Oprița, în Liga 1?  Clubul care l-a trecut pe listă pentru a-l înlocui pe actualul antrenor

Daniel Oprița (43 de ani) va pleca de la Steaua la finalul acestui sezon.

Tehnicianul este așteptat pe banca celor de la Hermannstadt, în Liga 1, dacă Marius Măldărășanu (50 de ani) va ajunge la o înțelegere cu Rapid.

Oprița se află pe banca roș-albaștrilor din anul 2019, de când echipa din Ghencea evolua în Liga 4.

În vara anului trecut, tehnicianul și-a prelungit contractul cu „militarii” până în anul 2026, dar dacă achită clauza de reziliere poate pleca.

Daniel Oprița vrea să plece de la Steaua

Oprița este nemulțumit de faptul că Steaua nu are nici în acest an drept de promovare și și-ar fi anunțat colaboratorii că nu își mai dorește să continue pe banca roș-albaștrilor încă un an, conform gsp.ro.

Tehnicianul va intra în curând în posesia licenței PRO și ar putea fi numit pe banca oricărei echipe din Liga 1.

În cazul în care nu va semna cu o echipă aflată pe prima scenă a fotbalului românesc, Oprița ar putea continua să antreneze în Liga 2, dar la o echipă care are dreptul de a promova.

Daniel Oprița, așteptat la Hermannstadt

Rapid caută antrenor pentru înlocuirea pe banca tehnică a lui Marius Șumudică, în cazul în care giuleștenii nu vor obține loc de cupe europene la finalul sezonului, iar actualul tehnician va pleca. Măldărășanu e una dintre variantele giuleștenilor.

Claudiu Rotaru, acționarul sibienilor, l-a trecut pe Daniel Oprița pe lista posibililor înlocuitori ai lui Măldărășanu.

„Aș merge pe cineva care a confirmat în Liga a 2-a, dar nu pe cei care s-au perindat prin Liga 1. Poate Florin Maxim, Ianis Zicu, Oprița de la Steaua. Sunt antrenori cu potențial”, a explicat Rotaru, pentru fanatik.ro.

Daniel Oprița: „Mai am un an de contract, dar aș vrea să plec”

La finalul meciului cu FC Voluntari, pierdut de Steaua, scor 0-3, Oprița a transmis că i-a comunicat deja decizia sa de a pleca de la echipă comandantului clubului Steaua, Petruţ-Dănuţ Sârghe-Ciobanu.

De asemenea, tehnicianul a mai punctat faptul că despărțirea se va produce doar dacă cei din MApN nu vor rezolva la timp problemele legate de dreptul la promovare.

„Am și vorbit cu domnul comandant. Dacă nu se schimbă nimic, deși mai am un de de contract, i-am spus că aș vrea să plec. Simt că am ajuns la capătul puterilor.

Dar dacă se va rezolva, atunci rămân cu plăcere, pentru că aș vrea să duc Steaua în Liga 1. Dacă nu, îmi doresc să merg în altă parte”, declara Daniel Oprița.

