiv.

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Gigi Becali a fost plăcut surprins de modul de lucru al lui Rusescu și Szukala la FCSB, iar cei doi au luat deja primele decizii pentru viitoarele transferuri ale echipei.

Raul Rusescu a anunțat că va fi înființat un departament de scouting la club.

Ce salarii au Rusescu și Szukala la FCSB: „Nu pe un milion, pe 5.000 de euro pe lună”

Gigi Becali a vorbit despre propunerea lui Mihai Stoica, de a aduce un antrenor nordic la FCSB, dar a refuzat și a declarat că este foarte mulțumit de Rusescu și Szukala.

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit și ce salarii au cei doi foști fotbaliști la FCSB.

„Uite români care vor fi mai buni decât norvegienii. Și Rusescu, și Szukala. Nu pe un milion, pe 5.000 de euro pe lună. M-au impresionat amândoi. Nici nu am știut. Dacă eu nu le am cu tehnologia… Nu am știut. Cu un an înainte dacă o făceam, eram tare. Nu am făcut eu revoluția.

Am fost constrâns de treaba că a plecat MM. Oricum mă implicam, dar am fost constrâns de treaba asta. Și chestiunea cu jucători, jucătorii care n-au fost aduși.

Noi avem 4 mijlocași și am adus fundaș stânga, pe Risto (Radunovic), să îl punem mijlocaș. Nu e în regulă așa ceva”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali a rămas impresionat de implicarea și de modul de lucru al lui Raul Rusescu și Lukasz Szukala.

„Am o părere extraordinară. Ei mi-au spus. Le-am dat toți jucătorii lor să îi centralizeze. I-am întrebat de unde știu ei.

Mi-au spus că au pus pe AI jucătorii din România de care am spus eu că îmi place. Nsimba, Lukic etc. Când spuneam eu că am rămas înapoiat cu tehnologia”.

Zicea MM că a vrut să aducă norvegieni. De ce să aduci, mă, norvegieni? Tu ești băiat deștept, de ce să aduci norvegian? E mai deștept decât tine? Ia tu și întărește clubul cu băieți tineri, care au făcut școli. Cum e Rusescu, cum e Szukala. Cică să dau 1.000.000. Cum să dau un milion de euro să aducă norvegian? Gigi Becali, patron FCSB

Mihai Stoica: „ I-am zis să ne luăm un antrenor care să ne învețe fotbal”

Mihai Stoica a argumentat că tehnicienii nordici se pricep mult mai bine la fotbal, dovadă fiind performanțele europene, unde echipe precum Bodo/Glimt și Viking evoluează în Liga Campionilor.

Cu toate acestea, Becali s-a opus propunerii, iar ulterior a fost instalat Mirel Rădoi.

„Când a plecat Charalambous, i-am zis «Gigi, eu nu mai știu fotbal! Hai, ia un milion, nu mai aduce un jucător, să zicem, și hai să ne luăm un antrenor din Norvegia sau Danemarca, să vină cu stafful lui, să ne învețe fotbal».

Unul de 35 de ani, portret-robot făceam eu, care să vină cu altceva. De ce Norvegia? Pentru că Bodo/Glimt a făcut performanțe inimaginabile cu un buget apropiat de bugetul nostru. Și de aia m-am gândit. Și pentru că Norvegia are două echipe acum în Champions League, drept dovadă.

Am zis așa, antrenor, cu antrenor secund, cu preparator, cu șef de academie, să ne învețe. Și după un an de zile o să învățăm și noi. Oamenii ăia sunt mult mai buni decât noi. Din moment ce pot face asta cu banii noștri, să bată și să elimine Interul. Că terenul e sintetic acasă contează prea puțin.

Ideea este că Norvegia la ora asta, cu Viking și Bodo/Glimt, joacă în Champions League. Și nu au bugete de 55-70 de milioane, cum au polonezii sau sârbii”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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