Marius Ștefănescu s-a transferat de la Sepsi la FCSB pentru 1,3 milioane de euro.

Atacantul în vârstă de 25 de ani, dialog cu reporterii GOLAZO.ro în primul lui cantonament în Olanda la roș-albaștri.

Ștefănescu nu se teme de criticile patronului: „Știam că va fi presiune aici. Pentru asta ne apucăm de fotbal”.

Jucătorul își dorește să se califice cu FCSB în Champions League: „Totul este posibil dacă îți pui în cap acest lucru”.

La primul său cantonament cu FCSB după transferul de la Sepsi, 1,3 milioane de euro, Marius Ștefănescu a acceptat dialogul cu reporterii GOLAZO.ro la Apeldoorn, în Țările de Jos.

A explicat de ce a făcut acest pas, ce obiective are, a fost deranjat de reacțiile proprietarilor de la Sepsi și Rapid la adresa lui, a spus că încearcă să se controleze față de arbitri pentru a nu mai primi cartonașe galbene, a dezvăluit cine l-a atras spre fotbal și cine l-a dus pe teren.

Marius Ștefănescu: „Am venit la FCSB să câștig titlul. Înainte, Supercupa”

Felicitări, Marius! Ai ajuns la FCSB, cum e cu acomodarea?

Mulțumesc! E un lucru frumos, m-au primit bine băieții, cred că m-a ajutat să mă integrez repede. Să facem o treabă bună, să ne antrenăm și să câștigăm.

Care e impactul cu FCSB?

E o altă echipă, o altă provocare. Mi-am dorit asta. Mi-am dorit să vin aici. E un nou început pentru cariera mea.

Era timpul pentru o schimbare?

Am petrecut 5 ani la Sepsi, cred că a venit momentul să fiu la o echipă care se bate an de an la campionat și cupele europene.

5 ani la Sepsi, două Cupe, două Supercupe. Ești aici pentru titlu și cupe europene?

Așa e! Am venit să câștig titlul, dar în primul rând e meciul cu Corvinul din Supercupă. Îmi doresc să-l câștigăm. Apoi deja merge gândul la Europa.

„Am marcat multe goluri. E doar muncă”

Cum se vede FCSB din interior?

Cred că în interior e totul OK, nu cum vorbesc alți oameni de afară. Și când eram la Sepsi, și acum, îi vedeam la fel. Adică oameni prietenoși, drept dovadă cum m-au primit pe mine.

În vara lui 2023 ai avut oferte de la Rapid și FCSB, de ce a picat atunci?

Chiar nu știu! Probabil că nu s-au înțeles cluburile, acolo cred că s-a oprit tot. Chiar nu știu. Dacă am ajuns acum, probabil că acum e momentul potrivit. Nu vreau să mă gândesc ce a fost în urmă cu un an sau doi.

Nu te-a afectat atunci în niciun fel? OK, pe teren ai fost decisiv, dar moral cum erai?

M-am pregătit normal. Nu m-am gândit că am ratat un transfer. Știam ce-mi doresc, ce vreau de la mine. Știam că pot avea un sezon bun, am muncit, mi-am dedicat atenția pe muncă, au venit rezultatele. Am marcat multe goluri. Aici e doar muncă.

„Dacă semnam cu FCSB din martie, Sepsi tăcea? E urât. Răutăți”

De ce FCSB?

Și cred că au făcut primii oferta. Cred că doar oferta lor a fost bună pentru club. Și eu îmi doream să vin aici. Totul a fost ușor după ce clubul s-a înțeles. În câteva zile ne-am înțeles.

În martie, Dan Șucu spunea că ai un acord cu FCSB, din acest motiv ai luat cartonaș galben să nu intri cu ei.

Sincer nu vreau să mai comentez declarațiile. Dacă semnam cu FCSB din martie, clubul tăcea? Sepsi nu spunea nimic? Acum s-au înțeles, acum am și vorbit prima dată cu FCSB. Nu s-a întâmplat nimic în martie. Despre acel cartonaș, nu aveam de unde să știu că vom juca cu FCSB. Doar niște răutăți.

OK, dar să auzi ceva ce-ți pune la îndoială integritatea.

E urât. Când cineva vorbește urât despre tine, imaginea are de suferit. Asta a fost. Doar niște răutăți.

„Sunt o fire mai vulcanică. M-am certat cu arbitrii”

Marius, ești un jucător foarte bun. Dar iei și foarte multe cartonașe galbene, cele mai multe nu pentru faulturi. Ce se întâmplă?

Așa e! Sunt o fire mai vulcanică. Cred că voi lucra mai mult la asta. Trebuie să îmbunătățesc asta. Am luat multe galbene că m-am certat cu arbitri sau că am gesticulat. Sper să nu mai fac asta.

Te-ai sfătuit cu cineva înainte să alegi FCSB? Mitrea, Aganovici, ce ți-au spus?

Am vorbit cu mai mulți. Dar eu am decis să aleg FCSB. Nu mi-au zis ceva special. M-au felicitat și mi-au urat baftă. Nu am vorbit mari lucruri despre ce e aici. Doar mi-au zis că era timpul să fac pasul ăsta. Mi-au urat baftă și sănătate, că asta e cel mai important.

„Își dorea să mai rămân acolo”

Domnul Dioszegi spunea că nu vei ajunge aici nici pentru 10 milioane. Ai ajuns până la urmă pentru 1,3 milioane.

Ce pot să spun eu?

A fost un impuls de moment?

Probabil! Poate fiind prins de situația declarațiilor celor de la Rapid, puțin euforic, a vrut să închidă discuțiile, la nervi, la supărare. Nu știu! Dacă cluburile s-au înțeles, nu cred că mai are rost să vorbim de sumele aruncate în trecut.

Tot la discuții bagi și faptul că i-ai zis că te lași dacă nu vii la FCSB?

Sincer n-am vorbit niciodată cu dânsul. Probabil că tot din supărare a dat acele declarații. Probabil că-și dorea să mai rămân acolo.

Fiecare își face cumva planurile, apoi vine un transfer. Poate că nu se așteptau să vadă oferta asta. Dar și-au dat seama că e mai bine și pentru club și pentru mine să fac pasul ăsta. Marius Ștefănescu, jucătorul lui FCSB

„Știam că va fi presiune aici. Pentru asta ne apucăm de fotbal”

FCSB e un club mare, presiunea e pe măsură. Ești pregătit?

Normal! Știam de la bun început că dacă vin aici va fi presiune. Pentru asta ne apucăm de fotbal. Sper să fac față.

Pentru tine ce a însemnat faptul că FCSB insistă?

Te simți apreciat dacă te vrea cineva în două perioade de transferuri. Sper să demonstrez că nu s-au înșelat dorind asta.

Unde te simți cel mai bine pe teren?

Extremă dreapta. Dar e decizia antrenorului unde voi juca. Voi fi prezent când mi se va cere indiferent de poziție.

„M-a dus tata la fotbal. Am început la 11 ani”

Cum a fost copilăria la Caracal?

Am început la Caracal, la 11 ani. Tatăl meu m-a dus la fotbal, la un club. Am stat 3 ani și am plecat la Viitorul Mihai Georgescu, am stat 4 ani și aici, apoi am făcut pasul la Liga a 3-a, la Roșiori, apoi am venit la Târgu Secuiesc. De acolo m-au luat cei de la Sepsi după un an, dar m-au mai dat un an împrumut tot la Târgu.

Ai avut aproape tot timpul pe cineva lângă tine, un coleg, pe Nicolae Păun.

Da, de la Caracal. El a venit la Cluj cu un an mai târziu. Dar de atunci am fost mereu împreună. Am vorbit mult cu el la plecarea de la Sepsi. Mai ales că era în București, fiind accidentat, face recuperarea acolo. M-a felicitat!

Îi pare rău?

Nu se știe niciodată cum vor fi drumurile noastre.

Vine și el?

Nu știu, acum e într-o perioadă grea. E o accidentare urâtă. Sper din tot sufletul să revină repede.

„La futsal, trebuie să te miști mai repede. Să ai ideile deja în cap”

Ai avut o perioadă în care ai jucat futsal.

Cât am stat la Târgu Secuiesc, am jucat acolo un an futsal. Dar am făcut-o de plăcere. M-a ajutat mult la tehnică. Trebuie să te miști mult mai repede. Să ai ideile deja în cap. Fiind spațiu mic, ritmul de joc e altul. M-a ajutat mult la tehnică.

Te gândeai să o iei pe drumul ăsta dacă nu mergea cu fotbalul pe teren mare?

Nu! Nu cred! Doar de plăcere a fost. Nu cred că mergeam mai departe cu futsalul.

„Mi-aș fi dorit să fiu la Euro. Ce are special naționala? Spiritul”

Te uiți la Euro, la națională, sperai să fii și tu acolo?

Normal că mă uit la Euro. Mă uit și la națională. Mi-am dorit să fiu acolo. Nu e niciun fel de problemă. Voi munci mult mai mult ca să fiu pe viitor la lot.

Acum poate ești cu un pas mai aproape de națională.

Da! Aici ai mai multe șanse, ești mult mai mult în vizor, e o echipă mai mare.

Cum se vede naționala la Euro?

Toată lumea a văzut primul meci, că am câștigat categoric. Sper să ieșim din grupă, sper din tot sufletul, cred că ăsta e și obiectivul lor. Să o țină cât pot, să meargă cât mai departe.

Ce are special această națională?

Spiritul de echipă. Toată lumea trage! O fac unul pentru celălalt. Asta face diferența.

Până unde îi vezi la Euro?

Ca orice român îmi doresc să câștigăm. Realist fiind, sper să ajungem cât mai departe. Fără să dau un pronostic.

Fiecare jucător își dorește să ajungă la turneul final, dar mai e mult. Sper să fiu sănătos. Și să am multe realizări. Marius Ștefănescu, jucător FCSB

„

„Știi unde ai venit când semnezi cu FCSB”

Ce-ai vrea să se spună despre tine după 2-3 la FCSB?

Nu aș vrea să se spună ceva anume. Faptele din teren să vorbească pentru mine. În rest, nimic. Nu vreau să mă arunc în cuvinte.

Cum vei reacționa la prima critică a patronului?

Trec ușor peste genul ăsta de momente. Așa cred! Nu reacționez nicicum. Știi unde ai venit când semnezi cu FCSB.

Cu cine vă luptați la anul?

Sunt echipe destul de bune. Am văzut că toate s-au întărit. Important e ce facem noi. CFR, Craiova, Rapid, cred că astea sunt cele care se vor lupta la titlu.

„Vreau să ajungem în Liga Campionilor”

Apropo de Craiova, oltean fiind, n-ai avut dorința de a juca pentru Universitatea?

Dacă nu a fost nicio ofertă sau discuție...

Cred că te-au vrut la un moment dat.

Chiar nu știu. Dacă nu s-a ajuns la un numitor comun, nu mai contează.

Cum vezi cariera ta în următoarea perioadă?

În primul rând îmi doresc să fiu sănătos, să avem cât mai multe rezultate pozitive cu echipa. Să ajungem în Liga Campionilor. E greu, dar dacă nu visezi, nu cred că poți să ajungi. Totul este posibil dacă îți pui în cap asta.

Mergeți în San Marino, apoi în Ungaria cu Maccabi.

Sunt meciuri pe care trebuie să le tratăm serios și să mergem mai departe.