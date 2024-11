Dezvăluirile lui Owen Fostul atacant englez înainte de Liverpool - Real Madrid : „Nu prea voiam să mă transfer la Real. Am pierdut controlul asupra carierei mele”

Michael Owen (44 de ani), fost jucător al celor de la Liverpool și Real Madrid, a dezvăluit că a fost foarte fericit să evolueze în Anglia și nu și-a dorit niciodată să îmbrace tricoul „blancos”.

Liverpool - Real Madrid este capul de afiș al acestei seri din Liga Campionilor.

Înaintea partidei care se va disputa pe stadionul „Anfield”, Michael Owen a oferit un amplu interviu în presa engleză.

Michael Owen: „Nu m-am gândit să joc pentru ei”

Fostul „Balon de Aur” al anului 2001 a dezvăluit că se simțea confortabil la Liverpool și nu și-a dorit cu adevărat să meargă la Real Madrid.

Crescut la academia celor de la Liverpool, atacantul englez ajungea pe „Santiago Bernabeu” în vara anului 2004, în schimbul sumei de 12.000.000 de euro.

„Real Madrid este un club plin de farmec, dar nu m-am gândit și nici nu am visat să joc pentru ei . Când am aflat de interesul lor, am avut emoții amestecate. Era mândrie că un club ca ăsta era interesat de mine. A fost intrigant.

M-am agitat timp de aproape o săptămână din momentul în care am auzit despre interes și am decis să plec.

Michael Owen în tricoul celor de la Real Madrid/Foto:Imago

Am vorbit cu managerul (Rafa Benitez) și cu Rick Parry (directorul executiv).

A fost ceva de genul: «Hai să ne punem de acord că voi rămâne un an sau doi, apoi mă voi întoarce».

În mod subconștient, de asta aveam nevoie, de liniște. Nu prea voiam să plec - Liverpool era clubul meu. Dar m-am întrebat și dacă voi ajunge să regret dacă nu încerc”, a declarat Owen, citat de as.com.

„Cu toate acestea, în momentul în care am decis să merg la Real Madrid, am pierdut controlul asupra carierei mele și asupra percepției pe care ceilalți ar avea-o despre ea”, a continuat fostul atacant.

13 goluri în 36 de partide a marcat Michael Owen pentru Real Madrid în sezonul 2004 - 2005, singurul în care a evoluat pentru „Los Blancos”

Michael Owen: „Nu mă simt bine venit și asta mă doare”

După un sezon petrecut la Madrid, Owen se întorcea în Premier League și semna cu Newcastle, echipă pentru care a evoluat timp de 4 ani, ca mai apoi să ajungă sub comanda lui Sir Alex Ferguson la Manchester United, spre furia fanilor celor de la Liverpool.

Acesta a dezvăluit că după transferul la United nu se mai simte bine venit în Liverpool.

„Niciodată nu am crescut dorind să joc pentru Real Madrid, dar este o onoare pe care am avut-o. Am crescut dorind să joc pentru Liverpool. Odată ce te transferi, pierzi acel atașament absolut față de clubul tău și devii o propunere de schimb.

Pierzi lipiciul pe care l-ai avut vreodată, trecând de la un contract la altul, pentru că nu joci pentru echipa pe care o susții. Ești doar un jucător care încearcă să facă bine pentru un club specific. Nu mă simt binevenit și dorit și mă doare foarte mult, așa că prefer să evit să merg”.

2013 este anul în care Michael Owen și-a anunțat retragerea din cariera de fotbalist profesionist