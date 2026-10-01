Probleme mari pentru Hagi Unul dintre cei mai importanți jucători s-a accidentat și va rata meciurile cu Polonia și Suedia! Mesajul FRF +8 foto
Louis Munteanu. Foto: Sport Pictures
Nationala

Probleme mari pentru Hagi Unul dintre cei mai importanți jucători s-a accidentat și va rata meciurile cu Polonia și Suedia! Mesajul FRF

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 10:24
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 17:36
  • Louis Munteanu (23 de ani) s-a accidentat la ultimul antrenament și va rata ultimele două partide din Liga Națiunilor.
  • Polonia - România se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Selecționerul Gică Hagi se va confrunta cu probleme serioase în atac, urmând să găsească o soluție rapidă pentru înlocuirea vârfului de la DC United, care era unul dintre puținii atacanți în formă la acest moment.

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Louis Munteanu s-a accidentat și va fi out cu Polonia și Suedia

„Louis Munteanu, indisponibil pentru următoarele jocuri! La antrenamentul de miercuri seara, atacantul a suferit o entorsă de gleznă.

În urma investigațiilor efectuate, staff-ul medical a stabilit că jucătorul nu va putea fi apt pentru partidele cu Polonia (2 octombrie, deplasare) și Suedia (5 octombrie, acasă)”, este mesajul transmis de FRF.

Munteanu a devenit un jucător important pentru formația din MLS, adunând 22 de apariții în actualul sezon, în care a marcat 6 goluri și oferit două pase decisive.

Louis Munteanu, gol pentru DC United în meciul cu Charlotte. Foto: captură X/@MLS
Louis Munteanu, gol pentru DC United în meciul cu Charlotte. Foto: captură X/@MLS

Galerie foto (8 imagini)

Louis Munteanu, gol pentru DC United în meciul cu Charlotte. Foto: captură X/@MLS Louis Munteanu, gol pentru DC United în meciul cu Charlotte. Foto: captură X/@MLS Louis Munteanu, gol pentru DC United în meciul cu Charlotte. Foto: captură X/@MLS Louis Munteanu, gol pentru DC United în meciul cu Charlotte. Foto: captură X/@MLS Louis Munteanu, gol pentru DC United în meciul cu Charlotte. Foto: captură X/@MLS
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Acesta a fost titular în prima partidă cu Suedia, 1-2, bifând 67 de minute, iar în eșecul cu Bosnia, 2-4, a fost introdus la pauză, în locul lui Valentin Mihăilă.

Lotul inițial al României pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
  • MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
  • ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3 - accidentat, a ieșit de pe listă), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7 - accidentat, a ieșit de pe listă).

Programul grupei României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina 2-4, Suedia - Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Polonia, Suedia - Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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