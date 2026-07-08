Scandal uriaș în plin Mondial FBI anchetează Federația Argentiniană de Fotbal! » Operațiuni în valoare de 260 de milioane de dolari, sub lupa autorităților

Departamentul de Justiție din Statele Unite ale Americii verifică operațiunile financiare efectuate de Federația Argentiniană de Fotbal pe teritoriul american.

Ancheta vizează modul în care ar fi fost gestionate sute de milioane de dolari prin compania TourProdEnter LLC.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Procurorii federali și agenții FBI au început să ia declarații de la martori în legătură cu operațiunile financiare derulate de AFA pe teritoriul american. Anchetatorii încearcă să descopere dacă unele dintre aceste operațiuni intră sub incidența legislației penale din Statele Unite.

FBI anchetează finanțele Federației Argentinei

Una dintre audierile importante a fost cea a omului de afaceri Guillermo Tofoni, care a dat declarații timp de aproximativ trei ore, prin videoconferință. La discuție au participat procurori și agenți FBI din Washington D.C. și Miami.

Aceștia verifică modul în care au fost gestionate operațiunile AFA sub conducerea președintelui Claudio Tapia și a trezorierului Pablo Toviggino.

Claudio Tapia, șeful Federației Argentiniene de Fotbal, alături de președintele FIFA Gianni Infantino FOTO Imago

În anchetă este vizată compania TourProdEnter LLC, care s-ar fi ocupat de încasarea unor contracte comerciale ale federației argentiniene, conform mundodeportivo.com.

Compania ar fi mutat sute de milioane de dolari prin conturi deschise la Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank.

260 de milioane de dolari adică aproximativ 228 de milioane de euro, reprezintă suma verificată de anchetatorii americani în dosarul finanțelor AFA. Din această sumă, 57 de milioane de dolari (aproximativ 50 de milioane de euro) ar fi fost distribuite către societăți și beneficiari fără o justificare economică clară

Ancheta preliminară din Statele Unite ar fi început să se contureze încă din 2025.

Departamentul de Justiție ia în calcul și audierea unor foști oficiali ai guvernului condus de Javier Milei, care ar fi avut acces la informații sensibile despre AFA sau care ar fi intervenit, controlat ori supravegheat operațiunile federației în ultimii ani.

Ancheta FBI se suprapune cu scandalul de arbitraj de la Mondial

Ancheta apare într-un moment delicat pentru fotbalul argentinian. Naționala Argentinei este deja în centrul unei controverse la Mondial, după victoria dramatică împotriva Egiptului, scor 3-2, meci în care campioana mondială a revenit de la 0-2 în ultimele minute.

Tabăra egipteană a contestat dur arbitrajul, în special golul anulat lui Mostafa Ziko și un posibil penalty neacordat înaintea reușitei decisive a lui Enzo Fernandez.

Federația Egipteană a depus și o plângere oficială împotriva arbitrului Francois Letexier, iar Ziko a mers și mai departe, acuzând că turneul ar fi „trucat” în favoarea Argentinei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport